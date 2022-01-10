RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7609761076117612
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:19

  lapay написав:
  detroytred написав:Одним з ключових елементів розвалу совка було те, що совок "набрид" отой самій частці можновладців.

Щось не пам'ятаю, щоб совок набрид Чаушеску чи бандократія Януковичу.

Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ.
Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас),
"только строго по списку в табеле о рангах."
И только в зоне ограниченной ответственности.
СССР, или его сателлитах.
"НЕОФЕОДАЛИЗМ"
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9179
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:27

Ітогі подвєдьом. 2022-01-10

Ітогі подвєдьом. 2022-01-10

1) На Донбассе погибли двое украинских военных
В зоне проведения операции объединенных сил двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве — они получили несовместимые с жизнью ранения

Не устаю повторять, если подорвались на чём-то, значит это что-то было установлено.

2) В Женеве завершился важный раунд переговоров США и РФ по "гарантиям безопасности"
Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО считают неприемлемыми ряд предложений РФ по гарантиям безопасности.

В свою очередь Рябков отметил, что переговоры с США были сложными, долгими и конкретными. По его словам, Вашингтон серьезно подошел к предложениям Москвы по гарантиям безопасности

3) Что будет, если переговоры между США и Россией окажутся провальными
Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР"
...
Это позволит официально поставлять им самолеты, ракеты и другое вооружение, которым под прикрытием "ЛДНР" будут управлять "ихтамнеты".

Признание Россией "ЛДНР" также будет означать и признание их претензий на остальные Донецкую и Луганскую области, что записано в их "конституциях". И оказывать всемерную поддержку их "освободительной" борьбе "за восстановление территориальной целостности".

Это позволит России формально не участвовать в войне, чтобы не попасть под санкции, но полностью дестабилизирует ситуацию в Украине и Европе.

4) Украина впервые официально отреагировала на протесты в Казахстане. МИД осудил насилие
В Министерстве иностранных дел осудили насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Об этом сообщает пресс-служба МИД

Такое дипломатическое бла-бла-бла ни о чём можно было опубликовать и ранее
Но, видимо, ждали пока НайВелычнийшый наотдыхается и даст своё добро на реакцию

Госпидя, когда оно уже наотдыхается. Может ему лучше свалить с поста Президента, инициировать новые выборы Президента и отдыхать сколько угодно

5) В Казахстане умер еще один высокопоставленный силовик
Так, во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева, и по данным местных изданий, у него травмы, характерные для падения с высоты.
Также сообщалось о том, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством

Помнится мне, в истории Украины уже был министр МВД, который застрелился двумя выстрелами

6) В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения
В Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году

РукаЛицо.

Я только-только починил свой офигеватор и заново откалибровал, чтобы поменьше офигевать от происходящего
А тут такое :)

А деньги они откуда возьмут ? А как будут определять малоимущих ?

Идиотические популисты у власти.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6401
З нами з: 31.08.09
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:55

  Zebra написав:
  BIGor написав:1 новый танк сделали. :mrgreen:
Для справки "на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн"
А теперь эти вояки (пишу про руководящий состав) которые себе построили дома в Сен-Тропе и Ницце прячутся за женскими юпками.

Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.

Поэтому будем воевать колесницами?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5694
З нами з: 19.09.10
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:58

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Если, позволите, среди "диванного воинства" дам маленькую поправку:
1(одна) машина "Оплот" ушла в США :shock:
Вы ведёте речь о ней.

Вроде экспорт в Таиланд (49 шт.) и США (1 шт.) считали отдельно.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5694
З нами з: 19.09.10
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:06

  BIGor написав:
  Kudrjavuy написав:Если, позволите, среди "диванного воинства" дам маленькую поправку:
1(одна) машина "Оплот" ушла в США :shock:
Вы ведёте речь о ней.

Вроде экспорт в Таиланд (49 шт.) и США (1 шт.) считали отдельно.

По моему речь шла конкретно - о количестве собранных новых машин со времени РФской Агрессии.(одна новая машина для США, вот только информацию о Принятом там решении оборудовать свои ББМ двигателями такого образца, чьего производства и когда не помню)
..............................................
Могу порекомендовать обратиться к Starikan .
Дела Харьковские ему ближе.
Всё же завод "Малышева", для Харькова не малая организация.
Но вся информация в открытом доступе в инете.
Ибо я по простоте душевной могу нагрузить, таким количеством ...(действительно ненужной для неспециалиста каки), что буду вновь выглядеть некорректно. :cry:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9179
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:29

Бачу черги інвесторів бажаючих інвестувати в Україну :lol:

Банковские счета горно-металлургического комбината АрселорМиттал Кривой Рог остаются заблокированными из-за действий Офиса генпрокурора и постановления суда. Поэтому выплата заработной платы работникам АМКР была произведена только благодаря помощи материнской компании ArcelorMittal, сообщает Новое время.

"По состоянию на 10 января банковские счета АМКР остаются заблокированными. Компания вместе с корпорацией ArcelorMittal ищет альтернативные возможности проводить критически важные транзакции, чтобы не останавливать производство и не допустить срыва поставок клиентам за рубежом и в Украине", — сказано в сообщении АМКР.
В компании также заявили, что принимают все возможные юридические и дипломатические меры, чтобы разблокировать счета и вернуться к нормальному режиму работы.

В частности, для защиты своих интересов АМКР обратилась в суд. Об аресте счетов руководители предприятия сообщили зарубежным партнерам: правительствам Люксембурга, Германии, США, а также в Офис бизнес-омбудсмена и агентству UkraineInvest в Украине (т.н. инвестняня, — ред.).
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10518
З нами з: 18.06.08
Подякував: 42 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:35

Ukrainian
Вы, если взялись, то продолжайте.
https://курс.ком.юа/ua/novost/711869-v- ... rce=ukrnet
- Это сознательная акция Врагов Украины.
- Заблокированы зарплатные счета более 20 тысяч работников.
Официальное разжигание ненависти к властям Украины.
Сегодня, осталось только в Кривом Роге устроить погромы шутовских....
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9179
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7609761076117612
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35183)
10.01.2022 23:30
Рынок ОВГЗ (2444)
10.01.2022 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.