Додано: Пон 10 січ, 2022 19:27

В зоне проведения операции объединенных сил двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве — они получили несовместимые с жизнью ранения



Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО считают неприемлемыми ряд предложений РФ по гарантиям безопасности.



В свою очередь Рябков отметил, что переговоры с США были сложными, долгими и конкретными. По его словам, Вашингтон серьезно подошел к предложениям Москвы по гарантиям безопасности

Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР"

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Это позволит официально поставлять им самолеты, ракеты и другое вооружение, которым под прикрытием "ЛДНР" будут управлять "ихтамнеты".



Признание Россией "ЛДНР" также будет означать и признание их претензий на остальные Донецкую и Луганскую области, что записано в их "конституциях". И оказывать всемерную поддержку их "освободительной" борьбе "за восстановление территориальной целостности".



Это позволит России формально не участвовать в войне, чтобы не попасть под санкции, но полностью дестабилизирует ситуацию в Украине и Европе.



В Министерстве иностранных дел осудили насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Об этом сообщает пресс-служба МИД

Так, во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева, и по данным местных изданий, у него травмы, характерные для падения с высоты.

Также сообщалось о том, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством

В Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году

Ітогі подвєдьом. 2022-01-10Не устаю повторять, если подорвались на чём-то, значит это что-то было установлено.Такое дипломатическое бла-бла-бла ни о чём можно было опубликовать и ранееНо, видимо, ждали пока НайВелычнийшый наотдыхается и даст своё добро на реакциюГоспидя, когда оно уже наотдыхается. Может ему лучше свалить с поста Президента, инициировать новые выборы Президента и отдыхать сколько угодноПомнится мне, в истории Украины уже был министр МВД, который застрелился двумя выстреламиРукаЛицо.Я только-только починил свой офигеватор и заново откалибровал, чтобы поменьше офигевать от происходящегоА тут такоеА деньги они откуда возьмут ? А как будут определять малоимущих ?Идиотические популисты у власти.