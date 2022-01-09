Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 січ, 2022 22:37
Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.
Додано: Нед 09 січ, 2022 23:40
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 10 січ, 2022 01:39
Невже Ви також прокидаєтеся вранці і засипаєте вночі з монологом Гамлета?
"To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
Slings і arrows ofoutrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them".
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