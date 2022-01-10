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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7610761176127613
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:02

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Высеры, обосрать, трындеть, облажался --- лікуйся...

Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе).
От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?

З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?)))
Яке ти тупе...
Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?

Ты не признал, что с Зе облажался

О чём с тобой дальше говорить ?

И кто из нас тупой ? Явно ты :)

В чому саме я "облажався", як ти висловлюєшся, з Зе?
Конкретно вкажи.
Вдруге тебе, тупого, запитую.
По буквах -- в чому саме?
І ще можеш пояснити, що в тебе, пацанчика, означає "облажався"?
Бо це дуже розмите поняття.

Зараз і подивимося, як тупо ти будеш викручуватися. За свій черговий факт голослів'я (вважай брехні).
Чи класично для себе -- відмовчися. А потім, коли закриється сторінками, вистрибнеш, як нічого не бувало. Навіть через час з цим же брехливим випадом. Тобто як клоун.
Знов отримаєш макання від мене. І по колу.
Тому повторюю вкотре: навіщо ти брешеш? Від тебе цікаво тільки одне -- причина такої поведінки клоуна та брехла.
Яка користь, інтерес чи ще що, поясни.


Хе-хе.
Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.

Сміття...
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:11

  lapay написав:
  detroytred написав:Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової???

Тому що Азіопа - нащадок Орди. На Сході, особливо серед мусульман, який мають сильний вплив і в РФ, ніколи не було демократії. Імперія не може існувати без придушення демократії, принаймі в сепаратиських окраїнах.

Це очевидно.

Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?

Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни).
І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.

Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).
Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:15

  19yuriy91 написав:detroytred посмотрите, есть по вашим вопросам по раше
Толковый спикер

https://youtu.be/hhjg7X1e0OM

Дякую. Буде час, ознайомлюсь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:46

  detroytred написав: Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?
Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни).
І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.
Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).
Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни.

Размеры, география, климат, история.

Империи падали в основном под внешними ударами.
А что России внешние удары?
Ну проиграла она Крымскую войну, потом войну с японцами и что - слону дробинка.
Наполеон прокатился по смоленской дороге от Немана до Москвы и обратно, и что?
Даже Адольф очень быстро (после зимы-41) убедился, что достичь своих утопических целей не удастся.

А в "новой" России большинство олигархов убедилось, что централизация и для них полезна - держать империю в узде. То меньшинство, которое не согласилось, было уничтожено. И народ доволен: никаких майданов, рента с добычи природных ресурсов капает, кузькину мать показывают...
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