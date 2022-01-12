Вступая в любую полемику, такого уровня - стоит иметь хоть начальное образование по этому профилю.
Понимание перспектив процессов, ....- видеть реальный результат.
А продать, снять откат, вывести и сделать дядям ручкой - это уже не моё.
С Вами, не в обиду, это шо писять против ветра.
Если бы ещё хоть один профильный вопрос Вы понимали по сути - было бы куда ни шло, а так....
Мы с Вами общаемся, вроде на одном языке, но мозги работают в разные стороны.
- Звыняйте, батенька...
- Я умудрился даже с МММ не потерять личные средства, а тот "доход"(в валюте) физически был потерян в следствии инфляции, от данного мероприятия - на потребительском рынке.