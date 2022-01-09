Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7609761076117612 Додано: Пон 10 січ, 2022 18:19 lapay написав: detroytred написав: Одним з ключових елементів розвалу совка було те, що совок "набрид" отой самій частці можновладців. Одним з ключових елементів розвалу совка було те, що совок "набрид" отой самій частці можновладців.

Щось не пам'ятаю, щоб совок набрид Чаушеску чи бандократія Януковичу. Щось не пам'ятаю, щоб совок набрид Чаушеску чи бандократія Януковичу.

Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ.

Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас),

"только строго по списку в табеле о рангах."

И только в зоне ограниченной ответственности.

СССР, или его сателлитах.

"НЕОФЕОДАЛИЗМ" Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ.Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас),"только строго по списку в табеле о рангах."И только в зоне ограниченной ответственности.СССР, или его сателлитах."НЕОФЕОДАЛИЗМ" Kudrjavuy

Повідомлень: 9171 З нами з: 20.09.12 Подякував: 735 раз. Подякували: 887 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 18:30 Faceless написав: lapay написав: Starikan написав: А какая может быть причина массового недовольства именно в Москве?

Которая живет богаче и благополучней многих "западных" городов.

Недовольство может возникнуть только на периферии и будет мгновенно подавлено силовиками. А какая может быть причина массового недовольства именно в Москве?Которая живет богаче и благополучней многих "западных" городов.Недовольство может возникнуть только на периферии и будет мгновенно подавлено силовиками.

Та сама причина, що і в Мінську - Пошел вон, ты и твой ОМОН! Людям набридає один і той же портрет на протязі десятилітть. Особливо молоді, як би добре не жилось. На перефірії полихне швидше, тут згоден, але і в столиці є потенціал для бунту.

Starikan написав: С происшедшим с Совком 1.0 - никакого сравнения.

Неужели вы считаете, что он развалился благодаря усилиям Сахарова и других диссидентов/протестующих? С происшедшим с Совком 1.0 - никакого сравнения.Неужели вы считаете, что он развалился благодаря усилиям Сахарова и других диссидентов/протестующих?

Развал Совка почався з розвалу радянського блоку. Спочатку запалало там, а потім вже в Совку. Так сам і зараз - починається з перефірії, а потім вже буде всередині Раші. Та сама причина, що і в Мінську - Пошел вон, ты и твой ОМОН! Людям набридає один і той же портрет на протязі десятилітть. Особливо молоді, як би добре не жилось. На перефірії полихне швидше, тут згоден, але і в столиці є потенціал для бунту.Развал Совка почався з розвалу радянського блоку. Спочатку запалало там, а потім вже в Совку. Так сам і зараз - починається з перефірії, а потім вже буде всередині Раші. В Рашці термін "набридає" не має сенсу. Там сотні років, ще з часів монголів, рабство, воно в них на генетичному рівні. В Рашці термін "набридає" не має сенсу. Там сотні років, ще з часів монголів, рабство, воно в них на генетичному рівні.

Согласен, на 100% - именно по этой причине они и выжили.

Но патовая ситуация - нас, почему то хотят насильственно иметь или по сценарию из РФ или из США и оба сценария для нас НЕПРИЕМЛЕМЫ.

- Но "кровь из носу" - третьего не дано.

- А любое насильство, на таком уровне - порождает геноцид и противостояние коренного населения.

Гнетут меня сомнения, что прямая речь и образные примеры дойдут к читателю. Согласен, на 100% - именно по этой причине они и выжили.Но патовая ситуация -- Но "кровь из носу" - третьего не дано.- А любое насильство, на таком уровне - порождает геноцид и противостояние коренного населения.Гнетут меня сомнения, что прямая речь и образные примеры дойдут к читателю. Kudrjavuy

Повідомлень: 9171 З нами з: 20.09.12 Подякував: 735 раз. Подякували: 887 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 18:39 Faceless написав: pesikot написав: ИМХО, для казахов были причины для протестов ИМХО, для казахов были причины для протестов

Формальную причину найти можно всегда, потому имхо рост цены газа была лишь формальным поводом. А мгновенно развернувшиеся погромы, разбой, мародерство говорит о том, что "протест" - лишь ширма Формальную причину найти можно всегда, потому имхо рост цены газа была лишь формальным поводом. А мгновенно развернувшиеся погромы, разбой, мародерство говорит о том, что "протест" - лишь ширма

У нас нет различий.

А как для наследников Совкового режима - там не имели Права повышать так цены, по идее должны были укреплять тенге.

(Укрепление экономики Казахстана)

Как для члена ВТО - не имели Права повышать так цены, без адекватного повышения З/П тех, кто газ добыл, транспортировал, переработал,...

(Форсирование развития отраслей энергетики.)

- Но в каждом случае стоит видеть чей и где ГЕШЕФТ?

И "почему РФ" и при чём здесь "Ющенко"? У нас нет различий.А как для наследников Совкового режима - там не имели Права повышать так цены, по идее должны были укреплять тенге.(Укрепление экономики Казахстана)Как для члена ВТО - не имели Права повышать так цены, без адекватного повышения З/П тех, кто газ добыл, транспортировал, переработал,...(Форсирование развития отраслей энергетики.)- Но в каждом случае стоит видеть чей и где ГЕШЕФТ? Kudrjavuy

Повідомлень: 9171 З нами з: 20.09.12 Подякував: 735 раз. Подякували: 887 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7609761076117612 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_