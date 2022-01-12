Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение
На переговорах Россия снова поднимала вопрос о принятии ее требований, опубликованных в декабре – в основном об отказе от принятия в НАТО новых членов (в частности, Украины и Грузии) и отведении войск НАТО из восточных стран-членов Альянса, сказал Столтенберг, но такие требования заведомо не могут обсуждаться, поскольку противоречат Уставу и принципам НАТО
"Не было обязательства по деэскалации, нет... Позвольте мне добавить один момент: не было обязательства уменьшить напряжение, как и не было заявления, что они не собираются этого делать", - отметила Шерман
Преступник-рецидивист из Молдовы, которого разыскивает Интерпол, устроился чиновником в Украине по поддельным документам и попался на взятке.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Согласно сообщению, исполняющий обязанности начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) биоресурсов Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции (Николаевская и Одесская области) попался на взятке в 5 тысяч долларов, которую тот должен был получить за невмешательство в работу АЗС в августе.
Выяснилось, что он - гражданин Молдовы, который разыскивается на родине за ряд преступлений, в том числе - насилие и хулиганство.
Более того, он - в розыске по линии Интерпола.
В ГБР не называют имени задержанного, но по данным СМИ, речь о Владлене Гривенко.
Вот такая судьба у человека - был молдавским хулиганом, стал украинским чиновником.
detroytred написав:Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?
Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни). І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.
Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).
Континентальні імперії розпадаються після військових програшів. Австро-угорщина, Третій Рейх, Туреччина. Російська чи Британська не програвали, тому Совок втратив тільки Фінляндію, а Британія тільки Ірландію. Франція нічого не втратила, як і Іспанія. Я маю на увазі континентальні володіння, які мають спільний сухопутній кордон з метрополією. Коли Раша програє війну Україні чи Китаю, тоді і розпадеться, як розпався Совок після програшу у холодній війні, як і Югославія. Якби Югославія була трохи більша, як Раша, то задавила б свій розпад війною, як Раша задавила Чечню, але не вийшло - населення бунтівних окраїн було більше, ніж населення Сербії. Не все так просто з розпадом континентальних імперій. Те, що Україна стала незалежною без війни, рідкий виняток, а не правило, хоч війна нас, зрештою, наздогнала...
Вся эта история между РФ и НАТО напоминает историю с "Мюнхенской конференцией". Есть схожие факты (ни в коем случае не равняю нас с Германией, только сравнение фактов и сформировавшихся условий): 1. Германия в тот период была страной, проигравшей Первую мировую войну и пережившей развал (Россия является страной проигравшей "Холодную войну" и пережившей развал) 2. Германский народ жаждал реванша, восстановления своего веса в мире, даже путем силы, отсюда такая поддержка для диктатора (В России народ в большинстве своем хочет восстановления былого уважения и мощи, как при СССР, в том числе и силу одобряют, как средство, примеры Сирии и Крыма налицо, поэтому опять совпадение). 3. В Германии сформировался диктатор-реваншист под лозунгами объединения "разделенного" немецкого народа: Чехословакия, Австрия, Франция, Польша, кусочки немецкой нации и земель оказались в этих государствах. (В России Путин избегает прямого указания на "собирание земель русских", однако я думаю всем понятно, что такая роль ему очень нравится и через наших пропагандистов она проглядывает регулярно, а диктатор он или нет после 20 лет правления, уж решать каждому самому. С моей точки зрения опять совпадение.) 4. Германия допускала откровенное непризнание существования некоторых государств (например, той же Чехословакии, Австрии, хоть и косвенно). (В России мы неоднократно встречаем мнение, что например Украина - недогосударство и вообще исконная часть России. По-моему на историю с Чехословакией и аншлюсом Австрии очень похоже. Опять таки совпадение имеет место.) 5. Германия усиленно модернизировала свои вооруженные силы небывалыми темпами и была по этому показателю первой в тогдашнем мире. (Россия сегодня лидер по темпам модернизации и соотношению нового вооружения и техники в войсках, количество не берем, однако темпы усиленной и опережающей другие страны милитаризации налицо, опять таки полное совпадение). 6. В Германии были взяты под госконтроль все СМИ, политика милитаризации сознания и народных масс стала определяющей (В России, исходя из риторики ГосСМИ, а они подавляющий вес имеют, ситуация такая же, перед народом снижается порог неприятия насилия, война делается в глазах народа не только допустимым, но и необходимым средством "страна в кольце врагов", классика жанра. По-моему опять совпадение). 7. Западные союзники были слабы дипломатически и не хотели допускать рисков войны и задабривали Германию в надежде на мир, общественное мнение на Западе было тогда резко против любой войны и политик, который заикнулся бы о ее необходимости был бы обречен на изгои, что кстати было проверено на себе самим Черчиллем, хоть он и оказался далее прав, однако это другая история, тут как факт. (В России сегодня также присутствует мнение, что Запад коллективно и в военном плане ослабевает, именно в желании применять силу, не в том, что у них нет военных возможностей, есть. Именно в том, что, как и тогда Запад устал воевать. Опять таки совпадение.) 8. Германия на "Мюнхенской конференции" обещала мир в обмен на территории Чехословакии и эту страну союзники сдали в угоду своим надеждам на вечный мир. (Россия сегодня предлагает НАТО по сути сделать Мюнхен-2, Украина никогда не станет членом НАТО, а мы накопим сил, вложимся там в нужных элементов и не нытьем, так катаньем решим "украинскую" проблему присоединением страны к собственному альянсу, рано или поздно.) Разница в этом всем только одна - Мюнхен-2 не состоялся и теперь, как Германия тогда грозила войной в случае невыполнения условий по Чехословакии, так и Путин сегодня демонстрирует военную мощь и откровенно либо намекает, либо в виде блефа демонстрирует, что может военным путем решить "украинскую проблему", если ему не уступят. Вот так история пошла по кругу.
pesikot написав:На всех парах мчимся обратно в СССР Це капець
Странно, почему ранее мою формулировку о политической реанимации Кравчука, в лице "Янелоха разводящего из Омана", с перспективой нашего скатывания(в 92йгод) не хотели принять? И рассматривать перспективу происходящего без "розовых очков"
Параллели между выборами 1991 и 2019 видны невооруженным глазом. Порошенко - Черновол, Зеленский - Кравчук. Даже карта распределения голосов почти один в один. Вибори Президента України 1991 Уже нет сомнений, что результат на финише царствования слуг для страны будет такой же плачевный.