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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7613761476157616
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:12

Ітогі подвєдьом. 2022-01-12

Ітогі подвєдьом. 2022-01-12

1) Боевики на Донбассе убили украинского военного (видео)
За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение

2) Переговоры Россия-НАТО. Кремль потребовал не брать Украину в Альянс – получил отказ
На переговорах Россия снова поднимала вопрос о принятии ее требований, опубликованных в декабре – в основном об отказе от принятия в НАТО новых членов (в частности, Украины и Грузии) и отведении войск НАТО из восточных стран-членов Альянса, сказал Столтенберг, но такие требования заведомо не могут обсуждаться, поскольку противоречат Уставу и принципам НАТО

3) Россия на встрече НАТО-РФ не обещала убрать войска с границы - Госдеп
"Не было обязательства по деэскалации, нет... Позвольте мне добавить один момент: не было обязательства уменьшить напряжение, как и не было заявления, что они не собираются этого делать", - отметила Шерман

4) Столтенберг: Россия является агрессором и создает кризис, а не Украина
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия является агрессором и создает кризис, а не Украина, которая не представляет угрозы для РФ

5) Россия перебрасывает новую военную технику из Сибири ближе к границе с Украиной - СМИ
В последние недели российские военные перебрасывает боевую технику из военчастей Восточной Сибири и Дальнего Востока на запад страны

6) Суд обязал закрыть дело против Татарова
Шевченковский райсуд Киева 14 декабря 2021 года обязал Офис генпрокурора закрыть дело против замглавы Офиса президента Олега Татарова

Почему не наказаны приспешники Януковича?

(с) Бубочка на стадионе

7) Правительство вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко
Кабинет министров вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко

Госрегулирование цен рано или поздно приводит к дефициту продукции
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:15

Правительство вводит госрегулирование цен

Более широко

Правительство вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко
Планируется поручить Госстату обеспечить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 отчетного дня.

Список товаров
  • Мука пшеничная высшего сорта
  • Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы
  • Батон
  • Хлеб ржано-пшеничный
  • Крупа гречневая
  • Крупа овсяная
  • Пшено
  • Свинина
  • Говядина
  • Птица (тушки куриные)
  • Молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке)
  • Масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно
  • Сметана жирностью до 15 процентов
  • Яйца куриные категории С1
  • Масло подсолнечное
  • Сахар кристаллический
  • Капуста белокочанная
  • Лук репчатый
  • Свекла
  • Морковь
  • Картофель
  • Этанол, раствор 96 процентов
  • Жаропонижающие препараты импортные
  • Жаропонижающие препараты отечественные
  • Антибиотики отечественные
  • Антибиотики импортные
  • Медицинская маска одноразовая
  • Бензин марки А-95
  • Дизельное топливо
  • Газ сжиженный для автомобилей.


На всех парах мчимся обратно в СССР
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:44

Преступник-рецидивист из Молдовы, которого разыскивает Интерпол, устроился чиновником в Украине по поддельным документам и попался на взятке.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, исполняющий обязанности начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) биоресурсов Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции (Николаевская и Одесская области) попался на взятке в 5 тысяч долларов, которую тот должен был получить за невмешательство в работу АЗС в августе.

Выяснилось, что он - гражданин Молдовы, который разыскивается на родине за ряд преступлений, в том числе - насилие и хулиганство.

Более того, он - в розыске по линии Интерпола.

В ГБР не называют имени задержанного, но по данным СМИ, речь о Владлене Гривенко.

Вот такая судьба у человека - был молдавским хулиганом, стал украинским чиновником.
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  #<1 ... 7613761476157616
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