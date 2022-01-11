Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе). От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?
З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?))) Яке ти тупе... Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?
Ты не признал, что с Зе облажался
О чём с тобой дальше говорить ?
И кто из нас тупой ? Явно ты
В чому саме я "облажався", як ти висловлюєшся, з Зе? Конкретно вкажи. Вдруге тебе, тупого, запитую. По буквах -- в чому саме? І ще можеш пояснити, що в тебе, пацанчика, означає "облажався"? Бо це дуже розмите поняття.
Зараз і подивимося, як тупо ти будеш викручуватися. За свій черговий факт голослів'я (вважай брехні). Чи класично для себе -- відмовчися. А потім, коли закриється сторінками, вистрибнеш, як нічого не бувало. Навіть через час з цим же брехливим випадом. Тобто як клоун. Знов отримаєш макання від мене. І по колу. Тому повторюю вкотре: навіщо ти брешеш? Від тебе цікаво тільки одне -- причина такої поведінки клоуна та брехла. Яка користь, інтерес чи ще що, поясни.
Хе-хе. Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.
detroytred написав:Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової???
Тому що Азіопа - нащадок Орди. На Сході, особливо серед мусульман, який мають сильний вплив і в РФ, ніколи не було демократії. Імперія не може існувати без придушення демократії, принаймі в сепаратиських окраїнах.
Це очевидно.
Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?
Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни). І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.
Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн). Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну? Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни). І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях. Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн). Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни.
Размеры, география, климат, история.
Империи падали в основном под внешними ударами. А что России внешние удары? Ну проиграла она Крымскую войну, потом войну с японцами и что - слону дробинка. Наполеон прокатился по смоленской дороге от Немана до Москвы и обратно, и что? Даже Адольф очень быстро (после зимы-41) убедился, что достичь своих утопических целей не удастся.
А в "новой" России большинство олигархов убедилось, что централизация и для них полезна - держать империю в узде. То меньшинство, которое не согласилось, было уничтожено. И народ доволен: никаких майданов, рента с добычи природных ресурсов капает, кузькину мать показывают...
Козак-характерник написав:Тому горщик із золотими монетками треба надійно сховати! Ніяких банків. Груша форева! У казахів банківська система не працювала. Не знаю як зараз, але був такий період.
Интересно, они только сейфы почистили, или банковские ячейки тоже? На случай чего, ячейка так себе защита. И дома тоже могут навестить мародеры. Ствол не поможет против нагретой наркотой многочисленной банды, только раззадорит её и поможет хозяину отправиться на тот свет. Поэтому надежнее всего крипта, с хорошо припрятанной сид-фразой. И кошелек наверное всё же лучше завести сетевой, а не леджер. Мародеры могут обнаружить леджер при шмоне хаты, среди них может найтись кто-то, кто знает, что это такое. И тогда добудут пароль у хозяина с помощью паяльника.
Козак-характерник Может рассказать от первого лица, с чего начинается "приход русского мира". Проблема в том, что большинство его не понимают, или наоборот травят - платные наймыты отрабатывающие свои 30 серебряников.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 11 січ, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
KirTer написав:Вопрос - сможет ли пресичный воспользоваться правом выбора или будет плакаться по форумам остается риторическим.
Кого выберут не важно, важен факт участия в выборах. Своим участием в выборах люди дают добровольное согласие, чтобы их ресурсами распоряжались те, кого назначат олигархи. Недаром бюллютень со своим "выбором" люди кидают в урну. Это своего рода символизм - человек опускает своё мнение в урну.
Важен не Ваш выбор, а корешок оставшийся от бюллютеня с отметкой и ваша подпись в журнале, подтверждающая, что Вы поучаствовали в выборах, чем добровольно подтвердили, что согласны с той кандидатурой, которую Вам назначат.
У Вас есть право выбора, а как Вы им восползуетесь - назначите какое-то лицо, с которым даже не знакомы в свои попечители, добровольно отказавшись от своей дееспособности или нет - это добровольный выбор.
Если проводить аналогию, у Вас есть дом, к Вам приходит представитель некоторой компании и предлагает сделать выбор из предложенных кандидатов, которым Вы отпишете генеральную доверенность. Вы можете сделать выбор, а можете отказаться. Но если сделали выбор, то кандидат которму Вы отписали ген.доверенность может заложить Ваш дом в ломбард, а с Вас начать требовать оплату за проживание в доме. И какому из предложенных кандидатов Вы выписали доверенность тут роли особой не играет. Потому, что они все работают на одну компанию. И выбор у Вас не между кандидатами, а в том - давать доверенность или нет.
Это дефект того, что единственные прибыльные в Украине остались ... БАНКИ. Деньги ни чем не обеспеченные. Завтра они их выведут официально по примеру Европейских стран. И пожалуйста - Украина готова к оккупации РФ,
KirTer написав:Можно сделать вес "голоса" равным количеству уплаченных налогов за последний год или пять.
Замечательная идея. В 2020м году Ахметов только с "Метинвеста" заплатил половину налогов с компаний страны. Сейчас ему нужно как-то делать вид, что к власти не имеет отношения и заниматься незаконными подкупами, а с новой системой сможет легально законы писать. В пользу самых платящих налоги граждан страны, безусловно. Для остальных-то за что? Они не заслужили.
Это результат искривления сознания Энергетика - это базовое в Государстве. И если шакалы порвали казённое за пару лет(Предприятия государственного ТЭК сделали резко убыточными) - то теперь планируют, как ликвидировать живих? Может наоборот? Ликвидировать кланы организованного криминала разрушающего Украину?