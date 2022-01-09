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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7609761076117612
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:19

  lapay написав:
  detroytred написав:Одним з ключових елементів розвалу совка було те, що совок "набрид" отой самій частці можновладців.

Щось не пам'ятаю, щоб совок набрид Чаушеску чи бандократія Януковичу.

Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ.
Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас),
"только строго по списку в табеле о рангах."
И только в зоне ограниченной ответственности.
СССР, или его сателлитах.
"НЕОФЕОДАЛИЗМ"
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:30

  Faceless написав:
lapay написав:
  Starikan написав:А какая может быть причина массового недовольства именно в Москве?
Которая живет богаче и благополучней многих "западных" городов.
Недовольство может возникнуть только на периферии и будет мгновенно подавлено силовиками.

Та сама причина, що і в Мінську - Пошел вон, ты и твой ОМОН! Людям набридає один і той же портрет на протязі десятилітть. Особливо молоді, як би добре не жилось. На перефірії полихне швидше, тут згоден, але і в столиці є потенціал для бунту.
  Starikan написав:С происшедшим с Совком 1.0 - никакого сравнения.
Неужели вы считаете, что он развалился благодаря усилиям Сахарова и других диссидентов/протестующих?

Развал Совка почався з розвалу радянського блоку. Спочатку запалало там, а потім вже в Совку. Так сам і зараз - починається з перефірії, а потім вже буде всередині Раші.
В Рашці термін "набридає" не має сенсу. Там сотні років, ще з часів монголів, рабство, воно в них на генетичному рівні.

Согласен, на 100% - именно по этой причине они и выжили.
Но патовая ситуация - нас, почему то хотят насильственно иметь или по сценарию из РФ или из США и оба сценария для нас НЕПРИЕМЛЕМЫ.
- Но "кровь из носу" - третьего не дано.
- А любое насильство, на таком уровне - порождает геноцид и противостояние коренного населения.
Гнетут меня сомнения, что прямая речь и образные примеры дойдут к читателю.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:39

  Faceless написав:
  pesikot написав:ИМХО, для казахов были причины для протестов

Формальную причину найти можно всегда, потому имхо рост цены газа была лишь формальным поводом. А мгновенно развернувшиеся погромы, разбой, мародерство говорит о том, что "протест" - лишь ширма

У нас нет различий.
А как для наследников Совкового режима - там не имели Права повышать так цены, по идее должны были укреплять тенге.
(Укрепление экономики Казахстана)
Как для члена ВТО - не имели Права повышать так цены, без адекватного повышения З/П тех, кто газ добыл, транспортировал, переработал,...
(Форсирование развития отраслей энергетики.)
- Но в каждом случае стоит видеть чей и где ГЕШЕФТ?
И "почему РФ" и при чём здесь "Ющенко"?
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  #<1 ... 7609761076117612
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