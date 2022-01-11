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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7611761276137614>
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:11

  lapay написав:
  detroytred написав:Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової???

Тому що Азіопа - нащадок Орди. На Сході, особливо серед мусульман, який мають сильний вплив і в РФ, ніколи не було демократії. Імперія не може існувати без придушення демократії, принаймі в сепаратиських окраїнах.

Це очевидно.

Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?

Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни).
І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.

Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).
Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:15

  19yuriy91 написав:detroytred посмотрите, есть по вашим вопросам по раше
Толковый спикер

https://youtu.be/hhjg7X1e0OM

Дякую. Буде час, ознайомлюсь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:46

  detroytred написав: Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?
Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни).
І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.
Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).
Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни.

Размеры, география, климат, история.

Империи падали в основном под внешними ударами.
А что России внешние удары?
Ну проиграла она Крымскую войну, потом войну с японцами и что - слону дробинка.
Наполеон прокатился по смоленской дороге от Немана до Москвы и обратно, и что?
Даже Адольф очень быстро (после зимы-41) убедился, что достичь своих утопических целей не удастся.

А в "новой" России большинство олигархов убедилось, что централизация и для них полезна - держать империю в узде. То меньшинство, которое не согласилось, было уничтожено. И народ доволен: никаких майданов, рента с добычи природных ресурсов капает, кузькину мать показывают...
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:39

НеКратко. 2022-01-11

НеКратко. 2022-01-11

Загрубив настройки своего офигеватора, продолжу

В ситуации с делом вагнеровцев, зелебобики задвигали тему, мол, Ермак не мог выдать/передать никаких распоряжений Бурбе, потому что Ермак не имел на это полномочий.
Правда в этом утверждении только одна - Ермак действительно не имел на это полномочий, но выдал/передал

Прошло немного времени, даже Бубочка издал целый
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №671/2021
Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави
В котором ни слова не сказано о руководителе Офиса Президента Украины

Вот пример
3) обов’язкове включення до складу учасників з української сторони:

а) в разі проведення в Україні міжнародних переговорів, зустрічей, бесід:

Прем’єр-міністра України — першого заступника або заступника Міністра закордонних справ України;

Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України — керівника відповідного структурного підрозділу апарату Міністерства закордонних справ України;

міністра України, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу — представника Міністерства закордонних справ України, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений за рішенням Міністра закордонних справ України;

посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів з главами та співробітниками акредитованих в Україні іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій представника Міністерства закордонних справ України, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений за рішенням Міністра закордонних справ України;

НО !!! В тоже время

1) В Киеве началась встреча советников лидеров "нормандской четверки" (фото)
Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, во встрече принимают участие руководитель Офиса Андрей Ермак, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Пльотнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн

Что делает завхоз на встрече советников ? Он не советник Зеленского, он завхоз Офиса Президента

2) Ермак: Новое вторжение России в Украину станет вердиктом для НАТО
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что новое вторжение России в Украину станет "вердиктом" для НАТО, и придется объяснять, почему так долго длились разговоры об этой угрозе, но нападение все же случилось. Об этом он сказал в интервью британскому Channel 4.

Почему завхоз делает какие-то заявления на поле внешней политики ?
Не имея на это никаких полномочий

3) Зеленский о Донбассе: Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, мы готовы
Президент Владимир Зеленский на встрече с политсоветниками лидеров нормандского формата от Франции и Германии в Киеве заявил, что "пришло время предметно договариваться" о прекращении войны на Донбассе

"Ой, дуураааак" (с)
У границ нашей страны агрессор держит войска

Россия начала военные учения со стрельбами у границ Украины
Учения стартовали в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Привлечено 300 единиц военной техники, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и штатное стрелковое вооружение.

Россия перебрасывает на границу с Украиной военные вертолеты – NYT
Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать продолжением подготовки к нападению

А наш дурачок опять хочет о чём-то договорится с агрессором

4) ОДКБ выведет войска из Казахстана: названа дата
Через два дня начнется поэтапный вывод военного контингента с территории Казахстана

Ага, щаззз. Если россияне пришли, их потом хрен выгонишь
Контингент ОДКБ останется в Казахстане "до полной стабилизации" обстановки - Сердюков
По его словам, развертывание контингента завершено. Войска останутся в Казахстане, по словам Сердюкова, "до полной стабилизации обстановки в стране". Официальных данных об общей численности контингента нет, она оценивается в несколько тысяч военнослужащих, большинство которых из России

Данных о численности нет, поэтому можно многократно "уходить" из Казахстана, оставаясь там
Сирия тому пример
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:43

  Starikan написав:Империи падали в основном под внешними ударами.


Империи разваливаются от внутреннего разложения, в частности титульного костяка.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:48

Старікан
А якщо вважати рашку не імперією?!
Тобто царська Росія з польшами і т.д., Союз радянський з Україною і т.д. -- от тоді була імперія.
Зараз же все, вдалась і просто країна, як Іспанія, Великобританія і т.д.

Нам такий сусід не потрібен. Треба щоб їх скоріше демократизували...
А для цього ну ніяк не можна, щоб рашоможновладці і їх родини спокійнісінько насолоджувалися досягненнями Заходу.
Може тоді схочуть в цивілізацію...

Якийсь-то сюр: мудаки усім загрожують, гопотять і спокійнісінько володіють Нью-Йорськими баскетклубами (Прохоров тільки у 2019 продав Бруклин Нетс. Да й те - китайцю)), відпочивають у європах.
Навіщо ж їм тоді оцивілізовуватися...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:52

Re: Політичні дискусії

https://patrioty.org.ua/ecomomic/tsiny- ... 06152.html

В УСПП відзначили, що вже на даний момент інфляція в промисловості побила історичний рекорд і досягла 57%.

"Її колосальний розрив зі споживчою інфляцією в 11% стане однією з причин затяжної кризи на внутрішньому ринку. Мінімум 50% виробництв отримають збитки", - кажуть експерти.

Как я уже отмечал, причиной этого явились потуги гнид по получению дополнительной прибыли от ликвидации схемы "Роттердам+".

Отдельно хочу указать, что : "Это ещё не вечер" - сумерки перед закатом.
92й год до 96го был непроглядным(выражение образное для взрослых)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 11 січ, 2022 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:52

  detroytred написав: Хе-хе.
Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.

Сміття...

Ты показал себя таким принципиальным и честным правдорубом, шо капец.
Так будь им до конца

Почему Зеленский так долго отдыхает, а ты молчишь об этом ?
Почему завхоз Ермак встречается с советниками, хотя должен заведовать скрепками и туалетной бумагой ? Утрирую конечно

Давай, руби правду, да не сдерживай себя :)
Или тебя только хватает на доколупывание к конкретному мне ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:00

  pesikot написав:
  detroytred написав: Хе-хе.
Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.

Сміття...

Ты показал себя таким принципиальным и честным правдорубом, шо капец.
Так будь им до конца

Почему Зеленский так долго отдыхает, а ты молчишь об этом ?
Почему завхоз Ермак встречается с советниками, хотя должен заведовать скрепками и туалетной бумагой ? Утрирую конечно

Давай, руби правду, да не сдерживай себя :)
Или тебя только хватает на доколупывание к конкретному меня ? :)

Ти смішно викручуєшся.

Демагогічно підміняєш предмет. Переводиш на мене ( честный правдоруб).
Ти різницю розумієш: між макати ТЕБЕ у твою брехню стосовно мене і принципово честно за щось правдорубити (хоч за Зелю, хоч за Єрмака і ще когось)?

Не бреши знов!!!!
Не брав (не показував) я на себе таких зобов'язань (правдорубити на гілці!!!). Нема в мене таких зобов'язань.
Ти знов збрехав...
Брехнею смішно намагаєшся перекрити свою брехню.

Сміття...

З.и.
Єдине з чим погоджуюсь (тобто що я показав) -- це моя позиція стосовно брехні або на особисту адресу, або в бік форумчан.
Якщо брешу, брехав -- покажи.
Якщо буде таке, то визнаю, вибачусь. Без проблем.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:05

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:От дійсно в мене таке враження, що Ви або вперше цю думку від мене почули або тролите))

Я навіть написав "частці можновладців"...
Тобто тим олігархам і політикам опозиційним, яким набрид отой Янукович. Від По, Кулявлоба і Ко до навіть самих старих ригів!!!!!, які були невдоволені Яником, що відсторонився та віддав керування молодим (сину, арбузу і Ко).
А ще Беня, якому ригі п'яти підкушували; Пінчук, який з Соросом і Ко; да навіть Ярославський, у якого умовно Курченко віддав навіть *Металіст*.
Це той Ярославський, до якого Ротшильд приїзджав до Харкова...
А якийсь-то Курченко (тобто виключно містечковий бик) віджимає бізнес-справу.

Без образ, але Ви явно тролите.
І далеко не вперше))

А при совку хто отой старій гвардії коммі аля Щербицький протистояв?
Може Єльцин совка хотів?))
Да й по діям Шушкевича, Макарича, азійських партійців теж видно, що совок їм набрид.

Ти сам перечитай свои высеры, ну когда протрезвеешь

У тебя смешалось всё и Порошенко, и Курченко, и Шушкевич

А это всё говорит, что ты хочеш обосрать оппонента, но фактов у тебя нет, поэтому ты просто начинаешь трындеть

Признай факт, что ты облажался с Зеленским, посыпь голову пеплом - тебе легче станет :)

Высеры, обосрать, трындеть, облажался --- лікуйся...

Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе).
От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?
Бо скільки разів я тільки саме тобі особисто надав свою цитату, за кого я голосував.
Невже ти настільки тупий чи брехливий???
Тоді поясни: навіщо брешеш?

З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?)))
Яке ти тупе...
Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?

"По просьбе трудящихся"

Ты сам-то перечитай свой пост, какой-то набор бреда. Всё смешалось.
А про Зе, я просто продолжил линию твоего бреда, вот и всё :)

Но тебе, вдруг, резко это не понравилось
Но раз ты так отреагировал, подозреваю, что за ЗЕ! ты таки голосовал, но теперь перешёл в отрицалово

ИЧСХ, кого не спроси, на сейчас никто не голосовал за Зе, но 73% откуда-то же взялось :)
pesikot
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