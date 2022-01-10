RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7610761176127613
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 00:36

  Kudrjavuy написав:Для чего их наймыты только резвятся, в органах Государственной Власти Украины....

Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29907
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2152 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:48

Козак-характерник
Поступило предложение интереснее: Официально объявить Украину ... - Проданной!
viewtopic.php?p=5372710#p5372710
  moveton написав:
  KirTer написав:Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять.

Замечательная идея. В 2020м году Ахметов только с "Метинвеста" заплатил половину налогов с компаний страны. Сейчас ему нужно как-то делать вид, что к власти не имеет отношения и заниматься незаконными подкупами, а с новой системой сможет легально законы писать. В пользу самых платящих налоги граждан страны, безусловно. Для остальных-то за что? Они не заслужили.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9188
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:59

  Kudrjavuy написав:Козак-характерник
Поступило предложение интереснее: Официально объявить Украину ... - Проданной!
viewtopic.php?p=5372710#p5372710
  moveton написав:
  KirTer написав:Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять.

Замечательная идея. В 2020м году Ахметов только с "Метинвеста" заплатил половину налогов с компаний страны. Сейчас ему нужно как-то делать вид, что к власти не имеет отношения и заниматься незаконными подкупами, а с новой системой сможет легально законы писать. В пользу самых платящих налоги граждан страны, безусловно. Для остальных-то за что? Они не заслужили.

Ахмєтбая на палю! 8) А також кроліка, Пєтю, Зєлю...І далі ще цілий проскрипційний список. 8) Майно націоналізувати.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29907
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2152 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 02:22

  Козак-характерник написав:Ахмєтбая на палю! 8) А також кроліка, Пєтю, Зелю...І далі ще цілий проскрипційний список. 8) Майно націоналізувати. Тіла віддати землі, а душі на суд Божий.

Общество в Украине, москалёвские холуи уже раскалили до неприличия.
Они планирую "Казахский сценарий" с 13го года.
Большинство понимают, но ... - усе тылы хозяев "против".
Перспективы - нехорошие по всем сторонам.
В слове "Украина" - суть "Государство" уже не звучит - "одно пианино"- Марш баалей тшува, да "7.40" .
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9188
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 02:33

  Kudrjavuy написав:Общество в Украине, москалёвские холуи уже раскалили до неприличия.
Они планирую "Казахский сценарий" с 13го года.
Большинство понимают, но ... - усе тылы хозяев "против".
Перспективы - нехорошие по всем сторонам.
В слове "Украина" - суть "Государство" уже не звучит - "одно пианино"- Марш баалей тшува, да "7.40" .

Тому горщик із золотими монетками треба надійно сховати! :| Ніяких банків. Груша форева! :D У казахів банківська система не працювала. Не знаю як зараз, але був такий період.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29907
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2152 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 07:36

Вкладчик1234

США заморозили поставку Украине подготовленного пакета военной помощи на сумму $200 млн



Пам’ятаю тебе цікавила доля допомоги Україні ти тут «хвилювався» що її заморозили.

Як це ти пропустив і не запостив

"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - рассказала Этвуд на странице в Twitter.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10521
З нами з: 18.06.08
Подякував: 42 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 08:07

  Козак-характерник написав:Тому горщик із золотими монетками треба надійно сховати! :| Ніяких банків. Груша форева! :D У казахів банківська система не працювала. Не знаю як зараз, але був такий період.


Интересно, они только сейфы почистили, или банковские ячейки тоже?
На случай чего, ячейка так себе защита. И дома тоже могут навестить мародеры. Ствол не поможет против нагретой наркотой многочисленной банды, только раззадорит её и поможет хозяину отправиться на тот свет.
Поэтому надежнее всего крипта, с хорошо припрятанной сид-фразой.
И кошелек наверное всё же лучше завести сетевой, а не леджер.
Мародеры могут обнаружить леджер при шмоне хаты, среди них может найтись кто-то, кто знает, что это такое. И тогда добудут пароль у хозяина с помощью паяльника.
Tegularius
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 11.02.14
Подякував: 224 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:02

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Высеры, обосрать, трындеть, облажался --- лікуйся...

Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе).
От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?

З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?)))
Яке ти тупе...
Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?

Ты не признал, что с Зе облажался

О чём с тобой дальше говорить ?

И кто из нас тупой ? Явно ты :)

В чому саме я "облажався", як ти висловлюєшся, з Зе?
Конкретно вкажи.
Вдруге тебе, тупого, запитую.
По буквах -- в чому саме?
І ще можеш пояснити, що в тебе, пацанчика, означає "облажався"?
Бо це дуже розмите поняття.

Зараз і подивимося, як тупо ти будеш викручуватися. За свій черговий факт голослів'я (вважай брехні).
Чи класично для себе -- відмовчися. А потім, коли закриється сторінками, вистрибнеш, як нічого не бувало. Навіть через час з цим же брехливим випадом. Тобто як клоун.
Знов отримаєш макання від мене. І по колу.
Тому повторюю вкотре: навіщо ти брешеш? Від тебе цікаво тільки одне -- причина такої поведінки клоуна та брехла.
Яка користь, інтерес чи ще що, поясни.


Хе-хе.
Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.

Сміття...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24900
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2098 раз.
Подякували: 3237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:11

  lapay написав:
  detroytred написав:Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової???

Тому що Азіопа - нащадок Орди. На Сході, особливо серед мусульман, який мають сильний вплив і в РФ, ніколи не було демократії. Імперія не може існувати без придушення демократії, принаймі в сепаратиських окраїнах.

Це очевидно.

Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?

Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни).
І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.

Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).
Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24900
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2098 раз.
Подякували: 3237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:15

  19yuriy91 написав:detroytred посмотрите, есть по вашим вопросам по раше
Толковый спикер

https://youtu.be/hhjg7X1e0OM

Дякую. Буде час, ознайомлюсь.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24900
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2098 раз.
Подякували: 3237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7610761176127613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.