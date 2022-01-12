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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7613761476157616
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:12

Ітогі подвєдьом. 2022-01-12

Ітогі подвєдьом. 2022-01-12

1) Боевики на Донбассе убили украинского военного (видео)
За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение

2) Переговоры Россия-НАТО. Кремль потребовал не брать Украину в Альянс – получил отказ
На переговорах Россия снова поднимала вопрос о принятии ее требований, опубликованных в декабре – в основном об отказе от принятия в НАТО новых членов (в частности, Украины и Грузии) и отведении войск НАТО из восточных стран-членов Альянса, сказал Столтенберг, но такие требования заведомо не могут обсуждаться, поскольку противоречат Уставу и принципам НАТО

3) Россия на встрече НАТО-РФ не обещала убрать войска с границы - Госдеп
"Не было обязательства по деэскалации, нет... Позвольте мне добавить один момент: не было обязательства уменьшить напряжение, как и не было заявления, что они не собираются этого делать", - отметила Шерман

4) Столтенберг: Россия является агрессором и создает кризис, а не Украина
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия является агрессором и создает кризис, а не Украина, которая не представляет угрозы для РФ

5) Россия перебрасывает новую военную технику из Сибири ближе к границе с Украиной - СМИ
В последние недели российские военные перебрасывает боевую технику из военчастей Восточной Сибири и Дальнего Востока на запад страны

6) Суд обязал закрыть дело против Татарова
Шевченковский райсуд Киева 14 декабря 2021 года обязал Офис генпрокурора закрыть дело против замглавы Офиса президента Олега Татарова

Почему не наказаны приспешники Януковича?

(с) Бубочка на стадионе

7) Правительство вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко
Кабинет министров вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко

Госрегулирование цен рано или поздно приводит к дефициту продукции
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:15

Правительство вводит госрегулирование цен

Более широко

Правительство вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко
Планируется поручить Госстату обеспечить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 отчетного дня.

Список товаров
  • Мука пшеничная высшего сорта
  • Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы
  • Батон
  • Хлеб ржано-пшеничный
  • Крупа гречневая
  • Крупа овсяная
  • Пшено
  • Свинина
  • Говядина
  • Птица (тушки куриные)
  • Молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке)
  • Масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно
  • Сметана жирностью до 15 процентов
  • Яйца куриные категории С1
  • Масло подсолнечное
  • Сахар кристаллический
  • Капуста белокочанная
  • Лук репчатый
  • Свекла
  • Морковь
  • Картофель
  • Этанол, раствор 96 процентов
  • Жаропонижающие препараты импортные
  • Жаропонижающие препараты отечественные
  • Антибиотики отечественные
  • Антибиотики импортные
  • Медицинская маска одноразовая
  • Бензин марки А-95
  • Дизельное топливо
  • Газ сжиженный для автомобилей.


На всех парах мчимся обратно в СССР
Це капець
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:44

Преступник-рецидивист из Молдовы, которого разыскивает Интерпол, устроился чиновником в Украине по поддельным документам и попался на взятке.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, исполняющий обязанности начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) биоресурсов Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции (Николаевская и Одесская области) попался на взятке в 5 тысяч долларов, которую тот должен был получить за невмешательство в работу АЗС в августе.

Выяснилось, что он - гражданин Молдовы, который разыскивается на родине за ряд преступлений, в том числе - насилие и хулиганство.

Более того, он - в розыске по линии Интерпола.

В ГБР не называют имени задержанного, но по данным СМИ, речь о Владлене Гривенко.

Вот такая судьба у человека - был молдавским хулиганом, стал украинским чиновником.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:06

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Питання було у тому, чому вдається централізувати владу та посилити країну?

Бо, якщо оті положення були вічними, то імперії не розсипалися ніколи (або завжди! підіймалися ослаблені великі країни).
І відсутність раніше демократії була б вироком - того, що вона ніколи не може з'явитися на цих територіях.

Рашка повинна була посипалися без підняття ще на початку 20 століття. А вона (точніше влада) якимось хріном змогла розвинутися навіть в оточенні ідеологічних супротивників (практично усього світу потужних країн).

Континентальні імперії розпадаються після військових програшів. Австро-угорщина, Третій Рейх, Туреччина. Російська чи Британська не програвали, тому Совок втратив тільки Фінляндію, а Британія тільки Ірландію. Франція нічого не втратила, як і Іспанія. Я маю на увазі континентальні володіння, які мають спільний сухопутній кордон з метрополією.
Коли Раша програє війну Україні чи Китаю, тоді і розпадеться, як розпався Совок після програшу у холодній війні, як і Югославія. Якби Югославія була трохи більша, як Раша, то задавила б свій розпад війною, як Раша задавила Чечню, але не вийшло - населення бунтівних окраїн було більше, ніж населення Сербії. Не все так просто з розпадом континентальних імперій.
Те, що Україна стала незалежною без війни, рідкий виняток, а не правило, хоч війна нас, зрештою, наздогнала...
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:27

Комент з сайту рашки

Вся эта история между РФ и НАТО напоминает историю с "Мюнхенской конференцией". Есть схожие факты (ни в коем случае не равняю нас с Германией, только сравнение фактов и сформировавшихся условий): 1. Германия в тот период была страной, проигравшей Первую мировую войну и пережившей развал (Россия является страной проигравшей "Холодную войну" и пережившей развал) 2. Германский народ жаждал реванша, восстановления своего веса в мире, даже путем силы, отсюда такая поддержка для диктатора (В России народ в большинстве своем хочет восстановления былого уважения и мощи, как при СССР, в том числе и силу одобряют, как средство, примеры Сирии и Крыма налицо, поэтому опять совпадение). 3. В Германии сформировался диктатор-реваншист под лозунгами объединения "разделенного" немецкого народа: Чехословакия, Австрия, Франция, Польша, кусочки немецкой нации и земель оказались в этих государствах. (В России Путин избегает прямого указания на "собирание земель русских", однако я думаю всем понятно, что такая роль ему очень нравится и через наших пропагандистов она проглядывает регулярно, а диктатор он или нет после 20 лет правления, уж решать каждому самому. С моей точки зрения опять совпадение.) 4. Германия допускала откровенное непризнание существования некоторых государств (например, той же Чехословакии, Австрии, хоть и косвенно). (В России мы неоднократно встречаем мнение, что например Украина - недогосударство и вообще исконная часть России. По-моему на историю с Чехословакией и аншлюсом Австрии очень похоже. Опять таки совпадение имеет место.) 5. Германия усиленно модернизировала свои вооруженные силы небывалыми темпами и была по этому показателю первой в тогдашнем мире. (Россия сегодня лидер по темпам модернизации и соотношению нового вооружения и техники в войсках, количество не берем, однако темпы усиленной и опережающей другие страны милитаризации налицо, опять таки полное совпадение). 6. В Германии были взяты под госконтроль все СМИ, политика милитаризации сознания и народных масс стала определяющей (В России, исходя из риторики ГосСМИ, а они подавляющий вес имеют, ситуация такая же, перед народом снижается порог неприятия насилия, война делается в глазах народа не только допустимым, но и необходимым средством "страна в кольце врагов", классика жанра. По-моему опять совпадение). 7. Западные союзники были слабы дипломатически и не хотели допускать рисков войны и задабривали Германию в надежде на мир, общественное мнение на Западе было тогда резко против любой войны и политик, который заикнулся бы о ее необходимости был бы обречен на изгои, что кстати было проверено на себе самим Черчиллем, хоть он и оказался далее прав, однако это другая история, тут как факт. (В России сегодня также присутствует мнение, что Запад коллективно и в военном плане ослабевает, именно в желании применять силу, не в том, что у них нет военных возможностей, есть. Именно в том, что, как и тогда Запад устал воевать. Опять таки совпадение.) 8. Германия на "Мюнхенской конференции" обещала мир в обмен на территории Чехословакии и эту страну союзники сдали в угоду своим надеждам на вечный мир. (Россия сегодня предлагает НАТО по сути сделать Мюнхен-2, Украина никогда не станет членом НАТО, а мы накопим сил, вложимся там в нужных элементов и не нытьем, так катаньем решим "украинскую" проблему присоединением страны к собственному альянсу, рано или поздно.) Разница в этом всем только одна - Мюнхен-2 не состоялся и теперь, как Германия тогда грозила войной в случае невыполнения условий по Чехословакии, так и Путин сегодня демонстрирует военную мощь и откровенно либо намекает, либо в виде блефа демонстрирует, что может военным путем решить "украинскую проблему", если ему не уступят. Вот так история пошла по кругу.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:35

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:На всех парах мчимся обратно в СССР
Це капець

Странно, почему ранее мою формулировку о политической реанимации Кравчука, в лице "Янелоха разводящего из Омана", с перспективой нашего скатывания(в 92йгод) не хотели принять?
И рассматривать перспективу происходящего без "розовых очков"

Параллели между выборами 1991 и 2019 видны невооруженным глазом. Порошенко - Черновол, Зеленский - Кравчук. Даже карта распределения голосов почти один в один.
Вибори Президента України 1991
Уже нет сомнений, что результат на финише царствования слуг для страны будет такой же плачевный.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:06

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Порошенко - Черновол

В Порошенка був свій шанс на відміну від Чорновола
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:50

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Порошенко - Черновол

В Порошенка був свій шанс на відміну від Чорновола

Це не суттєво. Нарід знову все просрав.
Schmit
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