Додано: Сер 12 січ, 2022 20:27

Комент з сайту рашки



Вся эта история между РФ и НАТО напоминает историю с "Мюнхенской конференцией". Есть схожие факты (ни в коем случае не равняю нас с Германией, только сравнение фактов и сформировавшихся условий): 1. Германия в тот период была страной, проигравшей Первую мировую войну и пережившей развал (Россия является страной проигравшей "Холодную войну" и пережившей развал) 2. Германский народ жаждал реванша, восстановления своего веса в мире, даже путем силы, отсюда такая поддержка для диктатора (В России народ в большинстве своем хочет восстановления былого уважения и мощи, как при СССР, в том числе и силу одобряют, как средство, примеры Сирии и Крыма налицо, поэтому опять совпадение). 3. В Германии сформировался диктатор-реваншист под лозунгами объединения "разделенного" немецкого народа: Чехословакия, Австрия, Франция, Польша, кусочки немецкой нации и земель оказались в этих государствах. (В России Путин избегает прямого указания на "собирание земель русских", однако я думаю всем понятно, что такая роль ему очень нравится и через наших пропагандистов она проглядывает регулярно, а диктатор он или нет после 20 лет правления, уж решать каждому самому. С моей точки зрения опять совпадение.) 4. Германия допускала откровенное непризнание существования некоторых государств (например, той же Чехословакии, Австрии, хоть и косвенно). (В России мы неоднократно встречаем мнение, что например Украина - недогосударство и вообще исконная часть России. По-моему на историю с Чехословакией и аншлюсом Австрии очень похоже. Опять таки совпадение имеет место.) 5. Германия усиленно модернизировала свои вооруженные силы небывалыми темпами и была по этому показателю первой в тогдашнем мире. (Россия сегодня лидер по темпам модернизации и соотношению нового вооружения и техники в войсках, количество не берем, однако темпы усиленной и опережающей другие страны милитаризации налицо, опять таки полное совпадение). 6. В Германии были взяты под госконтроль все СМИ, политика милитаризации сознания и народных масс стала определяющей (В России, исходя из риторики ГосСМИ, а они подавляющий вес имеют, ситуация такая же, перед народом снижается порог неприятия насилия, война делается в глазах народа не только допустимым, но и необходимым средством "страна в кольце врагов", классика жанра. По-моему опять совпадение). 7. Западные союзники были слабы дипломатически и не хотели допускать рисков войны и задабривали Германию в надежде на мир, общественное мнение на Западе было тогда резко против любой войны и политик, который заикнулся бы о ее необходимости был бы обречен на изгои, что кстати было проверено на себе самим Черчиллем, хоть он и оказался далее прав, однако это другая история, тут как факт. (В России сегодня также присутствует мнение, что Запад коллективно и в военном плане ослабевает, именно в желании применять силу, не в том, что у них нет военных возможностей, есть. Именно в том, что, как и тогда Запад устал воевать. Опять таки совпадение.) 8. Германия на "Мюнхенской конференции" обещала мир в обмен на территории Чехословакии и эту страну союзники сдали в угоду своим надеждам на вечный мир. (Россия сегодня предлагает НАТО по сути сделать Мюнхен-2, Украина никогда не станет членом НАТО, а мы накопим сил, вложимся там в нужных элементов и не нытьем, так катаньем решим "украинскую" проблему присоединением страны к собственному альянсу, рано или поздно.) Разница в этом всем только одна - Мюнхен-2 не состоялся и теперь, как Германия тогда грозила войной в случае невыполнения условий по Чехословакии, так и Путин сегодня демонстрирует военную мощь и откровенно либо намекает, либо в виде блефа демонстрирует, что может военным путем решить "украинскую проблему", если ему не уступят. Вот так история пошла по кругу.