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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7614761576167617
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 01:25

  Ukrainian написав:Kudrjavuy
Например, на ОГХК не придет Rio Tinto или кто-нибудь из крупных добывающих компаний — они видят определенные риски.
В Монголії вони є . В України більше ризиків?

Вступая в любую полемику, такого уровня - стоит иметь хоть начальное образование по этому профилю.
Понимание перспектив процессов, ....- видеть реальный результат.
А продать, снять откат, вывести и сделать дядям ручкой - это уже не моё.
С Вами, не в обиду, это шо писять против ветра.
Если бы ещё хоть один профильный вопрос Вы понимали по сути - было бы куда ни шло, а так....
Мы с Вами общаемся, вроде на одном языке, но мозги работают в разные стороны.
- Звыняйте, батенька...
- Я умудрился даже с МММ не потерять личные средства, а тот "доход"(в валюте) физически был потерян в следствии инфляции, от данного мероприятия - на потребительском рынке.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 02:38

О преданном Родине главнокомандующем.
Сліпо виконано злочинний наказ з Банкової? Слідча ДБР Богатюк потрапила до бази «Миротворця» за «знищення каналу поставок клістронів для систем ППО України»
середа, 12 січень 2022, 22:10
https://patrioty.org.ua/blogs/slipo-vyk ... 06327.html
В ДБР достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів

«1 липня 2020 року у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, якраз за кілька днів до початку широкомасштабних навчань російського агресора в окупованому ним Криму, слідчі вилучили ключові елементи систем ППО та відповідну документацію до зенітно-ракетних комплексів», — розповідають в «Миротворці», зазначають Патріоти України.

Зазначається, що слідчі достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів, оскільки українські системи ППО в основному ще радянських часів і виробником запчастин для них є російський агресор.

«В результаті дій слідчих ДБР були «засвічені» номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР», — йдеться в повідомленні.

Однак, пише «Миротворець», після розголосу інформації про дії ДБР клістрони було повернуто до військових частин.

«Що дивне в цій історії: ви не знайдете інформації про тих, хто саме брав участь у вилученні клістронів з військових частин. Матеріали закриті за сьома замками. І це зайвий раз підтверджує, що справа нечиста і від виконавців тхне. Разом з тим наші дослідники знайшли слідчу ДБР, яка замутила все це на Хмельниччині. Тепер вона у Чистилищі. … До речі, незважаючи на заподіяну шкоду оброноздатності України, яка призвела до важких наслідків, ця слідча досі працює в ДБР», — підсумували в «Миротворці».
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 04:57

  Schmit написав:Це не суттєво. Нарід знову все просрав.

Когда народ 2013-14 в большинстве поддержал майдан и выбрал Порошенка в первом туре - этот народ был хорошим, правильным, свидомым.
Когда этот же самый народ 5 лет спустя не заценил "успехи" Порошенко (который уже наверное видел себя вечным елбасы) и избрал другого (на самом-то деле в основном голосовали не за Зеленского, а против пороха и его посипак) - то этот же народ вдруг стал плохим и несознательным.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 08:43

  Tegularius написав:
  Schmit написав:Це не суттєво. Нарід знову все просрав.

Когда народ 2013-14 в большинстве поддержал майдан и выбрал Порошенка в первом туре - этот народ был хорошим, правильным, свидомым.
Когда этот же самый народ 5 лет спустя не заценил "успехи" Порошенко (который уже наверное видел себя вечным елбасы) и избрал другого (на самом-то деле в основном голосовали не за Зеленского, а против пороха и его посипак) - то этот же народ вдруг стал плохим и несознательным.

Напомнить, в каком состоянии и обстоятельствах Порошенко получил страну и в каком передал слугам? Достижений было больше, чем за все предыдущие годы. А теперь вспомните хоть какой-то позитив от слуг за почти 3 года царствования - одни провалы и почти ежедневные зашквары. Нарид с памятью аквариумной рыбки просто не мог ничего заценить, поверил фейкам роспропаганды, бигусам, шариям и прочим г+г.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 08:53

  Schmit написав:Напомнить, в каком состоянии и обстоятельствах Порошенко получил страну и в каком передал слугам? Достижений было больше, чем за все предыдущие годы. А теперь вспомните хоть какой-то позитив от слуг за почти 3 года царствования - одни провалы и почти ежедневные зашквары.

Да, все помнят достижения Порошенко. Рост тарифов в 10 раз, дикий рост цен, обесценивание гривни и вкладов.
Из плюсов - только безвиз. Весьма скромный такой плюс на фоне всего прочего, причем фактически перечеркнутый ковидными карантинами.
При Зеленском хотя бы дороги строят.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:18

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:При Зеленском хотя бы дороги строят.

Венесуелу він будує, а дороги і до нього робили, хоч і менше, бо ціни на зерно і залізо теж були меншими.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:38

  Tegularius написав:
  Schmit написав:Напомнить, в каком состоянии и обстоятельствах Порошенко получил страну и в каком передал слугам? Достижений было больше, чем за все предыдущие годы. А теперь вспомните хоть какой-то позитив от слуг за почти 3 года царствования - одни провалы и почти ежедневные зашквары.

Да, все помнят достижения Порошенко. Рост тарифов в 10 раз, дикий рост цен, обесценивание гривни и вкладов.

Это достижения не Порошенко, а вашего овоща, которого вы избрали в 2010.
  Tegularius написав:При Зеленском хотя бы дороги строят.

Дороги начали строить еще при Гройсмане, а слуги просто продолжили, но в разы дороже, отбирая деньги у Нафтогаза, армии, медицины..., а качество упало.
Schmit
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