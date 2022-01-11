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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7611761276137614
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:12

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав: Хе-хе.
Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.

Сміття...

Ты показал себя таким принципиальным и честным правдорубом, шо капец.
Так будь им до конца

Почему Зеленский так долго отдыхает, а ты молчишь об этом ?
Почему завхоз Ермак встречается с советниками, хотя должен заведовать скрепками и туалетной бумагой ? Утрирую конечно

Давай, руби правду, да не сдерживай себя :)
Или тебя только хватает на доколупывание к конкретному меня ? :)

Ти смішно викручуєшся.

Демагогічно підміняєш предмет. Переводиш на мене ( честный правдоруб).
Ти різницю розумієш: між макати ТЕБЕ у твою брехню стосовно мене і принципово честно за щось правдорубити (хоч за Зелю, хоч за Єрмака і ще когось)?

Не бреши знов!!!!
Не брав (не показував) я на себе таких зобов'язань (правдорубити на гілці!!!). Нема в мене таких зобов'язань.
Ти знов збрехав...
Брехнею смішно намагаєшся перекрити свою брехню.

Сміття...

З.и.
Єдине з чим погоджуюсь (тобто що я показав) -- це моя позиція стосовно брехні або на особисту адресу, або в бік форумчан.
Якщо брешу, брехав -- покажи.
Якщо буде таке, то визнаю, вибачусь. Без проблем.

Сколько интересных идей ты мне подкинул :) Смакота :)

Я уже молчу про твою позицию "Я не за правду, но против вранья". Белое пОльто. Третья позиция :)
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 11 січ, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:13

pesikot
О!
Ти вже "подозреваешь" мое голосування, а не впевнено стверджуеш.
Невже прогрес пішов?

Бред -- це твоя нездатність зрозуміти, що коли мова йде про деякі аспекти можновладців -- то По, Шушкевич, Курченко (я навіть натякнув, що підставна особа), Ротшільд, Ярославський і т.д. -- це не суміш. А один аспект.

Свою демагогію припису загального (73%) до конкретного (мене) залиши при собі.
Це примітивніший прийом.

Сміття...
Більше пояснювати не бути. Тільки макати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:16

"Сколько интересных идей ты мне подкинул :) Смакота :)" (с)

Чергове смішне намагання викрутитися. З своєї брехні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:20

"
Я уже молчу про твою позицию "Я не за правду, но против вранья". Белое пОльто. Третья позиция :)" (с)

Пошукай скільки разів я раніше підкреслював -- проти брехні на мою адресу, в мій бік.
Зараз забув.
Так що нагадую. Спеціально.

І зрозумій різницю: між моїм можливим невиконанням! і твоєю брехнею!
Мене ти можеш докорити максимум невиконанням (а й так ні на героя, ні на хероя не претендував і не претендую), я ж тебе макаю в брехню.

Краще б пости рахував))
Це з тієї ж серії.
detroytred
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