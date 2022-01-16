Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит.
не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться, никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов
Schmit написав:Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит.
не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться, никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов
Starikan написав: "Показательный" удар по паре военных объектов вполне возможен. Как демонстрация серьезности намерений и прощупывание реакции Запада и Украины. Кроме того, это дополнительно повысит рейтинг рашки в глазах второго-третьего мира (латиносы, арабы, Африка), в котором за последние десятилетия сильно выросли антизападные/антилиберальные настроения - "нашлась и на пиндосов и их прихлебателей управа". Создается впечатление, что они решили идти "до конца". В трёп Запада насчет "исключительных санкций в случае агрессии" не верю. Будут вилять и долго решать - агрессия или не агрессия, поскольку такие санкции будут сильным ударом и по ресурсно-зависимой западной экономике, а бюргерам и реднекам это не понравится. Без айфонов/мерсов можно прожить, без газа-нефти-зерна и всяких норильсков - нет. Дополнительный результат санкций - максимальное сближение с Китаем, чего америкосы боятся как огня.
В принципе возможно много чего. Возможен и удар не по паре военных объектов. а по большему количеству. Вопрос в том, чего удастся этим добиться.
Я всё написал выше.
Добиться нашей "сговорчивости"?
Да при чем тут мы? Нас давно уже вывели за скобки. Речь идет о сговорчивости Запада, прежде всего США и британцев. Первая попытка (ультиматум) провалилась, отступление РФ от ее требований означало бы ее капитуляцию, чего она допустить не может. В конце концов, тот же Израиль наносит превентивные удары по всяким хезболлам и все уже давно с этим смирились.
Минусы - - серьёзное обострение международной обстановки с непредсказуемыми последствиями;
Мы уже убедились, что рейх это уже не пугает, наоборот, он намеренно ее обостряет, пытаясь взять на "слабо".
- сложно объяснить такое решение даже собственному народу. В отличие от 2014, когда они могли использовать (и успешно сделали это) наши реальные проблемы и ошибки, глупые и ненужные высказывания и лозунги. Если в 1968 против ввода войск в Чехословакию протестовали единицы (при том, что тогда ничего не бомбили), то такими действиями будут "удивлены" многие даже в России. Очень многие.
Вам уже ответили. Добавлю, что эти "многие" давно и постоянно избирают терешковых, жириков и прочих неадекватов в ГД. В частности, и мои родственники (т.н. "московская интеллигенция", всегда голосовавшая за ЛДПР), с которыми я разорвал всякие отношения еще в 14м.
О "глазах второго-третьего мира". Есть такое. Но "второму-третьему миру" нужны, в первую очередь, деньги. Союз этим (финансовой поддержкой) занимался очень активно. А также поставками вооружений. У России для этого возможностей значительно меньше, чем было у Союза.
Штаты со своими финансовыми возможностями благополучно прос...ли Латинскую Америку. Никакие деньги не помогли им даже в малых странах типа Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Кубы. В крупных странах их политическое влияние также сильно упало. Че Гевара был бы доволен. Теперь РФ укрепляется еще и в Африке.
Зерна в Европу Украина продаёт достаточно немного. По России не смотрел, но, думаю, ситуация такая же. Для России потеря рынков сбыта ( и возможная потеря поставок) будет достаточно болезненна, хотя и не смертельна.
Вот именно, "не смертельна". Тем более, что есть Китай, который вполне может подставить плечо.
Но вообще, для более серьёзного анализа нужно многое. В том числе, знание способности нашей армии сопротивляться. Для меня несомненно, что росс. армия сильнее, но вот насколько... К сожалению, ничего по этому поводу не знаю и говорить не могу.
Повторю - мы здесь вообще не при чем. Всё будет зависеть от реакции Запада.
Schmit написав:Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит.
не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться, никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов
Это понятно, московские "успешные и обеспеченные". А остальная 100-миллионная бы.дломасса, читающая Комсомолку и Звезду, смотрящая ГосТВ с его новостями и ток-шоу?
Schmit написав:Все прогрессивное скрепечество швабростана хочет войны, аж пищит.
не правы, категория до 35 лет с которой я общаюсь , вообще не интересуется Украиной : ипотеки, авто, отдых зимный лижи там, зарплаты премии, побухать , беседку на даче построить, в бане попариться, никто не смотрит , никому не интересно что там у хохлов
Starikan написав:Штаты со своими финансовыми возможностями благополучно прос...ли Латинскую Америку. Никакие деньги не помогли им даже в малых странах типа Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Кубы. В крупных странах их политическое влияние также сильно упало. Че Гевара был бы доволен. Теперь РФ укрепляется еще и в Африке.
Толку з того, що китайці з росіянами зайшли у Венесуелу замість США. Вкладені гроші все одно пропали, як і американські. З г..на пулю не зробиш, як в Афганістані.