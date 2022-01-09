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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7608760976107611
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:37

  BIGor написав:1 новый танк сделали. :mrgreen:
Для справки "на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн"
А теперь эти вояки (пишу про руководящий состав) которые себе построили дома в Сен-Тропе и Ницце прячутся за женскими юпками.

Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:40

Re: Політичні дискусії

  Zebra написав:Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.

Снайпера всегда и везде нужны 8)

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 01:39

  Faceless написав:В Рашці термін "набридає" не має сенсу. Там сотні років, ще з часів монголів, рабство, воно в них на генетичному рівні.

Невже Ви також прокидаєтеся вранці і засипаєте вночі з монологом Гамлета?
"To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
Slings і arrows ofoutrageous fortune,
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:19

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  #<1 ... 7608760976107611
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