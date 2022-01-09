Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ.
Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас),
"только строго по списку в табеле о рангах."
И только в зоне ограниченной ответственности.
СССР, или его сателлитах.
"НЕОФЕОДАЛИЗМ"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:19
Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ.
Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас),
"только строго по списку в табеле о рангах."
И только в зоне ограниченной ответственности.
СССР, или его сателлитах.
"НЕОФЕОДАЛИЗМ"
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:30
Согласен, на 100% - именно по этой причине они и выжили.
Но патовая ситуация - нас, почему то хотят насильственно иметь или по сценарию из РФ или из США и оба сценария для нас НЕПРИЕМЛЕМЫ.
- Но "кровь из носу" - третьего не дано.
- А любое насильство, на таком уровне - порождает геноцид и противостояние коренного населения.
Гнетут меня сомнения, что прямая речь и образные примеры дойдут к читателю.
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:39
У нас нет различий.
А как для наследников Совкового режима - там не имели Права повышать так цены, по идее должны были укреплять тенге.
(Укрепление экономики Казахстана)
Как для члена ВТО - не имели Права повышать так цены, без адекватного повышения З/П тех, кто газ добыл, транспортировал, переработал,...
(Форсирование развития отраслей энергетики.)
- Но в каждом случае стоит видеть чей и где ГЕШЕФТ?
И "почему РФ" и при чём здесь "Ющенко"?
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