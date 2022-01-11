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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7612761376147615 Додано: Вів 11 січ, 2022 20:39 pesikot написав: detroytred написав: Так що там стосовно перевірки по 2 куо. (хто бреше на особисту адресу)?

Знов злив через замовчування буде? Так що там стосовно перевірки по 2 куо. (хто бреше на особисту адресу)?Знов злив через замовчування буде?

Ты уже слился



Как только я начал писать свои итоги на актуальные темы в стране, ты начал забалтывать тему.



Ты не хочешь, чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались

И это заметно



Тебе ближе обсуждать темы "космического масштаба и космической же глупости"



Ну а по спору. Я тебе дарю, эти 2 куо. Я понятия не имею, что что за валюта такая. Но можешь нарисовать себе этих куо, сколько хочешь Ты уже слилсяКак только я начал писать свои итоги на актуальные темы в стране, ты начал забалтывать тему.Ты не хочешь, чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждалисьИ это заметноТебе ближе обсуждать темы "космического масштаба и космической же глупости"Ну а по спору. Я тебе дарю, эти 2 куо. Я понятия не имею, что что за валюта такая. Но можешь нарисовать себе этих куо, сколько хочешь

Он воно як.

Тобто я тебе, так би мовити, политически преследую?))



Ще раз по буквах: від мене мова йде кожного разу про кожну твою конкретну брехню в мій бік.



І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування.

Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе).

Вт 11 янв, 2022 18:52



Ти знов смішно викручуєшся.



А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада.



Так що (після пояснення мого тобі про 2 куо) перевіряємо хто бреше?

Чи далі будеш смішити?



З.и.

Ти генериш потоки з конкретної брехні в мій бік, а я, виявляється, не хочу ", чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались"?!

Тим, що макаю тебе у кожен факт брехні.

В тебе хоч краплина порядності залишилася?

Сміття.......



О!!! Є підозри стосовно країни?

Знижка тобі по цьому пункту - 10 тис. грн. + таксі туди-назад.

Гарно лікує від дурних підозр. Он воно як.Тобто я тебе, так би мовити, политически преследую?))Ще раз по буквах: від мене мова йде кожного разу про кожну твою конкретну брехню в мій бік.І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування.Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе).Вт 11 янв, 2022 18:52Ти знов смішно викручуєшся.А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада.Так що (після пояснення мого тобі про 2 куо) перевіряємо хто бреше?Чи далі будеш смішити?З.и.Ти генериш потоки з конкретної брехні в мій бік, а я, виявляється, не хочу ", чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались"?!Тим, що макаю тебе у кожен факт брехні.В тебе хоч краплина порядності залишилася?Сміття.......О!!! Є підозри стосовно країни?Знижка тобі по цьому пункту - 10 тис. грн. + таксі туди-назад.Гарно лікує від дурних підозр. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24911 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 20:51 detroytred написав: І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування.

Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе).

Вт 11 янв, 2022 18:52

І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування.Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе).Вт 11 янв, 2022 18:52

То есть, тебе на правду по фигу. По фигу на ситуацию в стране

Главное, чтобы ты был в белом пОльте и в третьей позиции



Так чего ты обижаешься и становишься в позу, когда я говорю о том, что ты бОльше заботишься о себе, чем о стране ?



Это ветка политическая, а не ветка описания психологических травм detroyted'а



detroytred написав: А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада. А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада.

Клоунада в кубе - не знать о валютах на финансовой ветке

А потом оправдываться, да я имел в виду умовні одиниці, да я те, да я се



Жалкий ты



PS. И ещё, мне тебя жаль. Тебе и поговорить-то не с кем. Вот и цепляешься к любому, кто даже тебя пинает. Подумай об этом То есть, тебе на правду по фигу. По фигу на ситуацию в странеГлавное, чтобы ты был в белом пОльте и в третьей позицииТак чего ты обижаешься и становишься в позу, когда я говорю о том, что ты бОльше заботишься о себе, чем о стране ?Это ветка политическая, а не ветка описания психологических травмКлоунада в кубе - не знать о валютах на финансовой веткеА потом оправдываться, да я имел в виду умовні одиниці, да я те, да я сеЖалкий тыPS. И ещё, мне тебя жаль. Тебе и поговорить-то не с кем. Вот и цепляешься к любому, кто даже тебя пинает. Подумай об этом pesikot

Повідомлень: 6417 З нами з: 31.08.09 Подякував: 455 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 20:58 Песікот

Стоп-стоп-стоп.

А нука розкажи, що ще мало бути під моїм визначенням - 2 куо.?

От цікаво. Посміятися ще хочу з твоїх тупеньких викручувань.



Так відповідь яка-то?

Перевіряємо?



Це твої казки про мене нікому не цікаві. Зі стелі, як тобі схотілося вигадати, що мені і як.

Оперуй фактами, якщо є претензії.

Я тебе макаю виключно по конкретним фактам.

І факти цілої купи конкретної брехні -- ось вони. На сторінках. Однозначні. Не суб'єктивні.

Так і як жалюгідність твоїх зливів.



Зи.

Це ти чи що? Більше пілкуєшся за страну, ніж за себе (раз докоряєш мені)? ))))))))))

Да навіть, якщо й так, то поясни тільки одне -- навіщо брешеш-то постійно у мій бік?

І поясни-ка, як ти мене пинаєш?))

І з якого це часу розкриття твоєї брехні стало "цеплянием"?



Досить хфантазій. Спробуй по фактам і конкретиці. Наприклад, перевіряємося... Визначаємо. Крапка.

І до чого мої наче я обижаюся, якщо мова йде про твою конкретну брехню у мій бік. Знов демагогічно підміняєш предмет. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 21:13, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 24911 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 21:07 Re: Політичні дискусії "О ситуации в стране" предлагаю рассмотреть два варианта развития событий



Если кто-то не знает, то напомню: "наши" зашухарили в бюджет 2,7 ярда выделенных МВФ как погашение инфляции в связи с ковидом(под дурачка, как доход бюджета).

Поляки за счёт этих средств индексировали заработные платы.

Смотрим, как далее развиваются события.

и подходы:

Господа эксперты - Вы в состоянии сделать прогноз о дальнейшем развитии событий в странах?

1. Что происходит у нас:

2. По какому пути пошла Польша: предлагаю рассмотреть два варианта развития событийЕсли кто-то не знает, то напомню: "наши" зашухарили в бюджет 2,7 ярда выделенных МВФ как погашение инфляции в связи с ковидом(под дурачка, как доход бюджета).Поляки за счёт этих средств индексировали заработные платы.Смотрим, как далее развиваются события.и подходы:Господа эксперты - Вы в состоянии сделать прогноз о дальнейшем развитии событий в странах?1. Что происходит у нас: viewtopic.php?p=5373264#p5373264 2. По какому пути пошла Польша: viewtopic.php?p=5373297#p5373297 Kudrjavuy

Повідомлень: 9190 З нами з: 20.09.12 Подякував: 736 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 21:21 detroytred

Не хлопай крыльями, ты проиграл pesikot

Повідомлень: 6417 З нами з: 31.08.09 Подякував: 455 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 22:01 pesikot написав: detroytred

Не хлопай крыльями, ты проиграл Не хлопай крыльями, ты проиграл

Ну хоч кратко злився.



Я тобі запропонував вкотре об'єктивно перевірити хто бреше.

Перевірити.

З компенсацією клопіту (за повчання того, хто опиниться брехуном) 2 куо.

І?

Я програв?, бо:

1. Так наголосив ти.

2. Ти зливаєшся.



Я наводжу тобі цитати, які спростовують, твої твердження (бо ти не паришся, а ліпиш їх зі стелі).

І я програв?



Я запитую тебе, що ти мав під 2 куо? Ти не відповідаєш. І я програв?



Ти мелеш про ціпляння до тебе, коли я тільки намагаюсь спростувати твою брехню у мій бік. І я програв?



Кисільов відпочиває...

Сміття.



З.и.

А стосовно отакої твоєї "критики", образ, оцінки президента, влади, ситуації в країні --- ти сам подумай, що ти робиш.

Якщо не розумієш, то порівняй, як я висвітлював Порошенка і Ко -- без отих ругательств, які ти несеш, без перебільшень (зробив по мінімуму; прийняли отаке рішення -- і мені навіть за це будівельник оповідання читав про повагу до посади президента) і тощо.

Тобто, що повинні були зробити більше.



А в тебе -- якийсь-то дійсно тупий лютий треш... Навіть до матюків.

Що з тобою обговорювати-то?

Твої, м'яко кажучи, перебільшення?

Так їх можна тільки пом'якшити.

Але ТИ ТОДІ ЗАГОЛОСИШ ПРО ЗАХИСТ Зелі та Ко. Ще й дурні брехливі мотиви вигадаєш-приліпиш.



Тому підключитися до ТАКИХ дурних твоїх поглядів можна тільки з ще більшим перебільшенням.

Але таких нема на гілці.

Ти пануєш))))

Правда, є ще один. Але ти з ним чомусь)))))))) не хочеш спілкуватися.



Зрозумів?

Тому спілкуйся або з будівельником про повагу до президента, а також про працювати на себе, або з "ти зрозумів з ким" про хто більше перебільшення негативу накидає.

Тільки не кидайся з дурною брехнею на мене. Бо ти ж бачиш сам, що одразу макну конкретними аргументами, які спростовують.



Не забувай: 2 куо. легко показують, хто програв.



Маю надію, що тобі, як цуценяті, все розжував. На цьому поки крапка.

2 куо. покажуть тобі усе...

А також навчать. Ну хоч кратко злився.Я тобі запропонував вкотре об'єктивно перевірити хто бреше.Перевірити.З компенсацією клопіту (за повчання того, хто опиниться брехуном) 2 куо.І?Я програв?, бо:1. Так наголосив ти.2. Ти зливаєшся.Я наводжу тобі цитати, які спростовують, твої твердження (бо ти не паришся, а ліпиш їх зі стелі).І я програв?Я запитую тебе, що ти мав під 2 куо? Ти не відповідаєш. І я програв?Ти мелеш про ціпляння до тебе, коли я тільки намагаюсь спростувати твою брехню у мій бік. І я програв?Кисільов відпочиває...Сміття.З.и.А стосовно отакої твоєї "критики", образ, оцінки президента, влади, ситуації в країні --- ти сам подумай, що ти робиш.Якщо не розумієш, то порівняй, як я висвітлював Порошенка і Ко -- без отих ругательств, які ти несеш, без перебільшень (зробив по мінімуму; прийняли отаке рішення -- і мені навіть за це будівельник оповідання читав про повагу до посади президента) і тощо.Тобто, що повинні були зробити більше.А в тебе -- якийсь-то дійсно тупий лютий треш... Навіть до матюків.Що з тобою обговорювати-то?Твої, м'яко кажучи, перебільшення?Так їх можна тільки пом'якшити.Але ТИ ТОДІ ЗАГОЛОСИШ ПРО ЗАХИСТ Зелі та Ко. Ще й дурні брехливі мотиви вигадаєш-приліпиш.Тому підключитися до ТАКИХ дурних твоїх поглядів можна тільки з ще більшим перебільшенням.Але таких нема на гілці.Ти пануєш))))Правда, є ще один. Але ти з ним чомусь)))))))) не хочеш спілкуватися.Зрозумів?Тому спілкуйся або з будівельником про повагу до президента, а також про працювати на себе, або з "ти зрозумів з ким" про хто більше перебільшення негативу накидає.Тільки не кидайся з дурною брехнею на мене. Бо ти ж бачиш сам, що одразу макну конкретними аргументами, які спростовують.Не забувай: 2 куо. легко показують, хто програв.Маю надію, що тобі, як цуценяті, все розжував. На цьому поки крапка.2 куо. покажуть тобі усе...А також навчать. detroytred

Повідомлень: 24911 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2098 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 22:19

Ось так слуги вже 2.5 роки "зміцнюють" українську армію. Schmit

Повідомлень: 2622 З нами з: 08.09.09 Подякував: 66 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7612761376147615 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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