Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Kudrjavuy Например, на ОГХК не придет Rio Tinto или кто-нибудь из крупных добывающих компаний — они видят определенные риски. В Монголії вони є . В України більше ризиків?
Вступая в любую полемику, такого уровня - стоит иметь хоть начальное образование по этому профилю. Понимание перспектив процессов, ....- видеть реальный результат. А продать, снять откат, вывести и сделать дядям ручкой - это уже не моё. С Вами, не в обиду, это шо писять против ветра. Если бы ещё хоть один профильный вопрос Вы понимали по сути - было бы куда ни шло, а так.... Мы с Вами общаемся, вроде на одном языке, но мозги работают в разные стороны. - Звыняйте, батенька... - Я умудрился даже с МММ не потерять личные средства, а тот "доход"(в валюте) физически был потерян в следствии инфляции, от данного мероприятия - на потребительском рынке.
Сліпо виконано злочинний наказ з Банкової? Слідча ДБР Богатюк потрапила до бази «Миротворця» за «знищення каналу поставок клістронів для систем ППО України» середа, 12 січень 2022, 22:10 https://patrioty.org.ua/blogs/slipo-vyk ... 06327.html В ДБР достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів
«1 липня 2020 року у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, якраз за кілька днів до початку широкомасштабних навчань російського агресора в окупованому ним Криму, слідчі вилучили ключові елементи систем ППО та відповідну документацію до зенітно-ракетних комплексів», — розповідають в «Миротворці», зазначають Патріоти України.
Зазначається, що слідчі достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів, оскільки українські системи ППО в основному ще радянських часів і виробником запчастин для них є російський агресор.
«В результаті дій слідчих ДБР були «засвічені» номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР», — йдеться в повідомленні.
Однак, пише «Миротворець», після розголосу інформації про дії ДБР клістрони було повернуто до військових частин.
«Що дивне в цій історії: ви не знайдете інформації про тих, хто саме брав участь у вилученні клістронів з військових частин. Матеріали закриті за сьома замками. І це зайвий раз підтверджує, що справа нечиста і від виконавців тхне. Разом з тим наші дослідники знайшли слідчу ДБР, яка замутила все це на Хмельниччині. Тепер вона у Чистилищі. … До речі, незважаючи на заподіяну шкоду оброноздатності України, яка призвела до важких наслідків, ця слідча досі працює в ДБР», — підсумували в «Миротворці».