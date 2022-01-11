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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 11 січ, 2022 20:39
pesikot написав: detroytred написав:
Так що там стосовно перевірки по 2 куо. (хто бреше на особисту адресу)?
Знов злив через замовчування буде?
Ты уже слился
Как только я начал писать свои итоги на актуальные темы в стране, ты начал забалтывать тему.
Ты не хочешь, чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались
И это заметно
Тебе ближе обсуждать темы "космического масштаба и космической же глупости"
Ну а по спору. Я тебе дарю, эти 2 куо. Я понятия не имею, что что за валюта такая. Но можешь нарисовать себе этих куо, сколько хочешь
Он воно як.
Тобто я тебе, так би мовити, политически преследую?))
Ще раз по буквах: від мене мова йде кожного разу про кожну твою конкретну брехню в мій бік.
І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування.
Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе).
Вт 11 янв, 2022 18:52
Ти знов смішно викручуєшся.
А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада.
Так що (після пояснення мого тобі про 2 куо) перевіряємо хто бреше?
Чи далі будеш смішити?
З.и.
Ти генериш потоки з конкретної брехні в мій бік, а я, виявляється, не хочу ", чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались"?!
Тим, що макаю тебе у кожен факт брехні.
В тебе хоч краплина порядності залишилася?
Сміття.......
О!!! Є підозри стосовно країни?
Знижка тобі по цьому пункту - 10 тис. грн. + таксі туди-назад.
Гарно лікує від дурних підозр.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 11 січ, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 20:51
detroytred написав:
І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування.
Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе).
Вт 11 янв, 2022 18:52
То есть, тебе на правду по фигу. По фигу на ситуацию в стране
Главное, чтобы ты был в белом пОльте и в третьей позиции
Так чего ты обижаешься и становишься в позу, когда я говорю о том, что ты бОльше заботишься о себе, чем о стране ?
Это ветка политическая, а не ветка описания психологических травм detroyted'а
detroytred написав:
А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада.
Клоунада в кубе - не знать о валютах на финансовой ветке
А потом оправдываться, да я имел в виду умовні одиниці, да я те, да я се
Жалкий ты
PS. И ещё, мне тебя жаль. Тебе и поговорить-то не с кем. Вот и цепляешься к любому, кто даже тебя пинает. Подумай об этом
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Додано: Вів 11 січ, 2022 20:58
Песікот
Стоп-стоп-стоп.
А нука розкажи, що ще мало бути під моїм визначенням - 2 куо.?
От цікаво. Посміятися ще хочу з твоїх тупеньких викручувань.
Так відповідь яка-то?
Перевіряємо?
Це твої казки про мене нікому не цікаві. Зі стелі, як тобі схотілося вигадати, що мені і як.
Оперуй фактами, якщо є претензії.
Я тебе макаю виключно по конкретним фактам.
І факти цілої купи конкретної брехні -- ось вони. На сторінках. Однозначні. Не суб'єктивні.
Так і як жалюгідність твоїх зливів.
Зи.
Це ти чи що? Більше пілкуєшся за страну, ніж за себе (раз докоряєш мені)? ))))))))))
Да навіть, якщо й так, то поясни тільки одне -- навіщо брешеш-то постійно у мій бік?
І поясни-ка, як ти мене пинаєш?))
І з якого це часу розкриття твоєї брехні стало "цеплянием"?
Досить хфантазій. Спробуй по фактам і конкретиці. Наприклад, перевіряємося... Визначаємо. Крапка.
І до чого мої наче я обижаюся, якщо мова йде про твою конкретну брехню у мій бік. Знов демагогічно підміняєш предмет.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 11 січ, 2022 21:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 21:07
"О ситуации в стране"
предлагаю рассмотреть два варианта развития событий
Если кто-то не знает, то напомню: "наши" зашухарили в бюджет 2,7 ярда выделенных МВФ как погашение инфляции в связи с ковидом(под дурачка, как доход бюджета).
Поляки за счёт этих средств индексировали заработные платы.
Смотрим, как далее развиваются события.
и подходы:
Господа эксперты - Вы в состоянии сделать прогноз о дальнейшем развитии событий в странах?
1. Что происходит у нас: viewtopic.php?p=5373264#p5373264
2. По какому пути пошла Польша: viewtopic.php?p=5373297#p5373297
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Додано: Вів 11 січ, 2022 21:21
detroytred
Не хлопай крыльями, ты проиграл
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pesikot
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Додано: Вів 11 січ, 2022 22:01
pesikot написав:detroytred
Не хлопай крыльями, ты проиграл
Ну хоч кратко злився.
Я тобі запропонував вкотре об'єктивно перевірити хто бреше.
Перевірити.
З компенсацією клопіту (за повчання того, хто опиниться брехуном) 2 куо.
І?
Я програв?, бо:
1. Так наголосив ти.
2. Ти зливаєшся.
Я наводжу тобі цитати, які спростовують, твої твердження (бо ти не паришся, а ліпиш їх зі стелі).
І я програв?
Я запитую тебе, що ти мав під 2 куо? Ти не відповідаєш. І я програв?
Ти мелеш про ціпляння до тебе, коли я тільки намагаюсь спростувати твою брехню у мій бік. І я програв?
Кисільов відпочиває...
Сміття.
З.и.
А стосовно отакої твоєї "критики", образ, оцінки президента, влади, ситуації в країні --- ти сам подумай, що ти робиш.
Якщо не розумієш, то порівняй, як я висвітлював Порошенка і Ко -- без отих ругательств, які ти несеш, без перебільшень (зробив по мінімуму; прийняли отаке рішення -- і мені навіть за це будівельник оповідання читав про повагу до посади президента) і тощо.
Тобто, що повинні були зробити більше.
А в тебе -- якийсь-то дійсно тупий лютий треш... Навіть до матюків.
Що з тобою обговорювати-то?
Твої, м'яко кажучи, перебільшення?
Так їх можна тільки пом'якшити.
Але ТИ ТОДІ ЗАГОЛОСИШ ПРО ЗАХИСТ Зелі та Ко. Ще й дурні брехливі мотиви вигадаєш-приліпиш.
Тому підключитися до ТАКИХ дурних твоїх поглядів можна тільки з ще більшим перебільшенням.
Але таких нема на гілці.
Ти пануєш))))
Правда, є ще один. Але ти з ним чомусь)))))))) не хочеш спілкуватися.
Зрозумів?
Тому спілкуйся або з будівельником про повагу до президента, а також про працювати на себе, або з "ти зрозумів з ким" про хто більше перебільшення негативу накидає.
Тільки не кидайся з дурною брехнею на мене. Бо ти ж бачиш сам, що одразу макну конкретними аргументами, які спростовують.
Не забувай: 2 куо. легко показують, хто програв.
Маю надію, що тобі, як цуценяті, все розжував. На цьому поки крапка.
2 куо. покажуть тобі усе...
А також навчать.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 22:19
Ось так слуги вже 2.5 роки "зміцнюють" українську армію.
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