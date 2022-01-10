Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ.
Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас),
"только строго по списку в табеле о рангах."
И только в зоне ограниченной ответственности.
СССР, или его сателлитах.
"НЕОФЕОДАЛИЗМ"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:19
Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ.
Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас),
"только строго по списку в табеле о рангах."
И только в зоне ограниченной ответственности.
СССР, или его сателлитах.
"НЕОФЕОДАЛИЗМ"
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:27
Ітогі подвєдьом. 2022-01-10
Ітогі подвєдьом. 2022-01-10
1)
Не устаю повторять, если подорвались на чём-то, значит это что-то было установлено.
2)
3)
4)
Такое дипломатическое бла-бла-бла ни о чём можно было опубликовать и ранее
Но, видимо, ждали пока НайВелычнийшый наотдыхается и даст своё добро на реакцию
Госпидя, когда оно уже наотдыхается. Может ему лучше свалить с поста Президента, инициировать новые выборы Президента и отдыхать сколько угодно
5)
Помнится мне, в истории Украины уже был министр МВД, который застрелился двумя выстрелами
6)
РукаЛицо.
Я только-только починил свой офигеватор и заново откалибровал, чтобы поменьше офигевать от происходящего
А тут такое
А деньги они откуда возьмут ? А как будут определять малоимущих ?
Идиотические популисты у власти.
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:55
Поэтому будем воевать колесницами?
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:58
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:06
По моему речь шла конкретно - о количестве собранных новых машин со времени РФской Агрессии.(одна новая машина для США, вот только информацию о Принятом там решении оборудовать свои ББМ двигателями такого образца, чьего производства и когда не помню)
..............................................
Могу порекомендовать обратиться к Starikan .
Дела Харьковские ему ближе.
Всё же завод "Малышева", для Харькова не малая организация.
Но вся информация в открытом доступе в инете.
Ибо я по простоте душевной могу нагрузить, таким количеством ...(действительно ненужной для неспециалиста каки), что буду вновь выглядеть некорректно.
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:29
Бачу черги інвесторів бажаючих інвестувати в Україну
Банковские счета горно-металлургического комбината АрселорМиттал Кривой Рог остаются заблокированными из-за действий Офиса генпрокурора и постановления суда. Поэтому выплата заработной платы работникам АМКР была произведена только благодаря помощи материнской компании ArcelorMittal, сообщает Новое время.
"По состоянию на 10 января банковские счета АМКР остаются заблокированными. Компания вместе с корпорацией ArcelorMittal ищет альтернативные возможности проводить критически важные транзакции, чтобы не останавливать производство и не допустить срыва поставок клиентам за рубежом и в Украине", — сказано в сообщении АМКР.
В компании также заявили, что принимают все возможные юридические и дипломатические меры, чтобы разблокировать счета и вернуться к нормальному режиму работы.
В частности, для защиты своих интересов АМКР обратилась в суд. Об аресте счетов руководители предприятия сообщили зарубежным партнерам: правительствам Люксембурга, Германии, США, а также в Офис бизнес-омбудсмена и агентству UkraineInvest в Украине (т.н. инвестняня, — ред.).
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:35
Ukrainian
Вы, если взялись, то продолжайте.
- Это сознательная акция Врагов Украины.
- Заблокированы зарплатные счета более 20 тысяч работников.
Официальное разжигание ненависти к властям Украины.
Сегодня, осталось только в Кривом Роге устроить погромы шутовских....
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