Додано: Вів 11 січ, 2022 22:01

pesikot написав: detroytred

Не хлопай крыльями, ты проиграл Не хлопай крыльями, ты проиграл

Ну хоч кратко злився.Я тобі запропонував вкотре об'єктивно перевірити хто бреше.Перевірити.З компенсацією клопіту (за повчання того, хто опиниться брехуном) 2 куо.І?Я програв?, бо:1. Так наголосив ти.2. Ти зливаєшся.Я наводжу тобі цитати, які спростовують, твої твердження (бо ти не паришся, а ліпиш їх зі стелі).І я програв?Я запитую тебе, що ти мав під 2 куо? Ти не відповідаєш. І я програв?Ти мелеш про ціпляння до тебе, коли я тільки намагаюсь спростувати твою брехню у мій бік. І я програв?Кисільов відпочиває...Сміття.З.и.А стосовно отакої твоєї "критики", образ, оцінки президента, влади, ситуації в країні --- ти сам подумай, що ти робиш.Якщо не розумієш, то порівняй, як я висвітлював Порошенка і Ко -- без отих ругательств, які ти несеш, без перебільшень (зробив по мінімуму; прийняли отаке рішення -- і мені навіть за це будівельник оповідання читав про повагу до посади президента) і тощо.Тобто, що повинні були зробити більше.А в тебе -- якийсь-то дійсно тупий лютий треш... Навіть до матюків.Що з тобою обговорювати-то?Твої, м'яко кажучи, перебільшення?Так їх можна тільки пом'якшити.Але ТИ ТОДІ ЗАГОЛОСИШ ПРО ЗАХИСТ Зелі та Ко. Ще й дурні брехливі мотиви вигадаєш-приліпиш.Тому підключитися до ТАКИХ дурних твоїх поглядів можна тільки з ще більшим перебільшенням.Але таких нема на гілці.Ти пануєш))))Правда, є ще один. Але ти з ним чомусь)))))))) не хочеш спілкуватися.Зрозумів?Тому спілкуйся або з будівельником про повагу до президента, а також про працювати на себе, або з "ти зрозумів з ким" про хто більше перебільшення негативу накидає.Тільки не кидайся з дурною брехнею на мене. Бо ти ж бачиш сам, що одразу макну конкретними аргументами, які спростовують.Не забувай: 2 куо. легко показують, хто програв.Маю надію, що тобі, як цуценяті, все розжував. На цьому поки крапка.2 куо. покажуть тобі усе...А також навчать.