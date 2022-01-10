Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
KirTer написав:Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять.
Замечательная идея. В 2020м году Ахметов только с "Метинвеста" заплатил половину налогов с компаний страны. Сейчас ему нужно как-то делать вид, что к власти не имеет отношения и заниматься незаконными подкупами, а с новой системой сможет легально законы писать. В пользу самых платящих налоги граждан страны, безусловно. Для остальных-то за что? Они не заслужили.
KirTer написав:Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять.
Замечательная идея. В 2020м году Ахметов только с "Метинвеста" заплатил половину налогов с компаний страны. Сейчас ему нужно как-то делать вид, что к власти не имеет отношения и заниматься незаконными подкупами, а с новой системой сможет легально законы писать. В пользу самых платящих налоги граждан страны, безусловно. Для остальных-то за что? Они не заслужили.
Ахмєтбая на палю! А також кроліка, Пєтю, Зєлю...І далі ще цілий проскрипційний список. Майно націоналізувати.
Козак-характерник написав:Ахмєтбая на палю! А також кроліка, Пєтю, Зелю...І далі ще цілий проскрипційний список. Майно націоналізувати. Тіла віддати землі, а душі на суд Божий.
Общество в Украине, москалёвские холуи уже раскалили до неприличия. Они планирую "Казахский сценарий" с 13го года. Большинство понимают, но ... - усе тылы хозяев "против". Перспективы - нехорошие по всем сторонам. В слове "Украина" - суть "Государство" уже не звучит - "одно пианино"- Марш баалей тшува, да "7.40" .
Kudrjavuy написав:Общество в Украине, москалёвские холуи уже раскалили до неприличия. Они планирую "Казахский сценарий" с 13го года. Большинство понимают, но ... - усе тылы хозяев "против". Перспективы - нехорошие по всем сторонам. В слове "Украина" - суть "Государство" уже не звучит - "одно пианино"- Марш баалей тшува, да "7.40" .
Тому горщик із золотими монетками треба надійно сховати! Ніяких банків. Груша форева! У казахів банківська система не працювала. Не знаю як зараз, але був такий період.
США заморозили поставку Украине подготовленного пакета военной помощи на сумму $200 млн
Пам’ятаю тебе цікавила доля допомоги Україні ти тут «хвилювався» що її заморозили.
Як це ти пропустив і не запостив
"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - рассказала Этвуд на странице в Twitter.
Козак-характерник написав:Тому горщик із золотими монетками треба надійно сховати! Ніяких банків. Груша форева! У казахів банківська система не працювала. Не знаю як зараз, але був такий період.
Интересно, они только сейфы почистили, или банковские ячейки тоже? На случай чего, ячейка так себе защита. И дома тоже могут навестить мародеры. Ствол не поможет против нагретой наркотой многочисленной банды, только раззадорит её и поможет хозяину отправиться на тот свет. Поэтому надежнее всего крипта, с хорошо припрятанной сид-фразой. И кошелек наверное всё же лучше завести сетевой, а не леджер. Мародеры могут обнаружить леджер при шмоне хаты, среди них может найтись кто-то, кто знает, что это такое. И тогда добудут пароль у хозяина с помощью паяльника.