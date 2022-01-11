pesikot написав:
Ты уже слился
Как только я начал писать свои итоги на актуальные темы в стране, ты начал забалтывать тему.
Ты не хочешь, чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались
И это заметно
Тебе ближе обсуждать темы "космического масштаба и космической же глупости"
Ну а по спору. Я тебе дарю, эти 2 куо. Я понятия не имею, что что за валюта такая. Но можешь нарисовать себе этих куо, сколько хочешь
Он воно як.
Тобто я тебе, так би мовити, политически преследую?))
Ще раз по буквах: від мене мова йде кожного разу про кожну твою конкретну брехню в мій бік.
І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування.
Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе).
Вт 11 янв, 2022 18:52
Ти знов смішно викручуєшся.
А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада.
Так що (після пояснення мого тобі про 2 куо) перевіряємо хто бреше?
Чи далі будеш смішити?
З.и.
Ти генериш потоки з конкретної брехні в мій бік, а я, виявляється, не хочу ", чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались"?!
Тим, що макаю тебе у кожен факт брехні.
В тебе хоч краплина порядності залишилася?
Сміття.......
О!!! Є підозри стосовно країни?
Знижка тобі по цьому пункту - 10 тис. грн. + таксі туди-назад.
Гарно лікує від дурних підозр.