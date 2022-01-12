Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Преступник-рецидивист из Молдовы, которого разыскивает Интерпол, устроился чиновником в Украине по поддельным документам и попался на взятке.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Согласно сообщению, исполняющий обязанности начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) биоресурсов Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции (Николаевская и Одесская области) попался на взятке в 5 тысяч долларов, которую тот должен был получить за невмешательство в работу АЗС в августе.
Выяснилось, что он - гражданин Молдовы, который разыскивается на родине за ряд преступлений, в том числе - насилие и хулиганство.
Более того, он - в розыске по линии Интерпола.
В ГБР не называют имени задержанного, но по данным СМИ, речь о Владлене Гривенко.
Вот такая судьба у человека - был молдавским хулиганом, стал украинским чиновником.