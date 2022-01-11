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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7610761176127613 Додано: Вів 11 січ, 2022 13:02 detroytred написав: pesikot написав: detroytred написав: Высеры, обосрать, трындеть, облажался --- лікуйся...



Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе).

От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?



З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?)))

Яке ти тупе...

Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув? Высеры, обосрать, трындеть, облажался --- лікуйся...Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе).От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?)))Яке ти тупе...Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?

Ты не признал, что с Зе облажался



О чём с тобой дальше говорить ?



И кто из нас тупой ? Явно ты Ты не признал, что с Зе облажалсяО чём с тобой дальше говорить ?И кто из нас тупой ? Явно ты

В чому саме я "облажався", як ти висловлюєшся, з Зе?

Конкретно вкажи.

Вдруге тебе, тупого, запитую.

По буквах -- в чому саме?

І ще можеш пояснити, що в тебе, пацанчика, означає "облажався"?

Бо це дуже розмите поняття.



Зараз і подивимося, як тупо ти будеш викручуватися. За свій черговий факт голослів'я (вважай брехні).

Чи класично для себе -- відмовчися. А потім, коли закриється сторінками, вистрибнеш, як нічого не бувало. Навіть через час з цим же брехливим випадом. Тобто як клоун.

Знов отримаєш макання від мене. І по колу.

Тому повторюю вкотре: навіщо ти брешеш? Від тебе цікаво тільки одне -- причина такої поведінки клоуна та брехла.

Яка користь, інтерес чи ще що, поясни. В чому саме я "облажався", як ти висловлюєшся, з Зе?Конкретно вкажи.Вдруге тебе, тупого, запитую.По буквах -- в чому саме?І ще можеш пояснити, що в тебе, пацанчика, означає "облажався"?Бо це дуже розмите поняття.Зараз і подивимося, як тупо ти будеш викручуватися. За свій черговий факт голослів'я (вважай брехні).Чи класично для себе -- відмовчися. А потім, коли закриється сторінками, вистрибнеш, як нічого не бувало. Навіть через час з цим же брехливим випадом. Тобто як клоун.Знов отримаєш макання від мене. І по колу.Тому повторюю вкотре: навіщо ти брешеш? Від тебе цікаво тільки одне -- причина такої поведінки клоуна та брехла.Яка користь, інтерес чи ще що, поясни.



Хе-хе.

Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.



Сміття... Хе-хе.Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.Сміття... detroytred

Повідомлень: 24900 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 13:11 lapay написав: detroytred написав: Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової??? Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової???

Тому що Азіопа - нащадок Орди. На Сході, особливо серед мусульман, який мають сильний вплив і в РФ, ніколи не було демократії. Імперія не може існувати без придушення демократії, принаймі в сепаратиських окраїнах. Тому що Азіопа - нащадок Орди. На Сході, особливо серед мусульман, який мають сильний вплив і в РФ, ніколи не було демократії. Імперія не може існувати без придушення демократії, принаймі в сепаратиських окраїнах.

Це очевидно.



Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?



Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни).

І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.



Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).

Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни. Це очевидно.Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни).І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24900 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 13:15 19yuriy91 написав: detroytred посмотрите, есть по вашим вопросам по раше

Толковый спикер



https://youtu.be/hhjg7X1e0OM detroytred посмотрите, есть по вашим вопросам по рашеТолковый спикер

Дякую. Буде час, ознайомлюсь. Дякую. Буде час, ознайомлюсь. detroytred

Повідомлень: 24900 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 15:46 detroytred написав: Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?

Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни).

І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.

Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).

Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни. Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни).І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни.

Размеры, география, климат, история.



Империи падали в основном под внешними ударами.

А что России внешние удары?

Ну проиграла она Крымскую войну, потом войну с японцами и что - слону дробинка.

Наполеон прокатился по смоленской дороге от Немана до Москвы и обратно, и что?

Даже Адольф очень быстро (после зимы-41) убедился, что достичь своих утопических целей не удастся.



А в "новой" России большинство олигархов убедилось, что централизация и для них полезна - держать империю в узде. То меньшинство, которое не согласилось, было уничтожено. И народ доволен: никаких майданов, рента с добычи природных ресурсов капает, кузькину мать показывают... Размеры, география, климат, история.Империи падали в основном под внешними ударами.А что России внешние удары?Ну проиграла она Крымскую войну, потом войну с японцами и что - слону дробинка.Наполеон прокатился по смоленской дороге от Немана до Москвы и обратно, и что?Даже Адольф очень быстро (после зимы-41) убедился, что достичь своих утопических целей не удастся.А в "новой" России большинство олигархов убедилось, что централизация и для них полезна - держать империю в узде. То меньшинство, которое не согласилось, было уничтожено. И народ доволен: никаких майданов, рента с добычи природных ресурсов капает, кузькину мать показывают... Starikan 2 Повідомлень: 18515 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2398 раз. Подякували: 3035 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 16:26 Tegularius написав: Козак-характерник написав: Тому горщик із золотими монетками треба надійно сховати! Ніяких банків. Груша форева! У казахів банківська система не працювала. Не знаю як зараз, але був такий період.

Тому горщик із золотими монетками треба надійно сховати!Ніяких банків. Груша форева!У казахів банківська система не працювала. Не знаю як зараз, але був такий період.



Интересно, они только сейфы почистили, или банковские ячейки тоже?

На случай чего, ячейка так себе защита. И дома тоже могут навестить мародеры. Ствол не поможет против нагретой наркотой многочисленной банды, только раззадорит её и поможет хозяину отправиться на тот свет.

Поэтому надежнее всего крипта, с хорошо припрятанной сид-фразой.

И кошелек наверное всё же лучше завести сетевой, а не леджер.

Мародеры могут обнаружить леджер при шмоне хаты, среди них может найтись кто-то, кто знает, что это такое. И тогда добудут пароль у хозяина с помощью паяльника. Интересно, они только сейфы почистили, или банковские ячейки тоже?На случай чего, ячейка так себе защита. И дома тоже могут навестить мародеры. Ствол не поможет против нагретой наркотой многочисленной банды, только раззадорит её и поможет хозяину отправиться на тот свет.Поэтому надежнее всего крипта, с хорошо припрятанной сид-фразой.И кошелек наверное всё же лучше завести сетевой, а не леджер.Мародеры могут обнаружить леджер при шмоне хаты, среди них может найтись кто-то, кто знает, что это такое. И тогда добудут пароль у хозяина с помощью паяльника.

Козак-характерник Может рассказать от первого лица, с чего начинается "приход русского мира".

Проблема в том, что большинство его не понимают, или наоборот травят - платные наймыты отрабатывающие свои 30 серебряников. Может рассказать от первого лица, с чего начинается "приход русского мира".Проблема в том, что большинство его не понимают, или наоборот травят - платные наймыты отрабатывающие свои 30 серебряников. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 11 січ, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз. Kudrjavuy

Повідомлень: 9190 З нами з: 20.09.12 Подякував: 735 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 17:19 KirTer написав: Цитрин написав: KirTer написав: Вопрос - сможет ли пресичный воспользоваться правом выбора или будет плакаться по форумам остается риторическим. Вопрос - сможет ли пресичный воспользоваться правом выбора или будет плакаться по форумам остается риторическим.



Кого выберут не важно, важен факт участия в выборах. Своим участием в выборах люди дают добровольное согласие, чтобы их ресурсами распоряжались те, кого назначат олигархи. Недаром бюллютень со своим "выбором" люди кидают в урну. Это своего рода символизм - человек опускает своё мнение в урну.



Важен не Ваш выбор, а корешок оставшийся от бюллютеня с отметкой и ваша подпись в журнале, подтверждающая, что Вы поучаствовали в выборах, чем добровольно подтвердили, что согласны с той кандидатурой, которую Вам назначат.



У Вас есть право выбора, а как Вы им восползуетесь - назначите какое-то лицо, с которым даже не знакомы в свои попечители, добровольно отказавшись от своей дееспособности или нет - это добровольный выбор.



Если проводить аналогию, у Вас есть дом, к Вам приходит представитель некоторой компании и предлагает сделать выбор из предложенных кандидатов, которым Вы отпишете генеральную доверенность. Вы можете сделать выбор, а можете отказаться. Но если сделали выбор, то кандидат которму Вы отписали ген.доверенность может заложить Ваш дом в ломбард, а с Вас начать требовать оплату за проживание в доме. И какому из предложенных кандидатов Вы выписали доверенность тут роли особой не играет. Потому, что они все работают на одну компанию. И выбор у Вас не между кандидатами, а в том - давать доверенность или нет. Кого выберут не важно, важен факт участия в выборах. Своим участием в выборах люди дают добровольное согласие, чтобы их ресурсами распоряжались те, кого назначат олигархи. Недаром бюллютень со своим "выбором" люди кидают в урну. Это своего рода символизм - человек опускает своё мнение в урну.Важен не Ваш выбор, а корешок оставшийся от бюллютеня с отметкой и ваша подпись в журнале, подтверждающая, что Вы поучаствовали в выборах, чем добровольно подтвердили, что согласны с той кандидатурой, которую Вам назначат.У Вас есть право выбора, а как Вы им восползуетесь - назначите какое-то лицо, с которым даже не знакомы в свои попечители, добровольно отказавшись от своей дееспособности или нет - это добровольный выбор.Если проводить аналогию, у Вас есть дом, к Вам приходит представитель некоторой компании и предлагает сделать выбор из предложенных кандидатов, которым Вы отпишете генеральную доверенность. Вы можете сделать выбор, а можете отказаться. Но если сделали выбор, то кандидат которму Вы отписали ген.доверенность может заложить Ваш дом в ломбард, а с Вас начать требовать оплату за проживание в доме. И какому из предложенных кандидатов Вы выписали доверенность тут роли особой не играет. Потому, что они все работают на одну компанию. И выбор у Вас не между кандидатами, а в том - давать доверенность или нет.

- Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович! ©

Вы предлагаете понять существующую систему выборов, современную форму "демократии" и вернуться к прямой демократии как в Древней Греции? Будем все решения на Майдане принимать путем голосования с помощью поднятия рук? ) Мне существующая политическая система тоже крайне не нравиться, но так далеко в своих фантазиях не доходил.

Максимум о чем мечтал, что бы голос условного Шарикова не ровнялся голосу профессора Преображенского. Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять. Сколько в налоговой декларации переведено в казну государства такой и вес "голоса". Так намного логичней и справедливей. Государство - это по сути дела общак налогоплательщиков, потому сами налогоплательщики должны пропорционально определять кто будет управлять ихним общаком. - Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович! ©Вы предлагаете понять существующую систему выборов, современную форму "демократии" и вернуться к прямой демократии как в Древней Греции? Будем все решения на Майдане принимать путем голосования с помощью поднятия рук? ) Мне существующая политическая система тоже крайне не нравиться, но так далеко в своих фантазиях не доходил.Максимум о чем мечтал, что бы голос условного Шарикова не ровнялся голосу профессора Преображенского. Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять. Сколько в налоговой декларации переведено в казну государства такой и вес "голоса". Так намного логичней и справедливей.



Это дефект того, что единственные прибыльные в Украине остались ... БАНКИ.

Деньги ни чем не обеспеченные.

Завтра они их выведут официально по примеру Европейских стран.

И пожалуйста - Украина готова к оккупации РФ, Это дефект того, что единственные прибыльные в Украине остались ... БАНКИ.Деньги ни чем не обеспеченные.Завтра они их выведут официально по примеру Европейских стран.И пожалуйста - Украина готова к оккупации РФ, Kudrjavuy

Повідомлень: 9190 З нами з: 20.09.12 Подякував: 735 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 17:24 Re: Політичні дискусії viewtopic.php?p=5372710#p5372710

moveton написав: KirTer написав: Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять. Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять.

Замечательная идея. В 2020м году Ахметов только с "Метинвеста" заплатил половину налогов с компаний страны . Сейчас ему нужно как-то делать вид, что к власти не имеет отношения и заниматься незаконными подкупами, а с новой системой сможет легально законы писать. В пользу самых платящих налоги граждан страны, безусловно. Для остальных-то за что? Они не заслужили. Замечательная идея. В 2020м году Ахметов только с "Метинвеста". Сейчас ему нужно как-то делать вид, что к власти не имеет отношения и заниматься незаконными подкупами, а с новой системой сможет легально законы писать.

Это результат искривления сознания

Энергетика - это базовое в Государстве.

И если шакалы порвали казённое за пару лет(Предприятия государственного ТЭК сделали резко убыточными) - то теперь планируют, как ликвидировать живих?

Может наоборот?

Ликвидировать кланы организованного криминала разрушающего Украину? Это результат искривления сознанияЭнергетика - это базовое в Государстве.И если шакалы порвали казённое за пару лет(Предприятия государственного ТЭК сделали резко убыточными) - то теперь планируют, как ликвидировать живих?Может наоборот?Ликвидировать кланы организованного криминала разрушающего Украину? Kudrjavuy

Повідомлень: 9190 З нами з: 20.09.12 Подякував: 735 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7610761176127613 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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