Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Так що там стосовно перевірки по 2 куо. (хто бреше на особисту адресу)? Знов злив через замовчування буде?
Ты уже слился
Как только я начал писать свои итоги на актуальные темы в стране, ты начал забалтывать тему.
Ты не хочешь, чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались И это заметно
Тебе ближе обсуждать темы "космического масштаба и космической же глупости"
Ну а по спору. Я тебе дарю, эти 2 куо. Я понятия не имею, что что за валюта такая. Но можешь нарисовать себе этих куо, сколько хочешь
Он воно як. Тобто я тебе, так би мовити, политически преследую?))
Ще раз по буквах: від мене мова йде кожного разу про кожну твою конкретну брехню в мій бік.
І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування. Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе). Вт 11 янв, 2022 18:52
Ти знов смішно викручуєшся.
А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада.
Так що (після пояснення мого тобі про 2 куо) перевіряємо хто бреше? Чи далі будеш смішити?
З.и. Ти генериш потоки з конкретної брехні в мій бік, а я, виявляється, не хочу ", чтобы актуальные темы нашей (твоей ли ?) страны Украины обсуждались"?! Тим, що макаю тебе у кожен факт брехні. В тебе хоч краплина порядності залишилася? Сміття.......
О!!! Є підозри стосовно країни? Знижка тобі по цьому пункту - 10 тис. грн. + таксі туди-назад. Гарно лікує від дурних підозр.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:І! Спочатку ти відмовчався, а потім виринув з Ітогами. Я підкреслив факт відмовчування. Потім (сьогодні) теж спочатку відмовчався, виринув з Ітогами, І САМ після своїх цих Ітогов звернувся до мене (став питати, просити рубити правду матку, питати чому торкаюся тебе). Вт 11 янв, 2022 18:52
То есть, тебе на правду по фигу. По фигу на ситуацию в стране Главное, чтобы ты был в белом пОльте и в третьей позиции
Так чего ты обижаешься и становишься в позу, когда я говорю о том, что ты бОльше заботишься о себе, чем о стране ?
Это ветка политическая, а не ветка описания психологических травм detroyted'а
detroytred написав:А вдавати на фінанс.уа, що не розумієш 2 тисячі умовних одиниць ( 2000 доларів - 2 куо.) -- це не просто клоунада. Це у кубі клоунада.
Клоунада в кубе - не знать о валютах на финансовой ветке А потом оправдываться, да я имел в виду умовні одиниці, да я те, да я се
Жалкий ты
PS. И ещё, мне тебя жаль. Тебе и поговорить-то не с кем. Вот и цепляешься к любому, кто даже тебя пинает. Подумай об этом
Песікот Стоп-стоп-стоп. А нука розкажи, що ще мало бути під моїм визначенням - 2 куо.? От цікаво. Посміятися ще хочу з твоїх тупеньких викручувань.
Так відповідь яка-то? Перевіряємо?
Це твої казки про мене нікому не цікаві. Зі стелі, як тобі схотілося вигадати, що мені і як. Оперуй фактами, якщо є претензії. Я тебе макаю виключно по конкретним фактам. І факти цілої купи конкретної брехні -- ось вони. На сторінках. Однозначні. Не суб'єктивні. Так і як жалюгідність твоїх зливів.
Зи. Це ти чи що? Більше пілкуєшся за страну, ніж за себе (раз докоряєш мені)? )))))))))) Да навіть, якщо й так, то поясни тільки одне -- навіщо брешеш-то постійно у мій бік? І поясни-ка, як ти мене пинаєш?)) І з якого це часу розкриття твоєї брехні стало "цеплянием"?
Досить хфантазій. Спробуй по фактам і конкретиці. Наприклад, перевіряємося... Визначаємо. Крапка. І до чого мої наче я обижаюся, якщо мова йде про твою конкретну брехню у мій бік. Знов демагогічно підміняєш предмет.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 січ, 2022 21:13, всього редагувалось 2 разів.
"О ситуации в стране" предлагаю рассмотреть два варианта развития событий
Если кто-то не знает, то напомню: "наши" зашухарили в бюджет 2,7 ярда выделенных МВФ как погашение инфляции в связи с ковидом(под дурачка, как доход бюджета). Поляки за счёт этих средств индексировали заработные платы. Смотрим, как далее развиваются события. и подходы: Господа эксперты - Вы в состоянии сделать прогноз о дальнейшем развитии событий в странах? 1. Что происходит у нас: viewtopic.php?p=5373264#p5373264 2. По какому пути пошла Польша: viewtopic.php?p=5373297#p5373297
pesikot написав:detroytred Не хлопай крыльями, ты проиграл
Ну хоч кратко злився.
Я тобі запропонував вкотре об'єктивно перевірити хто бреше. Перевірити. З компенсацією клопіту (за повчання того, хто опиниться брехуном) 2 куо. І? Я програв?, бо: 1. Так наголосив ти. 2. Ти зливаєшся.
Я наводжу тобі цитати, які спростовують, твої твердження (бо ти не паришся, а ліпиш їх зі стелі). І я програв?
Я запитую тебе, що ти мав під 2 куо? Ти не відповідаєш. І я програв?
Ти мелеш про ціпляння до тебе, коли я тільки намагаюсь спростувати твою брехню у мій бік. І я програв?
Кисільов відпочиває... Сміття.
З.и. А стосовно отакої твоєї "критики", образ, оцінки президента, влади, ситуації в країні --- ти сам подумай, що ти робиш. Якщо не розумієш, то порівняй, як я висвітлював Порошенка і Ко -- без отих ругательств, які ти несеш, без перебільшень (зробив по мінімуму; прийняли отаке рішення -- і мені навіть за це будівельник оповідання читав про повагу до посади президента) і тощо. Тобто, що повинні були зробити більше.
А в тебе -- якийсь-то дійсно тупий лютий треш... Навіть до матюків. Що з тобою обговорювати-то? Твої, м'яко кажучи, перебільшення? Так їх можна тільки пом'якшити. Але ТИ ТОДІ ЗАГОЛОСИШ ПРО ЗАХИСТ Зелі та Ко. Ще й дурні брехливі мотиви вигадаєш-приліпиш.
Тому підключитися до ТАКИХ дурних твоїх поглядів можна тільки з ще більшим перебільшенням. Але таких нема на гілці. Ти пануєш)))) Правда, є ще один. Але ти з ним чомусь)))))))) не хочеш спілкуватися.
Зрозумів? Тому спілкуйся або з будівельником про повагу до президента, а також про працювати на себе, або з "ти зрозумів з ким" про хто більше перебільшення негативу накидає. Тільки не кидайся з дурною брехнею на мене. Бо ти ж бачиш сам, що одразу макну конкретними аргументами, які спростовують.
Не забувай: 2 куо. легко показують, хто програв.
Маю надію, що тобі, як цуценяті, все розжував. На цьому поки крапка. 2 куо. покажуть тобі усе... А також навчать.