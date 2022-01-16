Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:........ Россия не Израиль. Так точно не сможет. Да и не вижу смысла в этом. Для чего такое? С какой целью?
У них часто звучит от затулиных и остальных громозек: " надо уничтожить украинскую армию, тогда они сразу станут сговорчивыми".
"Звучит" очень много. Самое яркое, на мой взгляд, это Жириновский с его ракетным обстрелом на Новый Год. Решения принимаются для реализации каких-то целей и не на основе "звучаний".
У тому й справа! Що саме на своїх силових ударах вони бачать можливість "сговорчивости" влади України.
Мінські після чого виникали? Пригадайте. "Проте активізувалася підтримка сил сепаратистів із боку Росії (аж до використання частин регулярної армії, якого Росія не визнає), і наступ українських сил захлинувся. У результаті контрнаступу південний фронт української армії розвалився, значні сили опинилися в оточенні під Іловайськом і були розгромлені під час спроби прориву. Фактично, дорога для «коридору на Крим» була відкрита. Маріуполь і Запоріжжя опинилися перед загрозою захоплення, а Росія ясно показала, що готова активно діяти не тільки в Криму, але й на сході України.
Перша Мінська угода та передумови «Мінська-2» В таких умовах було проведено перший раунд Мінських переговорів і підписано «Протокол..."
"Отже, причини, через які український уряд пішов на переговори й погодився на запропоновані умови миру, зрозумілі — бойова поразка й загроза продовження бойових дій за участі, прямої чи непрямої, Росії могли призвести до ще більших територіальних втрат і внутрішньої дестабілізацієї — аж до повної втрати суверенітету України як держави." https://commons.com.ua/uk/minski-ugodi- ... rspektivi/
Ну а перед Міськом-2 Донецький аеропорт, потуги наступу на Піски та Спартак, і Дебальцево. __________________________________ Тобто орда спочатку пробує вдарити, а потім чекати "сговорчивости". Так що тут все цілком логічно. Інша справа, що згодні вони заплатити новими санкціями за це чи ні.
З.и. Що за ресурс, з якого посилання не знаю, Гугл видав по Мінську-1.
Украинским олигархам дают заработать даже на дешевом хлебе Еще одна зарисовка на тему мудрых управленцев имени Зеленского и Шмыгаля https://ua24ua.net/ukrainskim-oligarham ... vom-hlebe/ Есть проблема: производители хлеба, молочки, кондитерки и прочих продуктов не могут работать по текущим ценам на газ. Платить $1000 вряд ли могут даже торговцы наркотиками.
Что следовало бы сделать: обеспечить поставки дешевого газа. А вот что сделали Зеленский и Шмыгаль:
1. Составили список социально чувствительных товаров - хлеб, молоко и так далее. Исходя из него, получился список из 6803 производителей социально важных продуктов. Среди них - много олигархов, например, Порошенко. Но не только. Есть там и агробароны, и многие другие.
2. Владельцам этих 6803 предприятий решили продать дешевый газ. И тут есть важный нюанс. У государства лишнего газа нет. Оно даже составляет списки, кого бы отключить в первую очередь.
Поэтому решили дать 20% газа, который добывают частные компании. Среди них самые крупные принадлежат трем китам: Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку. По замыслу правительства, олигархи должны продать газ почти по себестоимости, чтобы спасти производителей социальных товаров.
3. Вроде бы, все правильно. Олигархов заставят продать газ дешево другим олигархам, чтобы те выпустили дешевый хлеб для людей. Только вот есть один нюанс. Продать газ обязали не законом, а... постановлением Кабмина. Что это значит?
4. Напомню, что Игорь Коломойский получил из бюджета гигантскую компенсацию за газ, который компания "Укрнафта" поставляла по социальным ценам. Хотя вроде бы как "Укрнафта" принадлежит государству, и государство проводило государственную политику.
Более того, еще за одну порцию такого "социального" газа "Нафтогаз" хочет разделить "Укрнафту" и отдать лучшую ее часть тому же Коломойскому.
Кроме того, еще в 2017 году суд обязал Кабмин компенсировать "Нафтогазу" убытки от поставки газа по социальным ценам.
Вывод: даже если заставить олигархов продать газ по себестоимости для спасения цен - те обратятся в суд и получат от государства компенсацию. Юридическая дорожка протоптана, а факт принуждения к продаже 20% газа - очевиден. Значит, бюджет заплатит полную цену. В переводе, олигархи не пострадают, за все заплатят налогоплательщики. Ведь бюджет - это наши с вами налоги.
5. Внимание, вопрос: почему сразу не поддержать производителей хлеба, молока и так далее из бюджета? Почему не отвлечь часть денег из "Большой стройки" или дать им налоговые льготы?
Почему, в конце концов, не начать переговоры о закупке газа? Пусть не с Россией - начните с Катаром, с Норвегией, с США. Завозить газ по $300-400 - вот главная антикризисная мера. И не придется кричать "олигархи, олигархи!"
ЛАД написав: "Звучит" очень много. Самое яркое, на мой взгляд, это Жириновский с его ракетным обстрелом на Новый Год. Решения принимаются для реализации каких-то целей и не на основе "звучаний".
"Показательный" удар по паре военных объектов вполне возможен. Как демонстрация серьезности намерений и прощупывание реакции Запада и Украины. Кроме того, это дополнительно повысит рейтинг рашки в глазах второго-третьего мира (латиносы, арабы, Африка), в котором за последние десятилетия сильно выросли антизападные/антилиберальные настроения - "нашлась и на пиндосов и их прихлебателей управа". Создается впечатление, что они решили идти "до конца".
В трёп Запада насчет "исключительных санкций в случае агрессии" не верю. Будут вилять и долго решать - агрессия или не агрессия, поскольку такие санкции будут сильным ударом и по ресурсно-зависимой западной экономике, а бюргерам и реднекам это не понравится. Без айфонов/мерсов можно прожить, без газа-нефти-зерна и всяких норильсков - нет. Дополнительный результат санкций - максимальное сближение с Китаем, чего америкосы боятся как огня.
lapay написав:...... Путлер може сунути Бойка чи Медведчука прямо в касу, тільки їх все одно не куплять, бо ватанів меншість. Так само, зелений пересічний швилше вибере популістичного Зелю, ніж законника Разумкова, хоч обидва лежать на полицях. Це вільний вибір пересічних, а не маніпуляції олігархів, так само є вільний вибір і в магазині, хоча потрапити на полицю магазину теж не просто, і це правильно, щоб туди не потрапляла відверта підробка.
На полках магазинов, конечно, "вільний вибір", но, во-первых, как Вы сами пишете, "потрапити на полицю магазину теж не просто", а, во-вторых, есть реклама + выкладка на полке магазина (где положили - на уровне глаз в проходном месте или где-то незаметно, в тенёчке).
Но это лучше, чем ходить к зав.магу на поклон за "выбором"
К тому же сейчас, есть пример. Салтовский Ларьок, приходи, выбирай
ЛАД написав: "Звучит" очень много. Самое яркое, на мой взгляд, это Жириновский с его ракетным обстрелом на Новый Год. Решения принимаются для реализации каких-то целей и не на основе "звучаний".
"Показательный" удар по паре военных объектов вполне возможен. Как демонстрация серьезности намерений и прощупывание реакции Запада и Украины. Кроме того, это дополнительно повысит рейтинг рашки в глазах второго-третьего мира (латиносы, арабы, Африка), в котором за последние десятилетия сильно выросли антизападные/антилиберальные настроения - "нашлась и на пиндосов и их прихлебателей управа". Создается впечатление, что они решили идти "до конца".
В трёп Запада насчет "исключительных санкций в случае агрессии" не верю. Будут вилять и долго решать - агрессия или не агрессия, поскольку такие санкции будут сильным ударом и по ресурсно-зависимой западной экономике, а бюргерам и реднекам это не понравится. Без айфонов/мерсов можно прожить, без газа-нефти-зерна и всяких норильсков - нет. Дополнительный результат санкций - максимальное сближение с Китаем, чего америкосы боятся как огня.
В принципе возможно много чего. Возможен и удар не по паре военных объектов. а по большему количеству. Вопрос в том, чего удастся этим добиться. Добиться нашей "сговорчивости"? Возможно, но не гарантировано, что для этого достаточно 2 объектов. По-моему, этого мало. Минусы - - серьёзное обострение международной обстановки с непредсказуемыми последствиями; - сложно объяснить такое решение даже собственному народу. В отличие от 2014, когда они могли использовать (и успешно сделали это) наши реальные проблемы и ошибки, глупые и ненужные высказывания и лозунги. Если в 1968 против ввода войск в Чехословакию протестовали единицы (при том, что тогда ничего не бомбили), то такими действиями будут "удивлены" многие даже в России. Очень многие. О "глазах второго-третьего мира". Есть такое. Но "второму-третьему миру" нужны, в первую очередь, деньги. Союз этим (финансовой поддержкой) занимался очень активно. А также поставками вооружений. У России для этого возможностей значительно меньше, чем было у Союза. Насчет "исключительных санкций в случае агрессии". Тоже не особо рассчитываю на это. Хотя, смотря что называть "исключительными санкциями". Можно, например, добавить в санкционные списки Шойгу и ещё кого-то такого уровня. Если жить "без айфонов/мерсов", то заметно снизятся и потребности в газе-нефти и "всяких норильсках". Зерна в Европу Украина продаёт достаточно немного. По России не смотрел, но, думаю, ситуация такая же. Для России потеря рынков сбыта ( и возможная потеря поставок) будет достаточно болезненна, хотя и не смертельна.
Но вообще, для более серьёзного анализа нужно многое. В том числе, знание способности нашей армии сопротивляться. Для меня несомненно, что росс. армия сильнее, но вот насколько... К сожалению, ничего по этому поводу не знаю и говорить не могу. Ядерное оружие, думаю, они не применят, что бы там не рассказывал Волгарь. А если применят, то это уже совершенно другая ситуация. Такой вариант представлять себе не могу и не хочу.
ЛАД написав:такими действиями будут "удивлены" многие даже в России. Очень многие.
Подавляющее большинство быдломассы там считает, что все проблемы у них из-за Украины, а также "очень устали" слышать, как Украина издевается над братским народом дамбаса и этому народу растя должна помочь. Так что скушают вполне. Как скушали санкции за Крым и не закашлялись.
ЛАД написав:такими действиями будут "удивлены" многие даже в России. Очень многие.
Подавляющее большинство быдломассы там считает, что все проблемы у них из-за Украины, а также "очень устали" слышать, как Украина издевается над братским народом дамбаса и этому народу растя должна помочь. Так что скушают вполне. Как скушали санкции за Крым и не закашлялись.
Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит. Ответных ударов они не ждут, ведь нам ответить по сути нечем (спасибо 73%). Для предотвращения серьезной войны Украине надо было к ней готовится, хотя бы в темпе папередников. Так за почти три потерянных года у нас могли бы уже быть на складах достаточные запасы Вильх, Стугн, Нептунов и возможно даже Громов чтобы дать скрепцам понять, что удар по Украине не останется без ответа. Но нет, выбрали зелебобов на самокатах, которые провалили все оборонзаказы, драгоценное время просрали на крадивныцтва и борьбу с Порошенко. Результат - отвечать нечем, одна надежда - "Запад нам поможет". Таким образом 73%, своим выбором сделали Украину безоружной, по этому в случае чего должны первыми бежать в военкоматы, а не штурмовать польскую границу.