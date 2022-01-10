Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ.
Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас),
"только строго по списку в табеле о рангах."
И только в зоне ограниченной ответственности.
СССР, или его сателлитах.
"НЕОФЕОДАЛИЗМ"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:19
Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ.
Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас),
"только строго по списку в табеле о рангах."
И только в зоне ограниченной ответственности.
СССР, или его сателлитах.
"НЕОФЕОДАЛИЗМ"
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:27
Ітогі подвєдьом. 2022-01-10
Ітогі подвєдьом. 2022-01-10
1)
Не устаю повторять, если подорвались на чём-то, значит это что-то было установлено.
2)
3)
4)
Такое дипломатическое бла-бла-бла ни о чём можно было опубликовать и ранее
Но, видимо, ждали пока НайВелычнийшый наотдыхается и даст своё добро на реакцию
Госпидя, когда оно уже наотдыхается. Может ему лучше свалить с поста Президента, инициировать новые выборы Президента и отдыхать сколько угодно
5)
Помнится мне, в истории Украины уже был министр МВД, который застрелился двумя выстрелами
6)
РукаЛицо.
Я только-только починил свой офигеватор и заново откалибровал, чтобы поменьше офигевать от происходящего
А тут такое
А деньги они откуда возьмут ? А как будут определять малоимущих ?
Идиотические популисты у власти.
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:55
Поэтому будем воевать колесницами?
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:58
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:06
По моему речь шла конкретно - о количестве собранных новых машин со времени РФской Агрессии.(одна новая машина для США, вот только информацию о Принятом там решении оборудовать свои ББМ двигателями такого образца, чьего производства и когда не помню)
..............................................
Могу порекомендовать обратиться к Starikan .
Дела Харьковские ему ближе.
Всё же завод "Малышева", для Харькова не малая организация.
Но вся информация в открытом доступе в инете.
Ибо я по простоте душевной могу нагрузить, таким количеством ...(действительно ненужной для неспециалиста каки), что буду вновь выглядеть некорректно.
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