RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7628762976307631
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:54

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит.
не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,
никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов
yama
 
Повідомлень: 4106
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8262 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:15

  yama написав:
  Schmit написав:Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит.
не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,
никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов

Зато интересуются те, кого они выбрали.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6600
З нами з: 15.02.09
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:27

  ЛАД написав:
  Starikan написав: "Показательный" удар по паре военных объектов вполне возможен.
Как демонстрация серьезности намерений и прощупывание реакции Запада и Украины.
Кроме того, это дополнительно повысит рейтинг рашки в глазах второго-третьего мира (латиносы, арабы, Африка), в котором за последние десятилетия сильно выросли антизападные/антилиберальные настроения - "нашлась и на пиндосов и их прихлебателей управа".
Создается впечатление, что они решили идти "до конца".
В трёп Запада насчет "исключительных санкций в случае агрессии" не верю. Будут вилять и долго решать - агрессия или не агрессия, поскольку такие санкции будут сильным ударом и по ресурсно-зависимой западной экономике, а бюргерам и реднекам это не понравится. Без айфонов/мерсов можно прожить, без газа-нефти-зерна и всяких норильсков - нет. Дополнительный результат санкций - максимальное сближение с Китаем, чего америкосы боятся как огня.

В принципе возможно много чего. Возможен и удар не по паре военных объектов. а по большему количеству.
Вопрос в том, чего удастся этим добиться.

Я всё написал выше.
Добиться нашей "сговорчивости"?

Да при чем тут мы? Нас давно уже вывели за скобки. Речь идет о сговорчивости Запада, прежде всего США и британцев. Первая попытка (ультиматум) провалилась, отступление РФ от ее требований означало бы ее капитуляцию, чего она допустить не может.
В конце концов, тот же Израиль наносит превентивные удары по всяким хезболлам и все уже давно с этим смирились.
Минусы -
- серьёзное обострение международной обстановки с непредсказуемыми последствиями;

Мы уже убедились, что рейх это уже не пугает, наоборот, он намеренно ее обостряет, пытаясь взять на "слабо".
- сложно объяснить такое решение даже собственному народу. В отличие от 2014, когда они могли использовать (и успешно сделали это) наши реальные проблемы и ошибки, глупые и ненужные высказывания и лозунги. Если в 1968 против ввода войск в Чехословакию протестовали единицы (при том, что тогда ничего не бомбили), то такими действиями будут "удивлены" многие даже в России. Очень многие.

Вам уже ответили. Добавлю, что эти "многие" давно и постоянно избирают терешковых, жириков и прочих неадекватов в ГД. В частности, и мои родственники (т.н. "московская интеллигенция", всегда голосовавшая за ЛДПР), с которыми я разорвал всякие отношения еще в 14м.
О "глазах второго-третьего мира".
Есть такое. Но "второму-третьему миру" нужны, в первую очередь, деньги. Союз этим (финансовой поддержкой) занимался очень активно. А также поставками вооружений.
У России для этого возможностей значительно меньше, чем было у Союза.

Штаты со своими финансовыми возможностями благополучно прос...ли Латинскую Америку. Никакие деньги не помогли им даже в малых странах типа Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Кубы. В крупных странах их политическое влияние также сильно упало. Че Гевара был бы доволен. Теперь РФ укрепляется еще и в Африке.
Зерна в Европу Украина продаёт достаточно немного. По России не смотрел, но, думаю, ситуация такая же. Для России потеря рынков сбыта ( и возможная потеря поставок) будет достаточно болезненна, хотя и не смертельна.

Вот именно, "не смертельна". Тем более, что есть Китай, который вполне может подставить плечо.
Но вообще, для более серьёзного анализа нужно многое. В том числе, знание способности нашей армии сопротивляться. Для меня несомненно, что росс. армия сильнее, но вот насколько... К сожалению, ничего по этому поводу не знаю и говорить не могу.

Повторю - мы здесь вообще не при чем. Всё будет зависеть от реакции Запада.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18521
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3035 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:38

  yama написав:
  Schmit написав:Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит.
не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,
никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов

Это понятно, московские "успешные и обеспеченные".
А остальная 100-миллионная бы.дломасса, читающая Комсомолку и Звезду, смотрящая ГосТВ с его новостями и ток-шоу?
Starikan
2
 
Повідомлень: 18521
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3035 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:24

  yama написав:
  Schmit написав:Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит.
не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться,
никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов

https://storage2.censor.net/video/3/170122_dem.mp4
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9242
З нами з: 20.09.12
Подякував: 740 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:26

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Штаты со своими финансовыми возможностями благополучно прос...ли Латинскую Америку. Никакие деньги не помогли им даже в малых странах типа Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Кубы. В крупных странах их политическое влияние также сильно упало. Че Гевара был бы доволен. Теперь РФ укрепляется еще и в Африке.

Толку з того, що китайці з росіянами зайшли у Венесуелу замість США. Вкладені гроші все одно пропали, як і американські. З г..на пулю не зробиш, як в Афганістані.
lapay
 
Повідомлень: 12611
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7628762976307631
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.