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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 січ, 2022 22:37
BIGor написав:1 новый танк сделали
.
Для справки "на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн
"
А теперь эти вояки (пишу про руководящий состав
) которые себе построили дома в Сен-Тропе и Ницце прячутся за женскими юпками.
Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.
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