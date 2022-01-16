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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7628762976307631 Додано: Пон 17 січ, 2022 13:54 Re: Політичні дискусії Schmit написав: Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит. Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит. не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,

никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов yama Повідомлень: 4106 З нами з: 12.08.17 Подякував: 8262 раз. Подякували: 977 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 14:15 yama написав: Schmit написав: Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит. Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит. не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,

никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов

Зато интересуются те, кого они выбрали. Зато интересуются те, кого они выбрали. Hotab

Повідомлень: 6600 З нами з: 15.02.09 Подякував: 439 раз. Подякували: 1624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 14:27 ЛАД написав: Starikan написав: "Показательный" удар по паре военных объектов вполне возможен.

Как демонстрация серьезности намерений и прощупывание реакции Запада и Украины.

Кроме того, это дополнительно повысит рейтинг рашки в глазах второго-третьего мира (латиносы, арабы, Африка), в котором за последние десятилетия сильно выросли антизападные/антилиберальные настроения - "нашлась и на пиндосов и их прихлебателей управа".

Создается впечатление, что они решили идти "до конца".

В трёп Запада насчет "исключительных санкций в случае агрессии" не верю. Будут вилять и долго решать - агрессия или не агрессия, поскольку такие санкции будут сильным ударом и по ресурсно-зависимой западной экономике, а бюргерам и реднекам это не понравится. Без айфонов/мерсов можно прожить, без газа-нефти-зерна и всяких норильсков - нет. Дополнительный результат санкций - максимальное сближение с Китаем, чего америкосы боятся как огня. "Показательный" удар по паре военных объектов вполне возможен.Как демонстрация серьезности намерений и прощупывание реакции Запада и Украины.Кроме того, это дополнительно повысит рейтинг рашки в глазах второго-третьего мира (латиносы, арабы, Африка), в котором за последние десятилетия сильно выросли антизападные/антилиберальные настроения - "нашлась и на пиндосов и их прихлебателей управа".Создается впечатление, что они решили идти "до конца".В трёп Запада насчет "исключительных санкций в случае агрессии" не верю. Будут вилять и долго решать - агрессия или не агрессия, поскольку такие санкции будут сильным ударом и по ресурсно-зависимой западной экономике, а бюргерам и реднекам это не понравится. Без айфонов/мерсов можно прожить, без газа-нефти-зерна и всяких норильсков - нет. Дополнительный результат санкций - максимальное сближение с Китаем, чего америкосы боятся как огня.

В принципе возможно много чего. Возможен и удар не по паре военных объектов. а по большему количеству.

Вопрос в том, чего удастся этим добиться. В принципе возможно много чего. Возможен и удар не по паре военных объектов. а по большему количеству.Вопрос в том, чего удастся этим добиться.

Я всё написал выше.

Добиться нашей "сговорчивости"?

Да при чем тут мы? Нас давно уже вывели за скобки. Речь идет о сговорчивости Запада, прежде всего США и британцев. Первая попытка (ультиматум) провалилась, отступление РФ от ее требований означало бы ее капитуляцию, чего она допустить не может.

В конце концов, тот же Израиль наносит превентивные удары по всяким хезболлам и все уже давно с этим смирились.

Минусы -

- серьёзное обострение международной обстановки с непредсказуемыми последствиями;

Мы уже убедились, что рейх это уже не пугает, наоборот, он намеренно ее обостряет, пытаясь взять на "слабо".

- сложно объяснить такое решение даже собственному народу. В отличие от 2014, когда они могли использовать (и успешно сделали это) наши реальные проблемы и ошибки, глупые и ненужные высказывания и лозунги. Если в 1968 против ввода войск в Чехословакию протестовали единицы (при том, что тогда ничего не бомбили), то такими действиями будут "удивлены" многие даже в России. Очень многие.

Вам уже ответили. Добавлю, что эти "многие" давно и постоянно избирают терешковых, жириков и прочих неадекватов в ГД. В частности, и мои родственники (т.н. "московская интеллигенция", всегда голосовавшая за ЛДПР), с которыми я разорвал всякие отношения еще в 14м.

О "глазах второго-третьего мира".

Есть такое. Но "второму-третьему миру" нужны, в первую очередь, деньги. Союз этим (финансовой поддержкой) занимался очень активно. А также поставками вооружений.

У России для этого возможностей значительно меньше, чем было у Союза.

Штаты со своими финансовыми возможностями благополучно прос...ли Латинскую Америку. Никакие деньги не помогли им даже в малых странах типа Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Кубы. В крупных странах их политическое влияние также сильно упало. Че Гевара был бы доволен. Теперь РФ укрепляется еще и в Африке.

Зерна в Европу Украина продаёт достаточно немного. По России не смотрел, но, думаю, ситуация такая же. Для России потеря рынков сбыта ( и возможная потеря поставок) будет достаточно болезненна, хотя и не смертельна.

Вот именно, "не смертельна". Тем более, что есть Китай, который вполне может подставить плечо.

Но вообще, для более серьёзного анализа нужно многое. В том числе, знание способности нашей армии сопротивляться. Для меня несомненно, что росс. армия сильнее, но вот насколько... К сожалению, ничего по этому поводу не знаю и говорить не могу.



Повторю - мы здесь вообще не при чем. Всё будет зависеть от реакции Запада. Я всё написал выше.Да при чем тут мы? Нас давно уже вывели за скобки. Речь идет о сговорчивости Запада, прежде всего США и британцев. Первая попытка (ультиматум) провалилась, отступление РФ от ее требований означало бы ее капитуляцию, чего она допустить не может.В конце концов, тот же Израиль наносит превентивные удары по всяким хезболлам и все уже давно с этим смирились.Мы уже убедились, что рейх это уже не пугает, наоборот, он намеренно ее обостряет, пытаясь взять на "слабо".Вам уже ответили. Добавлю, что эти "многие" давно и постоянно избирают терешковых, жириков и прочих неадекватов в ГД. В частности, и мои родственники (т.н. "московская интеллигенция", всегда голосовавшая за ЛДПР), с которыми я разорвал всякие отношения еще в 14м.Штаты со своими финансовыми возможностями благополучно прос...ли Латинскую Америку. Никакие деньги не помогли им даже в малых странах типа Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Кубы. В крупных странах их политическое влияние также сильно упало. Че Гевара был бы доволен. Теперь РФ укрепляется еще и в Африке.Вот именно, "не смертельна". Тем более, что есть Китай, который вполне может подставить плечо.Повторю - мы здесь вообще не при чем. Всё будет зависеть от реакции Запада. Starikan 2 Повідомлень: 18521 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3035 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 14:38 yama написав: Schmit написав: Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит. Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит. не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,

никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов

Это понятно, московские "успешные и обеспеченные".

А остальная 100-миллионная бы.дломасса, читающая Комсомолку и Звезду, смотрящая ГосТВ с его новостями и ток-шоу? Это понятно, московские "успешные и обеспеченные".А остальная 100-миллионная бы.дломасса, читающая Комсомолку и Звезду, смотрящая ГосТВ с его новостями и ток-шоу? Starikan 2 Повідомлень: 18521 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3035 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 15:24 yama написав: Schmit написав: Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит. Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит. не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,

никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов

https://storage2.censor.net/video/3/170122_dem.mp4 Kudrjavuy

Повідомлень: 9242 З нами з: 20.09.12 Подякував: 740 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 17:26 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Штаты со своими финансовыми возможностями благополучно прос...ли Латинскую Америку. Никакие деньги не помогли им даже в малых странах типа Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Кубы. В крупных странах их политическое влияние также сильно упало. Че Гевара был бы доволен. Теперь РФ укрепляется еще и в Африке. Штаты со своими финансовыми возможностями благополучно прос...ли Латинскую Америку. Никакие деньги не помогли им даже в малых странах типа Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Кубы. В крупных странах их политическое влияние также сильно упало. Че Гевара был бы доволен. Теперь РФ укрепляется еще и в Африке.

Толку з того, що китайці з росіянами зайшли у Венесуелу замість США. Вкладені гроші все одно пропали, як і американські. З г..на пулю не зробиш, як в Афганістані. Толку з того, що китайці з росіянами зайшли у Венесуелу замість США. Вкладені гроші все одно пропали, як і американські. З г..на пулю не зробиш, як в Афганістані. lapay Повідомлень: 12611 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1195 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7628762976307631 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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