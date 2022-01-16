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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7627762876297630 Додано: Суб 15 січ, 2022 21:23 ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав: ........

Россия не Израиль. Так точно не сможет.

Да и не вижу смысла в этом. Для чего такое? С какой целью? ........Россия не Израиль. Так точно не сможет.Да и не вижу смысла в этом. Для чего такое? С какой целью?



У них часто звучит от затулиных и остальных громозек: " надо уничтожить украинскую армию, тогда они сразу станут сговорчивыми". У них часто звучит от затулиных и остальных громозек: " надо уничтожить украинскую армию, тогда они сразу станут сговорчивыми".

"Звучит" очень много.

Самое яркое, на мой взгляд, это Жириновский с его ракетным обстрелом на Новый Год.

Решения принимаются для реализации каких-то целей и не на основе "звучаний". "Звучит" очень много.Самое яркое, на мой взгляд, это Жириновский с его ракетным обстрелом на Новый Год.Решения принимаются для реализации каких-то целей и не на основе "звучаний".

У тому й справа!

Що саме на своїх силових ударах вони бачать можливість "сговорчивости" влади України.



Мінські після чого виникали?

Пригадайте.

"Проте активізувалася підтримка сил сепаратистів із боку Росії (аж до використання частин регулярної армії, якого Росія не визнає), і наступ українських сил захлинувся. У результаті контрнаступу південний фронт української армії розвалився, значні сили опинилися в оточенні під Іловайськом і були розгромлені під час спроби прориву.

Фактично, дорога для «коридору на Крим» була відкрита. Маріуполь і Запоріжжя опинилися перед загрозою захоплення, а Росія ясно показала, що готова активно діяти не тільки в Криму, але й на сході України.



Перша Мінська угода та передумови «Мінська-2»

В таких умовах було проведено перший раунд Мінських переговорів і підписано «Протокол..."



"Отже, причини, через які український уряд пішов на переговори й погодився на запропоновані умови миру, зрозумілі — бойова поразка й загроза продовження бойових дій за участі, прямої чи непрямої, Росії могли призвести до ще більших територіальних втрат і внутрішньої дестабілізацієї — аж до повної втрати суверенітету України як держави."

https://commons.com.ua/uk/minski-ugodi- ... rspektivi/



Ну а перед Міськом-2 Донецький аеропорт, потуги наступу на Піски та Спартак, і Дебальцево.

__________________________________

Тобто орда спочатку пробує вдарити, а потім чекати "сговорчивости".

Так що тут все цілком логічно.

Інша справа, що згодні вони заплатити новими санкціями за це чи ні.



З.и.

Що за ресурс, з якого посилання не знаю, Гугл видав по Мінську-1. У тому й справа!Що саме на своїх силових ударах вони бачать можливість "сговорчивости" влади України.Мінські після чого виникали?Пригадайте."Проте активізувалася підтримка сил сепаратистів із боку Росії (аж до використання частин регулярної армії, якого Росія не визнає), і наступ українських сил захлинувся. У результаті контрнаступу південний фронт української армії розвалився, значні сили опинилися в оточенні під Іловайськом і були розгромлені під час спроби прориву.Фактично, дорога для «коридору на Крим» була відкрита. Маріуполь і Запоріжжя опинилися перед загрозою захоплення, а Росія ясно показала, що готова активно діяти не тільки в Криму, але й на сході України.Перша Мінська угода та передумови «Мінська-2»В таких умовах було проведено перший раунд Мінських переговорів і підписано «Протокол...""Отже, причини, через які український уряд пішов на переговори й погодився на запропоновані умови миру, зрозумілі — бойова поразка й загроза продовження бойових дій за участі, прямої чи непрямої, Росії могли призвести до ще більших територіальних втрат і внутрішньої дестабілізацієї — аж до повної втрати суверенітету України як держави."Ну а перед Міськом-2 Донецький аеропорт, потуги наступу на Піски та Спартак, і Дебальцево.__________________________________Тобто орда спочатку пробує вдарити, а потім чекати "сговорчивости".Так що тут все цілком логічно.Інша справа, що згодні вони заплатити новими санкціями за це чи ні.З.и.Що за ресурс, з якого посилання не знаю, Гугл видав по Мінську-1. detroytred

Повідомлень: 24948 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2102 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 січ, 2022 22:33

Еще одна зарисовка на тему мудрых управленцев имени Зеленского и Шмыгаля

https://ua24ua.net/ukrainskim-oligarham ... vom-hlebe/

Есть проблема: производители хлеба, молочки, кондитерки и прочих продуктов не могут работать по текущим ценам на газ. Платить $1000 вряд ли могут даже торговцы наркотиками.



Что следовало бы сделать: обеспечить поставки дешевого газа.

А вот что сделали Зеленский и Шмыгаль:



1. Составили список социально чувствительных товаров - хлеб, молоко и так далее. Исходя из него, получился список из 6803 производителей социально важных продуктов. Среди них - много олигархов, например, Порошенко. Но не только. Есть там и агробароны, и многие другие.



2. Владельцам этих 6803 предприятий решили продать дешевый газ. И тут есть важный нюанс.

У государства лишнего газа нет. Оно даже составляет списки, кого бы отключить в первую очередь.



Поэтому решили дать 20% газа, который добывают частные компании. Среди них самые крупные принадлежат трем китам: Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку. По замыслу правительства, олигархи должны продать газ почти по себестоимости, чтобы спасти производителей социальных товаров.



3. Вроде бы, все правильно. Олигархов заставят продать газ дешево другим олигархам, чтобы те выпустили дешевый хлеб для людей.

Только вот есть один нюанс. Продать газ обязали не законом, а... постановлением Кабмина.

Что это значит?



4. Напомню, что Игорь Коломойский получил из бюджета гигантскую компенсацию за газ, который компания "Укрнафта" поставляла по социальным ценам. Хотя вроде бы как "Укрнафта" принадлежит государству, и государство проводило государственную политику.



Более того, еще за одну порцию такого "социального" газа "Нафтогаз" хочет разделить "Укрнафту" и отдать лучшую ее часть тому же Коломойскому.



Кроме того, еще в 2017 году суд обязал Кабмин компенсировать "Нафтогазу" убытки от поставки газа по социальным ценам.



Вывод: даже если заставить олигархов продать газ по себестоимости для спасения цен - те обратятся в суд и получат от государства компенсацию. Юридическая дорожка протоптана, а факт принуждения к продаже 20% газа - очевиден. Значит, бюджет заплатит полную цену.

В переводе, олигархи не пострадают, за все заплатят налогоплательщики. Ведь бюджет - это наши с вами налоги.



5. Внимание, вопрос: почему сразу не поддержать производителей хлеба, молока и так далее из бюджета? Почему не отвлечь часть денег из "Большой стройки" или дать им налоговые льготы?



Почему, в конце концов, не начать переговоры о закупке газа? Пусть не с Россией - начните с Катаром, с Норвегией, с США. Завозить газ по $300-400 - вот главная антикризисная мера.

И не придется кричать "олигархи, олигархи!"



Сергей Лямец Украинским олигархам дают заработать даже на дешевом хлебеЕсть проблема: производители хлеба, молочки, кондитерки и прочих продуктов не могут работать по текущим ценам на газ. Платить $1000 вряд ли могут даже торговцы наркотиками.1. Составили список социально чувствительных товаров - хлеб, молоко и так далее. Исходя из него, получился список из 6803 производителей социально важных продуктов. Среди них - много олигархов, например, Порошенко. Но не только. Есть там и агробароны, и многие другие.2. Владельцам этих 6803 предприятий решили продать дешевый газ. И тут есть важный нюанс.У государства лишнего газа нет. Оно даже составляет списки, кого бы отключить в первую очередь.Поэтому решили дать 20% газа, который добывают частные компании. Среди них самые крупные принадлежат трем китам: Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку. По замыслу правительства, олигархи должны продать газ почти по себестоимости, чтобы спасти производителей социальных товаров.3. Вроде бы, все правильно. Олигархов заставят продать газ дешево другим олигархам, чтобы те выпустили дешевый хлеб для людей.Только вот есть один нюанс. Продать газ обязали не законом, а... постановлением Кабмина.Что это значит?4. Напомню, что Игорь Коломойский получил из бюджета гигантскую компенсацию за газ, который компания "Укрнафта" поставляла по социальным ценам. Хотя вроде бы как "Укрнафта" принадлежит государству, и государство проводило государственную политику.Более того, еще за одну порцию такого "социального" газа "Нафтогаз" хочет разделить "Укрнафту" и отдать лучшую ее часть тому же Коломойскому.Кроме того, еще в 2017 году суд обязал Кабмин компенсировать "Нафтогазу" убытки от поставки газа по социальным ценам.Вывод: даже если заставить олигархов продать газ по себестоимости для спасения цен - те обратятся в суд и получат от государства компенсацию. Юридическая дорожка протоптана, а факт принуждения к продаже 20% газа - очевиден. Значит, бюджет заплатит полную цену.В переводе, олигархи не пострадают, за все заплатят налогоплательщики. Ведь бюджет - это наши с вами налоги.5. Внимание, вопрос: почему сразу не поддержать производителей хлеба, молока и так далее из бюджета? Почему не отвлечь часть денег из "Большой стройки" или дать им налоговые льготы?Почему, в конце концов, не начать переговоры о закупке газа? Пусть не с Россией - начните с Катаром, с Норвегией, с США. Завозить газ по $300-400 - вот главная антикризисная мера.И не придется кричать "олигархи, олигархи!"Сергей Лямец Kudrjavuy

Повідомлень: 9241 З нами з: 20.09.12 Подякував: 740 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 січ, 2022 13:41 ЛАД написав: "Звучит" очень много.

Самое яркое, на мой взгляд, это Жириновский с его ракетным обстрелом на Новый Год.

Решения принимаются для реализации каких-то целей и не на основе "звучаний". "Звучит" очень много.Самое яркое, на мой взгляд, это Жириновский с его ракетным обстрелом на Новый Год.Решения принимаются для реализации каких-то целей и не на основе "звучаний".

"Показательный" удар по паре военных объектов вполне возможен.

Как демонстрация серьезности намерений и прощупывание реакции Запада и Украины.

Кроме того, это дополнительно повысит рейтинг рашки в глазах второго-третьего мира (латиносы, арабы, Африка), в котором за последние десятилетия сильно выросли антизападные/антилиберальные настроения - "нашлась и на пиндосов и их прихлебателей управа".

Создается впечатление, что они решили идти "до конца".



В трёп Запада насчет "исключительных санкций в случае агрессии" не верю. Будут вилять и долго решать - агрессия или не агрессия, поскольку такие санкции будут сильным ударом и по ресурсно-зависимой западной экономике, а бюргерам и реднекам это не понравится. Без айфонов/мерсов можно прожить, без газа-нефти-зерна и всяких норильсков - нет. Дополнительный результат санкций - максимальное сближение с Китаем, чего америкосы боятся как огня. "Показательный" удар по паре военных объектов вполне возможен.Как демонстрация серьезности намерений и прощупывание реакции Запада и Украины.Кроме того, это дополнительно повысит рейтинг рашки в глазах второго-третьего мира (латиносы, арабы, Африка), в котором за последние десятилетия сильно выросли антизападные/антилиберальные настроения - "нашлась и на пиндосов и их прихлебателей управа".Создается впечатление, что они решили идти "до конца".В трёп Запада насчет "исключительных санкций в случае агрессии" не верю. Будут вилять и долго решать - агрессия или не агрессия, поскольку такие санкции будут сильным ударом и по ресурсно-зависимой западной экономике, а бюргерам и реднекам это не понравится. Без айфонов/мерсов можно прожить, без газа-нефти-зерна и всяких норильсков - нет. Дополнительный результат санкций - максимальное сближение с Китаем, чего америкосы боятся как огня. Starikan 2 Повідомлень: 18519 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3035 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 січ, 2022 13:46 Schmit

Повідомлень: 2651 З нами з: 08.09.09 Подякував: 68 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 січ, 2022 19:13



Відповідно до заяви, свою землю українець готовий віддати на безоплатній основі в довічне користування.



Маловато для бази буде Харків‘янин Олег Марченко цією заявою повідомляє про своє бажання вступити до Альянсу і пропонує віддати власну земельну ділянку 8,13 га на териорії Харківської області для бази НАТО.Відповідно до заяви, свою землю українець готовий віддати на безоплатній основі в довічне користування.Маловато для бази буде Ukrainian

Повідомлень: 10536 З нами з: 18.06.08 Подякував: 42 раз. Подякували: 741 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 січ, 2022 19:31 Ми спостерігаємо" поступове вторгнення "НАТО на територію України. І це було головною причиною. Путін сказав:" Хлопці, для нас це - реальна загроза", - заявив Пєсков.



Він додав, що така ситуація, коли Північноатлантичний альянс має в Україні свою інфраструктуру, інструкторів, запаси озброєння і навчає ЗСУ, нібито становить реальну загрозу безпеці в Європі. Ukrainian

Повідомлень: 10536 З нами з: 18.06.08 Подякував: 42 раз. Подякували: 741 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 січ, 2022 20:32 ЛАД написав: lapay написав: ......

Путлер може сунути Бойка чи Медведчука прямо в касу, тільки їх все одно не куплять, бо ватанів меншість.

Так само, зелений пересічний швилше вибере популістичного Зелю, ніж законника Разумкова, хоч обидва лежать на полицях.

Це вільний вибір пересічних, а не маніпуляції олігархів, так само є вільний вибір і в магазині, хоча потрапити на полицю магазину теж не просто, і це правильно, щоб туди не потрапляла відверта підробка. ......Путлер може сунути Бойка чи Медведчука прямо в касу, тільки їх все одно не куплять, бо ватанів меншість.Так само, зелений пересічний швилше вибере популістичного Зелю, ніж законника Разумкова, хоч обидва лежать на полицях.Це вільний вибір пересічних, а не маніпуляції олігархів, так само є вільний вибір і в магазині, хоча потрапити на полицю магазину теж не просто, і це правильно, щоб туди не потрапляла відверта підробка.

На полках магазинов, конечно, "вільний вибір", но, во-первых, как Вы сами пишете, "потрапити на полицю магазину теж не просто", а, во-вторых, есть реклама + выкладка на полке магазина (где положили - на уровне глаз в проходном месте или где-то незаметно, в тенёчке). На полках магазинов, конечно, "вільний вибір", но, во-первых, как Вы сами пишете, "потрапити на полицю магазину теж не просто", а, во-вторых, есть реклама + выкладка на полке магазина (где положили - на уровне глаз в проходном месте или где-то незаметно, в тенёчке).

Но это лучше, чем ходить к зав.магу на поклон за "выбором"



К тому же сейчас, есть пример. Салтовский

Ларьок, приходи, выбирай



Не хочешь Салтовский, иди в другие ларьки Но это лучше, чем ходить к зав.магу на поклон за "выбором"К тому же сейчас, есть пример. СалтовскийЛарьок, приходи, выбирайНе хочешь Салтовский, иди в другие ларьки pesikot

Повідомлень: 6425 З нами з: 31.08.09 Подякував: 456 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7627762876297630 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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