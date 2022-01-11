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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7612761376147615
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:39

  pesikot написав:
  detroytred написав:Так що там стосовно перевірки по 2 куо. (хто бреше на особисту адресу)?
Знов злив через замовчування буде?

Ты уже слился :)

Как только я начал писать свои итоги на актуальные темы в стране, ты начал забалтывать тему.

Ты не хочешь, чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались
И это заметно

Тебе ближе обсуждать темы "космического масштаба и космической же глупости"

Ну а по спору. Я тебе дарю, эти 2 куо. Я понятия не имею, что что за валюта такая. Но можешь нарисовать себе этих куо, сколько хочешь :)

Он воно як.
Тобто я тебе, так би мовити, политически преследую?))

Ще раз по буквах: від мене мова йде кожного разу про кожну твою конкретну брехню в мій бік.

І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування.
Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе).
Вт 11 янв, 2022 18:52

Ти знов смішно викручуєшся.

А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада.

Так що (після пояснення мого тобі про 2 куо) перевіряємо хто бреше?
Чи далі будеш смішити?

З.и.
Ти генериш потоки з конкретної брехні в мій бік, а я, виявляється, не хочу ", чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались"?!
Тим, що макаю тебе у кожен факт брехні.
В тебе хоч краплина порядності залишилася?
Сміття.......

О!!! Є підозри стосовно країни?
Знижка тобі по цьому пункту - 10 тис. грн. + таксі туди-назад.
Гарно лікує від дурних підозр.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:51

  detroytred написав:І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування.
Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе).
Вт 11 янв, 2022 18:52

То есть, тебе на правду по фигу. По фигу на ситуацию в стране
Главное, чтобы ты был в белом пОльте и в третьей позиции

Так чего ты обижаешься и становишься в позу, когда я говорю о том, что ты бОльше заботишься о себе, чем о стране ?

Это ветка политическая, а не ветка описания психологических травм detroyted'а

  detroytred написав:А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада.

Клоунада в кубе - не знать о валютах на финансовой ветке
А потом оправдываться, да я имел в виду умовні одиниці, да я те, да я се

Жалкий ты

PS. И ещё, мне тебя жаль. Тебе и поговорить-то не с кем. Вот и цепляешься к любому, кто даже тебя пинает. Подумай об этом :)
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