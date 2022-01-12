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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7614761576167617 Додано: Чет 13 січ, 2022 01:25 Ukrainian написав: Kudrjavuy

Например, на ОГХК не придет Rio Tinto или кто-нибудь из крупных добывающих компаний — они видят определенные риски.

В Монголії вони є . В України більше ризиків? Например, на ОГХК не придет Rio Tinto или кто-нибудь из крупных добывающих компаний — они видят определенные риски.В Монголії вони є . В України більше ризиків?

Вступая в любую полемику, такого уровня - стоит иметь хоть начальное образование по этому профилю.

Понимание перспектив процессов, ....- видеть реальный результат.

А продать, снять откат, вывести и сделать дядям ручкой - это уже не моё.

С Вами, не в обиду, это шо писять против ветра.

Если бы ещё хоть один профильный вопрос Вы понимали по сути - было бы куда ни шло, а так....

Мы с Вами общаемся, вроде на одном языке, но мозги работают в разные стороны.

- Звыняйте, батенька...

- Я умудрился даже с МММ не потерять личные средства, а тот "доход"(в валюте) физически был потерян в следствии инфляции, от данного мероприятия - на потребительском рынке. Вступая в любую полемику, такого уровня - стоит иметь хоть начальное образование по этому профилю.Понимание перспектив процессов, ....- видеть реальный результат.А продать, снять откат, вывести и сделать дядям ручкой -С Вами, не в обиду, это шо писять против ветра.Если бы ещё хоть один профильный вопрос Вы понимали по сути - было бы куда ни шло, а так....Мы с Вами общаемся, вроде на одном языке, но мозги работают в разные стороны.- Я умудрился даже с МММ не потерять личные средства, а тот "доход"(в валюте) физически был потерян в следствии инфляции, от данного мероприятия - на потребительском рынке. Kudrjavuy

Повідомлень: 9221 З нами з: 20.09.12 Подякував: 739 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7614761576167617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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