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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7610761176127613
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:36

  Kudrjavuy написав:Для чего их наймыты только резвятся, в органах Государственной Власти Украины....

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:48

Козак-характерник
Поступило предложение интереснее: Официально объявить Украину ... - Проданной!
viewtopic.php?p=5372710#p5372710
  moveton написав:
  KirTer написав:Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять.

Замечательная идея. В 2020м году Ахметов только с "Метинвеста" заплатил половину налогов с компаний страны. Сейчас ему нужно как-то делать вид, что к власти не имеет отношения и заниматься незаконными подкупами, а с новой системой сможет легально законы писать. В пользу самых платящих налоги граждан страны, безусловно. Для остальных-то за что? Они не заслужили.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:59

  Kudrjavuy написав:Козак-характерник
Поступило предложение интереснее: Официально объявить Украину ... - Проданной!
viewtopic.php?p=5372710#p5372710
  moveton написав:
  KirTer написав:Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять.

Замечательная идея. В 2020м году Ахметов только с "Метинвеста" заплатил половину налогов с компаний страны. Сейчас ему нужно как-то делать вид, что к власти не имеет отношения и заниматься незаконными подкупами, а с новой системой сможет легально законы писать. В пользу самых платящих налоги граждан страны, безусловно. Для остальных-то за что? Они не заслужили.

Ахмєтбая на палю! 8) А також кроліка, Пєтю, Зєлю...І далі ще цілий проскрипційний список. 8) Майно націоналізувати.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 02:22

  Козак-характерник написав:Ахмєтбая на палю! 8) А також кроліка, Пєтю, Зелю...І далі ще цілий проскрипційний список. 8) Майно націоналізувати. Тіла віддати землі, а душі на суд Божий.

Общество в Украине, москалёвские холуи уже раскалили до неприличия.
Они планирую "Казахский сценарий" с 13го года.
Большинство понимают, но ... - усе тылы хозяев "против".
Перспективы - нехорошие по всем сторонам.
В слове "Украина" - суть "Государство" уже не звучит - "одно пианино"- Марш баалей тшува, да "7.40" .
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 02:33

  Kudrjavuy написав:Общество в Украине, москалёвские холуи уже раскалили до неприличия.
Они планирую "Казахский сценарий" с 13го года.
Большинство понимают, но ... - усе тылы хозяев "против".
Перспективы - нехорошие по всем сторонам.
В слове "Украина" - суть "Государство" уже не звучит - "одно пианино"- Марш баалей тшува, да "7.40" .

Тому горщик із золотими монетками треба надійно сховати! :| Ніяких банків. Груша форева! :D У казахів банківська система не працювала. Не знаю як зараз, але був такий період.
Козак-характерник
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  #<1 ... 7610761176127613
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