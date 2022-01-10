Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Одним з ключових елементів розвалу совка було те, що совок "набрид" отой самій частці можновладців.
Щось не пам'ятаю, щоб совок набрид Чаушеску чи бандократія Януковичу.
Вопрос ФИЛОСОФСКИЙ. Им было нечего ещё желать, работать не хотелось, а желания росли но это могло быть(как и сейчас), "только строго по списку в табеле о рангах." И только в зоне ограниченной ответственности. СССР, или его сателлитах. "НЕОФЕОДАЛИЗМ"
Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР" ... Это позволит официально поставлять им самолеты, ракеты и другое вооружение, которым под прикрытием "ЛДНР" будут управлять "ихтамнеты".
Признание Россией "ЛДНР" также будет означать и признание их претензий на остальные Донецкую и Луганскую области, что записано в их "конституциях". И оказывать всемерную поддержку их "освободительной" борьбе "за восстановление территориальной целостности".
Это позволит России формально не участвовать в войне, чтобы не попасть под санкции, но полностью дестабилизирует ситуацию в Украине и Европе.
Так, во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева, и по данным местных изданий, у него травмы, характерные для падения с высоты. Также сообщалось о том, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством
Помнится мне, в истории Украины уже был министр МВД, который застрелился двумя выстрелами
BIGor написав:1 новый танк сделали. Для справки "на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн" А теперь эти вояки (пишу про руководящий состав) которые себе построили дома в Сен-Тропе и Ницце прячутся за женскими юпками.
Танки уже бесполезны. Их ударные беспилотники сразу уничтожают.
Kudrjavuy написав:Если, позволите, среди "диванного воинства" дам маленькую поправку: 1(одна) машина "Оплот" ушла в США Вы ведёте речь о ней.
Вроде экспорт в Таиланд (49 шт.) и США (1 шт.) считали отдельно.
По моему речь шла конкретно - о количестве собранных новых машин со времени РФской Агрессии.(одна новая машина для США, вот только информацию о Принятом там решении оборудовать свои ББМ двигателями такого образца, чьего производства и когда не помню) .............................................. Могу порекомендовать обратиться к Starikan . Дела Харьковские ему ближе. Всё же завод "Малышева", для Харькова не малая организация. Но вся информация в открытом доступе в инете. Ибо я по простоте душевной могу нагрузить, таким количеством ...(действительно ненужной для неспециалиста каки), что буду вновь выглядеть некорректно.
Бачу черги інвесторів бажаючих інвестувати в Україну
Банковские счета горно-металлургического комбината АрселорМиттал Кривой Рог остаются заблокированными из-за действий Офиса генпрокурора и постановления суда. Поэтому выплата заработной платы работникам АМКР была произведена только благодаря помощи материнской компании ArcelorMittal, сообщает Новое время.
"По состоянию на 10 января банковские счета АМКР остаются заблокированными. Компания вместе с корпорацией ArcelorMittal ищет альтернативные возможности проводить критически важные транзакции, чтобы не останавливать производство и не допустить срыва поставок клиентам за рубежом и в Украине", — сказано в сообщении АМКР. В компании также заявили, что принимают все возможные юридические и дипломатические меры, чтобы разблокировать счета и вернуться к нормальному режиму работы.
В частности, для защиты своих интересов АМКР обратилась в суд. Об аресте счетов руководители предприятия сообщили зарубежным партнерам: правительствам Люксембурга, Германии, США, а также в Офис бизнес-омбудсмена и агентству UkraineInvest в Украине (т.н. инвестняня, — ред.).
Ukrainian Вы, если взялись, то продолжайте. https://курс.ком.юа/ua/novost/711869-v- ... rce=ukrnet - Это сознательная акция Врагов Украины. - Заблокированы зарплатные счета более 20 тысяч работников. Официальное разжигание ненависти к властям Украины. Сегодня, осталось только в Кривом Роге устроить погромы шутовских....
https://gordonua.com/news/money/poroshe ... 90175.html И всё же это наверное результат того, что в 17м испугался введения в Украине Верховенства Права.(жадность подвела, или страх обратки) (ныне действующая система звучит примерно так: "кто платит деньги тот и приобретает в свою пользу трактование Законов Украины")
KirTer написав:Вопрос - сможет ли пресичный воспользоваться правом выбора или будет плакаться по форумам остается риторическим.
Кого выберут не важно, важен факт участия в выборах. Своим участием в выборах люди дают добровольное согласие, чтобы их ресурсами распоряжались те, кого назначат олигархи. Недаром бюллютень со своим "выбором" люди кидают в урну. Это своего рода символизм - человек опускает своё мнение в урну.
Важен не Ваш выбор, а корешок оставшийся от бюллютеня с отметкой и ваша подпись в журнале, подтверждающая, что Вы поучаствовали в выборах, чем добровольно подтвердили, что согласны с той кандидатурой, которую Вам назначат.
У Вас есть право выбора, а как Вы им восползуетесь - назначите какое-то лицо, с которым даже не знакомы в свои попечители, добровольно отказавшись от своей дееспособности или нет - это добровольный выбор.
Если проводить аналогию, у Вас есть дом, к Вам приходит представитель некоторой компании и предлагает сделать выбор из предложенных кандидатов, которым Вы отпишете генеральную доверенность. Вы можете сделать выбор, а можете отказаться. Но если сделали выбор, то кандидат которму Вы отписали ген.доверенность может заложить Ваш дом в ломбард, а с Вас начать требовать оплату за проживание в доме. И какому из предложенных кандидатов Вы выписали доверенность тут роли особой не играет. Потому, что они все работают на одну компанию. И выбор у Вас не между кандидатами, а в том - давать доверенность или нет.