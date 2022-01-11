Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової???
Тому що Азіопа - нащадок Орди. На Сході, особливо серед мусульман, який мають сильний вплив і в РФ, ніколи не було демократії. Імперія не може існувати без придушення демократії, принаймі в сепаратиських окраїнах.
Це очевидно.
Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?
Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни). І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.
Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн). Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну? Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни). І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях. Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн). Потім демократія-гласність-розвал совка влада місцевих феодалів та олігархів повинна була не дати ні централізації влади, ні розвитку-укріпленню країни.
Размеры, география, климат, история.
Империи падали в основном под внешними ударами. А что России внешние удары? Ну проиграла она Крымскую войну, потом войну с японцами и что - слону дробинка. Наполеон прокатился по смоленской дороге от Немана до Москвы и обратно, и что? Даже Адольф очень быстро (после зимы-41) убедился, что достичь своих утопических целей не удастся.
А в "новой" России большинство олигархов убедилось, что централизация и для них полезна - держать империю в узде. То меньшинство, которое не согласилось, было уничтожено. И народ доволен: никаких майданов, рента с добычи природных ресурсов капает, кузькину мать показывают...
В ситуации с делом вагнеровцев, зелебобики задвигали тему, мол, Ермак не мог выдать/передать никаких распоряжений Бурбе, потому что Ермак не имел на это полномочий. Правда в этом утверждении только одна - Ермак действительно не имел на это полномочий, но выдал/передал
3) обов’язкове включення до складу учасників з української сторони:
а) в разі проведення в Україні міжнародних переговорів, зустрічей, бесід:
Прем’єр-міністра України — першого заступника або заступника Міністра закордонних справ України;
Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України — керівника відповідного структурного підрозділу апарату Міністерства закордонних справ України;
міністра України, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу — представника Міністерства закордонних справ України, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений за рішенням Міністра закордонних справ України;
посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів з главами та співробітниками акредитованих в Україні іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій представника Міністерства закордонних справ України, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений за рішенням Міністра закордонних справ України;
Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, во встрече принимают участие руководитель Офиса Андрей Ермак, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Пльотнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн
Что делает завхоз на встрече советников ? Он не советник Зеленского, он завхоз Офиса Президента
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что новое вторжение России в Украину станет "вердиктом" для НАТО, и придется объяснять, почему так долго длились разговоры об этой угрозе, но нападение все же случилось. Об этом он сказал в интервью британскому Channel 4.
Почему завхоз делает какие-то заявления на поле внешней политики ? Не имея на это никаких полномочий
Президент Владимир Зеленский на встрече с политсоветниками лидеров нормандского формата от Франции и Германии в Киеве заявил, что "пришло время предметно договариваться" о прекращении войны на Донбассе
"Ой, дуураааак" (с) У границ нашей страны агрессор держит войска
Учения стартовали в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Привлечено 300 единиц военной техники, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и штатное стрелковое вооружение.
По его словам, развертывание контингента завершено. Войска останутся в Казахстане, по словам Сердюкова, "до полной стабилизации обстановки в стране". Официальных данных об общей численности контингента нет, она оценивается в несколько тысяч военнослужащих, большинство которых из России
Данных о численности нет, поэтому можно многократно "уходить" из Казахстана, оставаясь там Сирия тому пример
Старікан А якщо вважати рашку не імперією?! Тобто царська Росія з польшами і т.д., Союз радянський з Україною і т.д. -- от тоді була імперія. Зараз же все, вдалась і просто країна, як Іспанія, Великобританія і т.д.
Нам такий сусід не потрібен. Треба щоб їх скоріше демократизували... А для цього ну ніяк не можна, щоб рашоможновладці і їх родини спокійнісінько насолоджувалися досягненнями Заходу. Може тоді схочуть в цивілізацію...
Якийсь-то сюр: мудаки усім загрожують, гопотять і спокійнісінько володіють Нью-Йорськими баскетклубами (Прохоров тільки у 2019 продав Бруклин Нетс. Да й те - китайцю)), відпочивають у європах. Навіщо ж їм тоді оцивілізовуватися...
detroytred написав: Хе-хе. Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.
Сміття...
Ты показал себя таким принципиальным и честным правдорубом, шо капец. Так будь им до конца
Почему Зеленский так долго отдыхает, а ты молчишь об этом ? Почему завхоз Ермак встречается с советниками, хотя должен заведовать скрепками и туалетной бумагой ? Утрирую конечно
Давай, руби правду, да не сдерживай себя Или тебя только хватает на доколупывание к конкретному меня ?
Ти смішно викручуєшся.
Демагогічно підміняєш предмет. Переводиш на мене ( честный правдоруб). Ти різницю розумієш: між макати ТЕБЕ у твою брехню стосовно мене і принципово честно за щось правдорубити (хоч за Зелю, хоч за Єрмака і ще когось)?
Не бреши знов!!!! Не брав (не показував) я на себе таких зобов'язань (правдорубити на гілці!!!). Нема в мене таких зобов'язань. Ти знов збрехав... Брехнею смішно намагаєшся перекрити свою брехню.
Сміття...
З.и. Єдине з чим погоджуюсь (тобто що я показав) -- це моя позиція стосовно брехні або на особисту адресу, або в бік форумчан. Якщо брешу, брехав -- покажи. Якщо буде таке, то визнаю, вибачусь. Без проблем.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:От дійсно в мене таке враження, що Ви або вперше цю думку від мене почули або тролите))
Я навіть написав "частці можновладців"... Тобто тим олігархам і політикам опозиційним, яким набрид отой Янукович. Від По, Кулявлоба і Ко до навіть самих старих ригів!!!!!, які були невдоволені Яником, що відсторонився та віддав керування молодим (сину, арбузу і Ко). А ще Беня, якому ригі п'яти підкушували; Пінчук, який з Соросом і Ко; да навіть Ярославський, у якого умовно Курченко віддав навіть *Металіст*. Це той Ярославський, до якого Ротшильд приїзджав до Харкова... А якийсь-то Курченко (тобто виключно містечковий бик) віджимає бізнес-справу.
Без образ, але Ви явно тролите. І далеко не вперше))
А при совку хто отой старій гвардії коммі аля Щербицький протистояв? Може Єльцин совка хотів?)) Да й по діям Шушкевича, Макарича, азійських партійців теж видно, що совок їм набрид.
Ти сам перечитай свои высеры, ну когда протрезвеешь
У тебя смешалось всё и Порошенко, и Курченко, и Шушкевич
А это всё говорит, что ты хочеш обосрать оппонента, но фактов у тебя нет, поэтому ты просто начинаешь трындеть
Признай факт, что ты облажался с Зеленским, посыпь голову пеплом - тебе легче станет
Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе). От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі? Бо скільки разів я тільки саме тобі особисто надав свою цитату, за кого я голосував. Невже ти настільки тупий чи брехливий??? Тоді поясни: навіщо брешеш?
З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?))) Яке ти тупе... Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?
"По просьбе трудящихся"
Ты сам-то перечитай свой пост, какой-то набор бреда. Всё смешалось. А про Зе, я просто продолжил линию твоего бреда, вот и всё
Но тебе, вдруг, резко это не понравилось Но раз ты так отреагировал, подозреваю, что за ЗЕ! ты таки голосовал, но теперь перешёл в отрицалово
ИЧСХ, кого не спроси, на сейчас никто не голосовал за Зе, но 73% откуда-то же взялось