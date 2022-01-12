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#<1 ... 7614761576167617 Додано: Чет 13 січ, 2022 01:25 Ukrainian написав: Kudrjavuy

Например, на ОГХК не придет Rio Tinto или кто-нибудь из крупных добывающих компаний — они видят определенные риски.

В Монголії вони є . В України більше ризиків? Например, на ОГХК не придет Rio Tinto или кто-нибудь из крупных добывающих компаний — они видят определенные риски.В Монголії вони є . В України більше ризиків?

Вступая в любую полемику, такого уровня - стоит иметь хоть начальное образование по этому профилю.

Понимание перспектив процессов, ....- видеть реальный результат.

А продать, снять откат, вывести и сделать дядям ручкой - это уже не моё.

С Вами, не в обиду, это шо писять против ветра.

Если бы ещё хоть один профильный вопрос Вы понимали по сути - было бы куда ни шло, а так....

Мы с Вами общаемся, вроде на одном языке, но мозги работают в разные стороны.

- Звыняйте, батенька...

- Я умудрился даже с МММ не потерять личные средства, а тот "доход"(в валюте) физически был потерян в следствии инфляции, от данного мероприятия - на потребительском рынке. Вступая в любую полемику, такого уровня - стоит иметь хоть начальное образование по этому профилю.Понимание перспектив процессов, ....- видеть реальный результат.А продать, снять откат, вывести и сделать дядям ручкой -С Вами, не в обиду, это шо писять против ветра.Если бы ещё хоть один профильный вопрос Вы понимали по сути - было бы куда ни шло, а так....Мы с Вами общаемся, вроде на одном языке, но мозги работают в разные стороны.- Я умудрился даже с МММ не потерять личные средства, а тот "доход"(в валюте) физически был потерян в следствии инфляции, от данного мероприятия - на потребительском рынке. Kudrjavuy

Повідомлень: 9222 З нами з: 20.09.12 Подякував: 739 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 січ, 2022 02:38

Сліпо виконано злочинний наказ з Банкової? Слідча ДБР Богатюк потрапила до бази «Миротворця» за «знищення каналу поставок клістронів для систем ППО України»

середа, 12 січень 2022, 22:10

https://patrioty.org.ua/blogs/slipo-vyk ... 06327.html

В ДБР достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів



«1 липня 2020 року у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, якраз за кілька днів до початку широкомасштабних навчань російського агресора в окупованому ним Криму, слідчі вилучили ключові елементи систем ППО та відповідну документацію до зенітно-ракетних комплексів», — розповідають в «Миротворці», зазначають Патріоти України.



Зазначається, що слідчі достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів, оскільки українські системи ППО в основному ще радянських часів і виробником запчастин для них є російський агресор.



«В результаті дій слідчих ДБР були «засвічені» номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР», — йдеться в повідомленні.



Однак, пише «Миротворець», після розголосу інформації про дії ДБР клістрони було повернуто до військових частин.



«Що дивне в цій історії: ви не знайдете інформації про тих, хто саме брав участь у вилученні клістронів з військових частин. Матеріали закриті за сьома замками. І це зайвий раз підтверджує, що справа нечиста і від виконавців тхне. Разом з тим наші дослідники знайшли слідчу ДБР, яка замутила все це на Хмельниччині. Тепер вона у Чистилищі. … До речі, незважаючи на заподіяну шкоду оброноздатності України, яка призвела до важких наслідків, ця слідча досі працює в ДБР», — підсумували в «Миротворці». середа, 12 січень 2022, 22:10В ДБР достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів«1 липня 2020 року у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, якраз за кілька днів до початку широкомасштабних навчань російського агресора в окупованому ним Криму, слідчі вилучили ключові елементи систем ППО та відповідну документацію до зенітно-ракетних комплексів», — розповідають в «Миротворці», зазначають Патріоти України.Зазначається, що слідчі достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів, оскільки українські системи ППО в основному ще радянських часів і виробником запчастин для них є російський агресор.— йдеться в повідомленні.Однак, пише «Миротворець», після розголосу інформації про дії ДБР клістрони було повернуто до військових частин.«Що дивне в цій історії: ви не знайдете інформації про тих, хто саме брав участь у вилученні клістронів з військових частин. Матеріали закриті за сьома замками. І це зайвий раз підтверджує, що справа нечиста і від виконавців тхне. Разом з тим наші дослідники знайшли слідчу ДБР, яка замутила все це на Хмельниччині. Тепер вона у Чистилищі. … До речі, незважаючи на заподіяну шкоду оброноздатності України, яка призвела до важких наслідків, ця слідча досі працює в ДБР», — підсумували в «Миротворці». О преданном Родине главнокомандующем. Kudrjavuy

Повідомлень: 9222 З нами з: 20.09.12 Подякував: 739 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 січ, 2022 04:57 Schmit написав: Це не суттєво. Нарід знову все просрав.

Це не суттєво. Нарід знову все просрав.

Когда народ 2013-14 в большинстве поддержал майдан и выбрал Порошенка в первом туре - этот народ был хорошим, правильным, свидомым.

Когда этот же самый народ 5 лет спустя не заценил "успехи" Порошенко (который уже наверное видел себя вечным елбасы) и избрал другого (на самом-то деле в основном голосовали не за Зеленского, а против пороха и его посипак) - то этот же народ вдруг стал плохим и несознательным. Когда народ 2013-14 в большинстве поддержал майдан и выбрал Порошенка в первом туре - этот народ был хорошим, правильным, свидомым.Когда этот же самый народ 5 лет спустя не заценил "успехи" Порошенко (который уже наверное видел себя вечным елбасы) и избрал другого (на самом-то деле в основном голосовали не за Зеленского, а против пороха и его посипак) - то этот же народ вдруг стал плохим и несознательным. Tegularius Повідомлень: 1689 З нами з: 11.02.14 Подякував: 226 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 січ, 2022 08:43 Tegularius написав: Schmit написав: Це не суттєво. Нарід знову все просрав.

Це не суттєво. Нарід знову все просрав.

Когда народ 2013-14 в большинстве поддержал майдан и выбрал Порошенка в первом туре - этот народ был хорошим, правильным, свидомым.

Когда этот же самый народ 5 лет спустя не заценил "успехи" Порошенко (который уже наверное видел себя вечным елбасы) и избрал другого (на самом-то деле в основном голосовали не за Зеленского, а против пороха и его посипак) - то этот же народ вдруг стал плохим и несознательным. Когда народ 2013-14 в большинстве поддержал майдан и выбрал Порошенка в первом туре - этот народ был хорошим, правильным, свидомым.Когда этот же самый народ 5 лет спустя не заценил "успехи" Порошенко (который уже наверное видел себя вечным елбасы) и избрал другого (на самом-то деле в основном голосовали не за Зеленского, а против пороха и его посипак) - то этот же народ вдруг стал плохим и несознательным.

Напомнить, в каком состоянии и обстоятельствах Порошенко получил страну и в каком передал слугам? Достижений было больше, чем за все предыдущие годы. А теперь вспомните хоть какой-то позитив от слуг за почти 3 года царствования - одни провалы и почти ежедневные зашквары. Нарид с памятью аквариумной рыбки просто не мог ничего заценить, поверил фейкам роспропаганды, бигусам, шариям и прочим г+г.

Напомнить, в каком состоянии и обстоятельствах Порошенко получил страну и в каком передал слугам? Достижений было больше, чем за все предыдущие годы. А теперь вспомните хоть какой-то позитив от слуг за почти 3 года царствования - одни провалы и почти ежедневные зашквары. Нарид с памятью аквариумной рыбки просто не мог ничего заценить, поверил фейкам роспропаганды, бигусам, шариям и прочим г+г. Schmit

Повідомлень: 2636 З нами з: 08.09.09 Подякував: 67 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 січ, 2022 08:53 Schmit написав: Напомнить, в каком состоянии и обстоятельствах Порошенко получил страну и в каком передал слугам? Достижений было больше, чем за все предыдущие годы. А теперь вспомните хоть какой-то позитив от слуг за почти 3 года царствования - одни провалы и почти ежедневные зашквары. Напомнить, в каком состоянии и обстоятельствах Порошенко получил страну и в каком передал слугам? Достижений было больше, чем за все предыдущие годы. А теперь вспомните хоть какой-то позитив от слуг за почти 3 года царствования - одни провалы и почти ежедневные зашквары.

Да, все помнят достижения Порошенко. Рост тарифов в 10 раз, дикий рост цен, обесценивание гривни и вкладов.

Из плюсов - только безвиз. Весьма скромный такой плюс на фоне всего прочего, причем фактически перечеркнутый ковидными карантинами.

При Зеленском хотя бы дороги строят. Да, все помнят достижения Порошенко. Рост тарифов в 10 раз, дикий рост цен, обесценивание гривни и вкладов.Из плюсов - только безвиз. Весьма скромный такой плюс на фоне всего прочего, причем фактически перечеркнутый ковидными карантинами.При Зеленском хотя бы дороги строят. Tegularius Повідомлень: 1689 З нами з: 11.02.14 Подякував: 226 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 січ, 2022 09:18 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: При Зеленском хотя бы дороги строят. При Зеленском хотя бы дороги строят.

Венесуелу він будує, а дороги і до нього робили, хоч і менше, бо ціни на зерно і залізо теж були меншими. Венесуелу він будує, а дороги і до нього робили, хоч і менше, бо ціни на зерно і залізо теж були меншими. lapay Повідомлень: 12581 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1194 раз. Подякували: 1436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 січ, 2022 09:38 Tegularius написав: Schmit написав: Напомнить, в каком состоянии и обстоятельствах Порошенко получил страну и в каком передал слугам? Достижений было больше, чем за все предыдущие годы. А теперь вспомните хоть какой-то позитив от слуг за почти 3 года царствования - одни провалы и почти ежедневные зашквары. Напомнить, в каком состоянии и обстоятельствах Порошенко получил страну и в каком передал слугам? Достижений было больше, чем за все предыдущие годы. А теперь вспомните хоть какой-то позитив от слуг за почти 3 года царствования - одни провалы и почти ежедневные зашквары.

Да, все помнят достижения Порошенко. Рост тарифов в 10 раз, дикий рост цен, обесценивание гривни и вкладов. Да, все помнят достижения Порошенко. Рост тарифов в 10 раз, дикий рост цен, обесценивание гривни и вкладов.

Это достижения не Порошенко, а вашего овоща, которого вы избрали в 2010.

Tegularius написав: При Зеленском хотя бы дороги строят. При Зеленском хотя бы дороги строят.

Дороги начали строить еще при Гройсмане, а слуги просто продолжили, но в разы дороже, отбирая деньги у Нафтогаза, армии, медицины..., а качество упало. Это достижения не Порошенко, а вашего овоща, которого вы избрали в 2010.Дороги начали строить еще при Гройсмане, а слуги просто продолжили, но в разы дороже, отбирая деньги у Нафтогаза, армии, медицины..., а качество упало. Schmit

Повідомлень: 2636 З нами з: 08.09.09 Подякував: 67 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7614761576167617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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