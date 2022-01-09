RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7609761076117612>
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:37

  BIGor написав:1 новый танк сделали. :mrgreen:
Для справки "на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн"
А теперь эти вояки (пишу про руководящий состав) которые себе построили дома в Сен-Тропе и Ницце прячутся за женскими юпками.

Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10806
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1562 раз.
Подякували: 2258 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:40

Re: Політичні дискусії

  Zebra написав:Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.

Снайпера всегда и везде нужны 8)

Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6454
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:19

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 08.09.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:54

Re: Політичні дискусії

  Zebra написав:Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.

Для обычного человека было бы куда полезнее, если бы дроны воевали с дронами. Но тут встает философский вопрос, что если война обычного человека перестанет ужасать.
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 129
З нами з: 10.09.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:25

  BIGor написав:Сколько современных танков сделала Украина за время военной агресии РФ
Из википедии https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%82%C2%BB
Міністерство оборони України в 2009 році замовило 10 танків Оплот-М. Вартість укладеного контракту становить 295 млн грн. Станом на початок 2012 року через недофінансування українська армія має в своєму арсеналі лише один танк БМ Оплот. Збройні сили України планують придбати близько 200 основних бойових танків Оплот-М до 2025 року[57][58]. Однак до практичної реалізації планів дійшло лише наприкінці 2015 року: Уряд України надав державну гарантію по кредиту ДП «Завод ім. Малишева» (Харків) на суму 1 млрд 83,59 тис. грн., для виготовлення танків БМ «Оплот». Згідно з постановою Кабінету міністрів № 1083 від 25 грудня 2015, плата за надання гарантії складає 0,001 % річних суми гарантійних зобов'язань[59][60], проте інформація про надходження нових танків станом на початок 2017 року відсутня.

Відповідно до Указу Президента України № 183/2017 на поставку сучасного бронетанкового озброєння БМ «Оплот» для потреб Збройних Сил з фонду конфіскованих коштів колишнього Президента України Віктора Януковича буде виділено 300 млн гривень[61].

В березні 2018 року генеральний директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін повідомив, що замовлення на виготовлення БМ «Оплот» вже виконується, але точна кількість замовлених машин є державною таємницею, а перша партія буде виготовлена вже у 2019 році[62].

Станом на 2021 рік на озброєнні української армії 1 танк, та 10 одиниць Т-84У «Оплот»

1 новый танк сделали. :mrgreen:
Для справки "на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн"
А теперь эти вояки (пишу про руководящий состав) которые себе построили дома в Сен-Тропе и Ницце прячутся за женскими юпками.

Если, позволите, среди "диванного воинства" дам маленькую поправку:
1(одна) машина "Оплот" ушла в США :shock:
Вы ведёте речь о ней.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9171
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:35

  Zebra написав:
  Тракторист написав:
  Zebra написав:В самой РФ доля русских тоже значительно сокращается, а мусульман растет.

а если русский по вероисповеданию мусульманин, то вы его куда относите?... :mrgreen:

к джихадистам

:lol: "вопрос-ответ"
Вы упустили уже, выложенный твит к всеобщему осмотру.
https://twitter.com/WDsHun1fqG3cfgZ/sta ... 7249234946
:cry: :cry: :cry:
По большому счёту "русскими - славянами", в РФ считают себя выходцы с Украины или их потомки.
(чего не скрывает даже любимый шут )(уйла)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 січ, 2022 17:49, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9171
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:44

  detroytred написав:
  Faceless написав:
lapay написав:Та сама причина, що і в Мінську - Пошел вон, ты и твой ОМОН! Людям набридає один і той же портрет на протязі десятилітть. Особливо молоді, як би добре не жилось. На перефірії полихне швидше, тут згоден, але і в столиці є потенціал для бунту.

Развал Совка почався з розвалу радянського блоку. Спочатку запалало там, а потім вже в Совку. Так сам і зараз - починається з перефірії, а потім вже буде всередині Раші.
В Рашці термін "набридає" не має сенсу. Там сотні років, ще з часів монголів, рабство, воно в них на генетичному рівні.

Треба найти об'єктивні відповіді на питання: чому пу вдалося задавити Березовського, Ходорковського і т.д.; Хасбулатових чи хто там був у політиці; підм'яти Чубайса й тощо; а також контролювати Дальній Схід, азійскі округи?

Імхо. Демократія базується перш за все на багатоелементному розподілі серед самих можновладців.
А обиватель (епохи споживання)), який і є власне основним виборцем, вже розподіляється між ними.
Коли є між ким!

"А гроші де?" (основное!!!)
:oops:
Просто, физически - НЕТ СЛОВ.
Публично, для себя, сделайте табличку, где разложите всё с 2013го года в Украине.
Чего-то объяснять уже нет необходимости - все события в ряд, с "заинтересованными лицами"!
- Геноцид населения Украины - внешняя Агрессия. - "неофеодалізм."(или кто такие "губернаторы", и откуда они взялись?)
Поляризация мира "по Праву печатания денег"
РФ, сейчас в профит, благодаря ценам на энергоносители - они обналичивают их в захвате территорий - Украину же, насильственно топят(как слепых котят)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 січ, 2022 18:09, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9171
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:55

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных.
Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу.

Мусульмане не представляют единой силы, там разные этнические группировки часто друг с другом на ножах. А посмотрите, что на Ближнем Востоке творится, Сирия, Ирак, Йемен, Ливия Афганистан. Суниты, шииты, вакхабиты и прочие -иты друг друга взрывают в мечетях и рубят бошки.

Вот здесь, батенька, Вы более, чем не Правы.

Хотел написать - "Учите Коран" :oops:
Рискните, чисто для себя пожить в мусульманской глубинке.
На уровне менталитета - вы вынуждены будете измениться на 100%.
Когда говорят одно - подразумевают на 100% другое, чем у нас, и наоборот - поступки мотивированы иным миром, что для нас чужд.
Там живут замечательные люди, такие же, как и наши, но с совершенно иной культурой.
К примеру: "Кинуть неверного - это сделать угодное Аллаху дело."
Это заложено в воспитании, что трактуется "Культурой вероисповедания"(чуть-чуть не точный перевод, но суть близкая).
Вы, просто не понимаете, о чём ведёте речь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 січ, 2022 18:11, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9171
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:02

Зеленський збиратиме новини про себе та Єрмака. Ціна питання – 8 млн грн
Сьогодні, 13:17

Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» 4 січня оголосило тендер на комплекс послуг із моніторингу засобів масової інформації очікуваною вартістю 8,38 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник хоче слідкувати за інформацією, яка публікується на національних та регіональних інтернет-сайтах (не менше 1 тис. видань); 100 газетах та журналах. Також моніторинг включатиме новинні програми 15 телевізійних каналів і 10 радіо та огляд публікацій в іноземних ЗМІ. Окремо замовник додав моніторинг соціальних мереж Facebook і Telegram.

З усього потоку інформації держпідприємство просить окремо виділяти новини та публікації, в яких згадуються президент, глава Офісу президента та значущі фігури Офісу президента; прем’єр-міністр і всі міністри Кабміну; голова Верховної Ради, віцеспікери і парламентські комітети.

Медіа-звіти надсилатимуться замовнику щоденно, щотижнево і щомісячно. Зокрема, у щоденному моніторингу виокремлюватиметься топ-5 новин за тональністю позитив/нейтрал/негатив основних інформаційних сайтів українського сегменту Інтернет із показниками охопленням аудиторії; топ-пости соціальних мереж Facebook, Telegram з показниками охоплення аудиторії.

Також подаватиметься розширений переказ телевізійних сюжетів із згадкою очільників Офісу президента, Верховної Ради, Кабміну з обов’язковим вказанням синхронну телевізійного сюжету та посилання на відеосюжет.

Іще здійснюватиметься розподіл медіа за лояльністю, виділення топ-негативних та топ-нейтральних джерел поширення інформації.

Центр захисту інформаційного простору у тендерній документації наголосив, що метою проведення моніторингу засобів масової інформації є оцінка поширення необхідних наративів та ефективності комунікацій цільових тез об’єктів/персон, а також виявлення інформаційних загроз та важливих тем, як в центральних ЗМІ так і в регіональному сегменті інтернету. Сам аукціон запланований на 11 березня.

https://glavcom.ua/country/politics/ukr ... 13191.html
yanyura
 
Повідомлень: 6481
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2007 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:07

  yanyura написав:
Зеленський збиратиме новини про себе та Єрмака. Ціна питання – 8 млн грн
Сьогодні, 13:17

Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» 4 січня оголосило тендер на комплекс послуг із моніторингу засобів масової інформації очікуваною вартістю 8,38 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник хоче слідкувати за інформацією, яка публікується на національних та регіональних інтернет-сайтах (не менше 1 тис. видань); 100 газетах та журналах. Також моніторинг включатиме новинні програми 15 телевізійних каналів і 10 радіо та огляд публікацій в іноземних ЗМІ. Окремо замовник додав моніторинг соціальних мереж Facebook і Telegram.

З усього потоку інформації держпідприємство просить окремо виділяти новини та публікації, в яких згадуються президент, глава Офісу президента та значущі фігури Офісу президента; прем’єр-міністр і всі міністри Кабміну; голова Верховної Ради, віцеспікери і парламентські комітети.

Медіа-звіти надсилатимуться замовнику щоденно, щотижнево і щомісячно. Зокрема, у щоденному моніторингу виокремлюватиметься топ-5 новин за тональністю позитив/нейтрал/негатив основних інформаційних сайтів українського сегменту Інтернет із показниками охопленням аудиторії; топ-пости соціальних мереж Facebook, Telegram з показниками охоплення аудиторії.

Також подаватиметься розширений переказ телевізійних сюжетів із згадкою очільників Офісу президента, Верховної Ради, Кабміну з обов’язковим вказанням синхронну телевізійного сюжету та посилання на відеосюжет.

Іще здійснюватиметься розподіл медіа за лояльністю, виділення топ-негативних та топ-нейтральних джерел поширення інформації.

Центр захисту інформаційного простору у тендерній документації наголосив, що метою проведення моніторингу засобів масової інформації є оцінка поширення необхідних наративів та ефективності комунікацій цільових тез об’єктів/персон, а також виявлення інформаційних загроз та важливих тем, як в центральних ЗМІ так і в регіональному сегменті інтернету. Сам аукціон запланований на 11 березня.

https://glavcom.ua/country/politics/ukr ... 13191.html

Такие?
https://pbs.twimg.com/media/FFtJGB6XEAY ... name=small
Или
https://pbs.twimg.com/media/FFjQs6dX0BM ... me=900x900
Ни у кого нет по этому поводу сомнений - к концу каденции, будет оформлен - "Казахстан"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 січ, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9171
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7609761076117612>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1432)
10.01.2022 18:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.