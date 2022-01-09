Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
BIGor написав:1 новый танк сделали. Для справки "на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн" А теперь эти вояки (пишу про руководящий состав) которые себе построили дома в Сен-Тропе и Ницце прячутся за женскими юпками.
Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.
Міністерство оборони України в 2009 році замовило 10 танків Оплот-М. Вартість укладеного контракту становить 295 млн грн. Станом на початок 2012 року через недофінансування українська армія має в своєму арсеналі лише один танк БМ Оплот. Збройні сили України планують придбати близько 200 основних бойових танків Оплот-М до 2025 року[57][58]. Однак до практичної реалізації планів дійшло лише наприкінці 2015 року: Уряд України надав державну гарантію по кредиту ДП «Завод ім. Малишева» (Харків) на суму 1 млрд 83,59 тис. грн., для виготовлення танків БМ «Оплот». Згідно з постановою Кабінету міністрів № 1083 від 25 грудня 2015, плата за надання гарантії складає 0,001 % річних суми гарантійних зобов'язань[59][60], проте інформація про надходження нових танків станом на початок 2017 року відсутня.
Відповідно до Указу Президента України № 183/2017 на поставку сучасного бронетанкового озброєння БМ «Оплот» для потреб Збройних Сил з фонду конфіскованих коштів колишнього Президента України Віктора Януковича буде виділено 300 млн гривень[61].
В березні 2018 року генеральний директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін повідомив, що замовлення на виготовлення БМ «Оплот» вже виконується, але точна кількість замовлених машин є державною таємницею, а перша партія буде виготовлена вже у 2019 році[62].
Станом на 2021 рік на озброєнні української армії 1 танк, та 10 одиниць Т-84У «Оплот»
1 новый танк сделали. Для справки "на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн" А теперь эти вояки (пишу про руководящий состав) которые себе построили дома в Сен-Тропе и Ницце прячутся за женскими юпками.
Если, позволите, среди "диванного воинства" дам маленькую поправку: 1(одна) машина "Оплот" ушла в США :shock: Вы ведёте речь о ней.
lapay написав:Та сама причина, що і в Мінську - Пошел вон, ты и твой ОМОН! Людям набридає один і той же портрет на протязі десятилітть. Особливо молоді, як би добре не жилось. На перефірії полихне швидше, тут згоден, але і в столиці є потенціал для бунту.
Развал Совка почався з розвалу радянського блоку. Спочатку запалало там, а потім вже в Совку. Так сам і зараз - починається з перефірії, а потім вже буде всередині Раші.
В Рашці термін "набридає" не має сенсу. Там сотні років, ще з часів монголів, рабство, воно в них на генетичному рівні.
Треба найти об'єктивні відповіді на питання: чому пу вдалося задавити Березовського, Ходорковського і т.д.; Хасбулатових чи хто там був у політиці; підм'яти Чубайса й тощо; а також контролювати Дальній Схід, азійскі округи?
Імхо. Демократія базується перш за все на багатоелементному розподілі серед самих можновладців. А обиватель (епохи споживання)), який і є власне основним виборцем, вже розподіляється між ними. Коли є між ким!
"А гроші де?" (основное!!!)
Просто, физически - НЕТ СЛОВ. Публично, для себя, сделайте табличку, где разложите всё с 2013го года в Украине. Чего-то объяснять уже нет необходимости - все события в ряд, с "заинтересованными лицами"! - Геноцид населения Украины - внешняя Агрессия. - "неофеодалізм."(или кто такие "губернаторы", и откуда они взялись?) Поляризация мира "по Праву печатания денег" РФ, сейчас в профит, благодаря ценам на энергоносители - они обналичивают их в захвате территорий - Украину же, насильственно топят(как слепых котят)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 січ, 2022 18:09, всього редагувалось 2 разів.
Zebra написав:Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных. Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу.
Мусульмане не представляют единой силы, там разные этнические группировки часто друг с другом на ножах. А посмотрите, что на Ближнем Востоке творится, Сирия, Ирак, Йемен, Ливия Афганистан. Суниты, шииты, вакхабиты и прочие -иты друг друга взрывают в мечетях и рубят бошки.
Вот здесь, батенька, Вы более, чем не Правы.
Хотел написать - "Учите Коран" Рискните, чисто для себя пожить в мусульманской глубинке. На уровне менталитета - вы вынуждены будете измениться на 100%. Когда говорят одно - подразумевают на 100% другое, чем у нас, и наоборот - поступки мотивированы иным миром, что для нас чужд. Там живут замечательные люди, такие же, как и наши, но с совершенно иной культурой. К примеру: "Кинуть неверного - это сделать угодное Аллаху дело." Это заложено в воспитании, что трактуется "Культурой вероисповедания"(чуть-чуть не точный перевод, но суть близкая). Вы, просто не понимаете, о чём ведёте речь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 січ, 2022 18:11, всього редагувалось 2 разів.
Зеленський збиратиме новини про себе та Єрмака. Ціна питання – 8 млн грн Сьогодні, 13:17
Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» 4 січня оголосило тендер на комплекс послуг із моніторингу засобів масової інформації очікуваною вартістю 8,38 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.
Замовник хоче слідкувати за інформацією, яка публікується на національних та регіональних інтернет-сайтах (не менше 1 тис. видань); 100 газетах та журналах. Також моніторинг включатиме новинні програми 15 телевізійних каналів і 10 радіо та огляд публікацій в іноземних ЗМІ. Окремо замовник додав моніторинг соціальних мереж Facebook і Telegram.
З усього потоку інформації держпідприємство просить окремо виділяти новини та публікації, в яких згадуються президент, глава Офісу президента та значущі фігури Офісу президента; прем’єр-міністр і всі міністри Кабміну; голова Верховної Ради, віцеспікери і парламентські комітети.
Медіа-звіти надсилатимуться замовнику щоденно, щотижнево і щомісячно. Зокрема, у щоденному моніторингу виокремлюватиметься топ-5 новин за тональністю позитив/нейтрал/негатив основних інформаційних сайтів українського сегменту Інтернет із показниками охопленням аудиторії; топ-пости соціальних мереж Facebook, Telegram з показниками охоплення аудиторії.
Також подаватиметься розширений переказ телевізійних сюжетів із згадкою очільників Офісу президента, Верховної Ради, Кабміну з обов’язковим вказанням синхронну телевізійного сюжету та посилання на відеосюжет.
Іще здійснюватиметься розподіл медіа за лояльністю, виділення топ-негативних та топ-нейтральних джерел поширення інформації.
Центр захисту інформаційного простору у тендерній документації наголосив, що метою проведення моніторингу засобів масової інформації є оцінка поширення необхідних наративів та ефективності комунікацій цільових тез об’єктів/персон, а також виявлення інформаційних загроз та важливих тем, як в центральних ЗМІ так і в регіональному сегменті інтернету. Сам аукціон запланований на 11 березня.
Зеленський збиратиме новини про себе та Єрмака. Ціна питання – 8 млн грн Сьогодні, 13:17
Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» 4 січня оголосило тендер на комплекс послуг із моніторингу засобів масової інформації очікуваною вартістю 8,38 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.
Замовник хоче слідкувати за інформацією, яка публікується на національних та регіональних інтернет-сайтах (не менше 1 тис. видань); 100 газетах та журналах. Також моніторинг включатиме новинні програми 15 телевізійних каналів і 10 радіо та огляд публікацій в іноземних ЗМІ. Окремо замовник додав моніторинг соціальних мереж Facebook і Telegram.
З усього потоку інформації держпідприємство просить окремо виділяти новини та публікації, в яких згадуються президент, глава Офісу президента та значущі фігури Офісу президента; прем’єр-міністр і всі міністри Кабміну; голова Верховної Ради, віцеспікери і парламентські комітети.
Медіа-звіти надсилатимуться замовнику щоденно, щотижнево і щомісячно. Зокрема, у щоденному моніторингу виокремлюватиметься топ-5 новин за тональністю позитив/нейтрал/негатив основних інформаційних сайтів українського сегменту Інтернет із показниками охопленням аудиторії; топ-пости соціальних мереж Facebook, Telegram з показниками охоплення аудиторії.
Також подаватиметься розширений переказ телевізійних сюжетів із згадкою очільників Офісу президента, Верховної Ради, Кабміну з обов’язковим вказанням синхронну телевізійного сюжету та посилання на відеосюжет.
Іще здійснюватиметься розподіл медіа за лояльністю, виділення топ-негативних та топ-нейтральних джерел поширення інформації.
Центр захисту інформаційного простору у тендерній документації наголосив, що метою проведення моніторингу засобів масової інформації є оцінка поширення необхідних наративів та ефективності комунікацій цільових тез об’єктів/персон, а також виявлення інформаційних загроз та важливих тем, як в центральних ЗМІ так і в регіональному сегменті інтернету. Сам аукціон запланований на 11 березня.