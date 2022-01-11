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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7612761376147615> Додано: Вів 11 січ, 2022 19:12 detroytred написав: pesikot написав: detroytred написав: Хе-хе.

Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.



Сміття... Хе-хе.Як і передбачалося персонаж класично для себе почекав загортання питання трьома сторінками і, як нічого не бувало, з'явився Пон 10 січ, 2022 19:27.Сміття...

Ты показал себя таким принципиальным и честным правдорубом, шо капец.

Так будь им до конца



Почему Зеленский так долго отдыхает, а ты молчишь об этом ?

Почему завхоз Ермак встречается с советниками, хотя должен заведовать скрепками и туалетной бумагой ? Утрирую конечно



Давай, руби правду, да не сдерживай себя

Или тебя только хватает на доколупывание к конкретному меня ? Ты показал себя таким принципиальным и честным правдорубом, шо капец.Так будь им до концаПочему Зеленский так долго отдыхает, а ты молчишь об этом ?Почему завхоз Ермак встречается с советниками, хотя должен заведовать скрепками и туалетной бумагой ? Утрирую конечноДавай, руби правду, да не сдерживай себяИли тебя только хватает на доколупывание к конкретному меня ?

Ти смішно викручуєшся.



Демагогічно підміняєш предмет. Переводиш на мене ( честный правдоруб).

Ти різницю розумієш: між макати ТЕБЕ у твою брехню стосовно мене і принципово честно за щось правдорубити (хоч за Зелю, хоч за Єрмака і ще когось)?



Не бреши знов!!!!

Не брав (не показував) я на себе таких зобов'язань (правдорубити на гілці!!!). Нема в мене таких зобов'язань.

Ти знов збрехав...

Брехнею смішно намагаєшся перекрити свою брехню.



Сміття...



З.и.

Єдине з чим погоджуюсь (тобто що я показав) -- це моя позиція стосовно брехні або на особисту адресу, або в бік форумчан.

Якщо брешу, брехав -- покажи.

Якщо буде таке, то визнаю, вибачусь. Без проблем. Ти смішно викручуєшся.Демагогічно підміняєш предмет. Переводиш на мене ( честный правдоруб).Ти різницю розумієш: між макати ТЕБЕ у твою брехню стосовно мене і принципово честно за щось правдорубити (хоч за Зелю, хоч за Єрмака і ще когось)?Не бреши знов!!!!Не брав (не показував) я на себе таких зобов'язань (правдорубити на гілці!!!). Нема в мене таких зобов'язань.Ти знов збрехав...Брехнею смішно намагаєшся перекрити свою брехню.Сміття...З.и.Єдине з чим погоджуюсь (тобто що я показав) -- це моя позиція стосовно брехні або на особисту адресу, або в бік форумчан.Якщо брешу, брехав -- покажи.Якщо буде таке, то визнаю, вибачусь. Без проблем.

Сколько интересных идей ты мне подкинул Смакота



Я уже молчу про твою позицию "Я не за правду, но против вранья". Белое пОльто. Третья позиция Сколько интересных идей ты мне подкинулСмакотаЯ уже молчу про твою позицию "Я не за правду, но против вранья". Белое пОльто. Третья позиция Востаннє редагувалось pesikot в Вів 11 січ, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз. pesikot

Повідомлень: 6410 З нами з: 31.08.09 Подякував: 455 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 19:13 pesikot

О!

Ти вже "подозреваешь" мое голосування, а не впевнено стверджуеш.

Невже прогрес пішов?



Бред -- це твоя нездатність зрозуміти, що коли мова йде про деякі аспекти можновладців -- то По, Шушкевич, Курченко (я навіть натякнув, що підставна особа), Ротшільд, Ярославський і т.д. -- це не суміш. А один аспект.



Свою демагогію припису загального (73%) до конкретного (мене) залиши при собі.

Це примітивніший прийом.



Сміття...

Більше пояснювати не бути. Тільки макати. detroytred

Повідомлень: 24909 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 19:16 Смакота " (с)



Чергове смішне намагання викрутитися. З своєї брехні. "Сколько интересных идей ты мне подкинулСмакота" (с)Чергове смішне намагання викрутитися. З своєї брехні. detroytred

Повідомлень: 24909 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 19:20

Я уже молчу про твою позицию "Я не за правду, но против вранья". Белое пОльто. Третья позиция " (с)



Пошукай скільки разів я раніше підкреслював -- проти брехні на мою адресу, в мій бік.

Зараз забув.

Так що нагадую. Спеціально.



І зрозумій різницю: між моїм можливим невиконанням! і твоєю брехнею!

Мене ти можеш докорити максимум невиконанням (а й так ні на героя, ні на хероя не претендував і не претендую), я ж тебе макаю в брехню.

Вагові категорії -- чув про таке?



Краще б пости рахував))

Це з тієї ж серії. Величезних))) моїх зашкварів)). Я уже молчу про твою позицию "Я не за правду, но против вранья". Белое пОльто. Третья позиция" (с)Пошукай скільки разів я раніше підкреслював -- проти брехні на мою адресу, в мій бік.Зараз забув.Так що нагадую. Спеціально.І зрозумій різницю: між моїм можливим невиконанням! і твоєю брехнею!Мене ти можеш докорити максимум невиконанням (а й так ні на героя, ні на хероя не претендував і не претендую), я ж тебе макаю в брехню.Вагові категорії -- чув про таке?Краще б пости рахував))Це з тієї ж серії. Величезних))) моїх зашкварів)). detroytred

Повідомлень: 24909 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 19:45 detroytred написав:

Сміття...

Більше пояснювати не бути. Тільки макати. Сміття...Більше пояснювати не бути. Тільки макати.

Макаешь ты сам себя, в дерьмо своей тупости



Тебя не интересует ситуация в стране, потому что, ты хочешь закрыться от этого трешака за который ты сам и проголосовал.

И любое упоминание о треше в стране выводит тебя из себя



Но ты кидаешься на меня, который пишет об этом треше, но ты никак не осуждаешь тех, кто делает этот треш



Ты сам генетический мусор. Тупой, озлобленный, завистливый, чванливый, высокомерный и тебе все должны Макаешь ты сам себя, в дерьмо своей тупостиТебя не интересует ситуация в стране, потому что, ты хочешь закрыться от этого трешака за который ты сам и проголосовал.И любое упоминание о треше в стране выводит тебя из себяНо ты кидаешься на меня, который пишет об этом треше, но ты никак не осуждаешь тех, кто делает этот трешТы сам генетический мусор. Тупой, озлобленный, завистливый, чванливый, высокомерный и тебе все должны pesikot

Повідомлень: 6410 З нами з: 31.08.09 Подякував: 455 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 19:46 Песікот!!!!!



Гарна думка пройманула, як тебе, брехла, навчити не брехати на особисту адресу. Відповідати хоч трохи за свої слова. Тільки грошима.

Які проблеми???

По 2 куо. (ти ж не наш гілковий мільйонер вже з 10 млн., тому тобі знижка) і перевіряємо мене на детекторі брехні. Голосував я за Зе чи ні.

Для точності (раптом детектор помилиться) можемо ще й пару родичів моїх узяти, яким я сказав, як голосував. (За клопіт -- накинеш по 1 куо. їм).



Збрехав я, то я тобі 2 куо.

Збрехав ти, то ти мені.



Дуже гарна річ, вважаю. Одразу вилікує від паталогічної брехні.



Ну що? Знов зіл'єшся, як з тоді з агентом? detroytred

Повідомлень: 24909 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 19:47 detroytred

Три. Чётко три твоих поста на мой один пост



Это верный признак, что я попал в самую точку. Вот прям в десяточку Три. Чётко три твоих поста на мой один постЭто верный признак, что я попал в самую точку. Вот прям в десяточку pesikot

Повідомлень: 6410 З нами з: 31.08.09 Подякував: 455 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 19:54 pesikot написав: detroytred написав:

Сміття...

Більше пояснювати не бути. Тільки макати. Сміття...Більше пояснювати не бути. Тільки макати.

Макаешь ты сам себя, в дерьмо своей тупости



Тебя не интересует ситуация в стране, потому что, ты хочешь закрыться от этого трешака за который ты сам и проголосовал.

И любое упоминание о треше в стране выводит тебя из себя



Но ты кидаешься на меня, который пишет об этом треше, но ты никак не осуждаешь тех, кто делает этот треш



Ты сам генетический мусор. Тупой, озлобленный, завистливый, чванливый, высокомерный и тебе все должны Макаешь ты сам себя, в дерьмо своей тупостиТебя не интересует ситуация в стране, потому что, ты хочешь закрыться от этого трешака за который ты сам и проголосовал.И любое упоминание о треше в стране выводит тебя из себяНо ты кидаешься на меня, который пишет об этом треше, но ты никак не осуждаешь тех, кто делает этот трешТы сам генетический мусор. Тупой, озлобленный, завистливый, чванливый, высокомерный и тебе все должны

Знов смішно викручуєшся.

Черговою брехнею про причину реакції саме на тебе!



Причина наявна і я тобі на неї вказував: ти збрехав у мій бік і Я МАКАЮ ТЕБЕ В САМЕ ЦЮ КОНКРЕТНУ БРЕХНЮ.

Тобто про що збрехав в мій бік, про те і мова від мене.



А навіть оті рідкісні виключення, як згадування про твою брехню, наприклад, Юкрейну -- то це щоб показати, що така поведінка не є виключенням до мене, а притаманна тобі.



Ти знов брехнею намагаєшся прикрити брехню.



З.и. Подивись скільки ще форумчан пишуть про треш в країні і що?

Я, як ти кажеш, кидаюся на них?

Сміття...



*Тебя не интересует ситуация в стране, потому что, ты хочешь закрыться от этого трешака за который ты сам и проголосовал.* --- як я написав вище, ти через час знов будеш брехати про моє голосування за Зе.

Сміття... Знов смішно викручуєшся.Черговою брехнею про причину реакції саме на тебе!Причина наявна і я тобі на неї вказував: ти збрехав у мій бік і Я МАКАЮ ТЕБЕ В САМЕ ЦЮ КОНКРЕТНУ БРЕХНЮ.Тобто про що збрехав в мій бік, про те і мова від мене.А навіть оті рідкісні виключення, як згадування про твою брехню, наприклад, Юкрейну -- то це щоб показати, що така поведінка не є виключенням до мене, а притаманна тобі.Ти знов брехнею намагаєшся прикрити брехню.З.и. Подивись скільки ще форумчан пишуть про треш в країні і що?Я, як ти кажеш, кидаюся на них?Сміття...*Тебя не интересует ситуация в стране, потому что, ты хочешь закрыться от этого трешака за который ты сам и проголосовал.* --- як я написав вище, ти через час знов будеш брехати про моє голосування за Зе.Сміття... Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24909 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 19:58 pesikot написав: detroytred

Три. Чётко три твоих поста на мой один пост



Это верный признак, что я попал в самую точку. Вот прям в десяточку Три. Чётко три твоих поста на мой один постЭто верный признак, что я попал в самую точку. Вот прям в десяточку

Подивись який пост до якого відноситься.

Порахуй, підрахуй.



В десяточку -- це те, що ти пости почав рахувати (да ще й після моєї іронічної поради тобі)), відшукуючи зашквари в мене.



Так що там стосовно перевірки по 2 куо. (хто бреше на особисту адресу)?

Знов злив через замовчування буде? Подивись який пост до якого відноситься.Порахуй, підрахуй.В десяточку -- це те, що ти пости почав рахувати (да ще й після моєї іронічної поради тобі)), відшукуючи зашквари в мене.Так що там стосовно перевірки по 2 куо. (хто бреше на особисту адресу)?Знов злив через замовчування буде? detroytred

Повідомлень: 24909 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 20:21 detroytred написав: Так що там стосовно перевірки по 2 куо. (хто бреше на особисту адресу)?

Знов злив через замовчування буде? Так що там стосовно перевірки по 2 куо. (хто бреше на особисту адресу)?Знов злив через замовчування буде?

Ты уже слился



Как только я начал писать свои итоги на актуальные темы в стране, ты начал забалтывать тему.



Ты не хочешь, чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались

И это заметно



Тебе ближе обсуждать темы "космического масштаба и космической же глупости"



Ну а по спору. Я тебе дарю, эти 2 куо. Я понятия не имею, что что за валюта такая. Но можешь нарисовать себе этих куо, сколько хочешь Ты уже слилсяКак только я начал писать свои итоги на актуальные темы в стране, ты начал забалтывать тему.Ты не хочешь, чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждалисьИ это заметноТебе ближе обсуждать темы "космического масштаба и космической же глупости"Ну а по спору. Я тебе дарю, эти 2 куо. Я понятия не имею, что что за валюта такая. Но можешь нарисовать себе этих куо, сколько хочешь pesikot

Повідомлень: 6410 З нами з: 31.08.09 Подякував: 455 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7612761376147615> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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