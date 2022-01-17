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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7632763376347635>
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:06

  wild.tomcat написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)

Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.


цікаво, чи зе усвідомлює, що колись і він стане попередником, з усіма наслідкамми цього статусу? чи він сподівається правити вічно? :D

Нас ожидают грязные следующие выборы.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:09

  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:я думаю он найдёт себе применение


Як залізничник-лещенко у клоуна? :)

Люся(Арестович) и так у клоуна работала.

Но вот сбежала крыса от клоуна, чего-то он сцыканул ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:15

  Kudrjavuy написав:Нас ожидают грязные следующие выборы.

Кудряша, оставь эти мантры про грязные выборы от Волынца

Грязнями Волынець объявляет любые выборы, где не победила Тимошенко
Но время Тимошенко - прошло
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:17

  lapay написав:
  detroytred написав:Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)
Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.

Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:28

  Starikan написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)
Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.

Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг.

ИМХО, трошки не так
Люмпены может и недалёкие, но "желудком" понимают, что ЗЕ им пайку не выдал.
И за Зеленского голосовать не будут

А вот проголосуют ли за Порошенко ? Вопрос

Поэтому я и написал изначально, что detroyted не выставляет обвинений Зеленскому, но выставляет на основе если то, если это - обвинения Порошенко

Кстати, detroyted - это такая форма лжи.
Предполагать то, чего может и не быть, но уже заведомо обвинять кого-то, если вдруг такое случиться

Помнится мне, detroyted обещал приносить извинения за свою ложь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:43

  pesikot написав:
  detroytred написав:Не треба розганяти зраду.

Можна припустити таке:
Все за планом.
Пригадуємо:
1. Посол США перед виборами (коли вже Зеля вважається головним кандидатом в переможці) наголошує, що хто б не переміг, він продовжить протистояти рашці.
2. Колега Фриз наголошував, що Порошенко зробив усе для перемоги Зе.
3. Зе обрався і нікого з папередників не притягнув до відповідальності, як обіцяв.

Тепер Зе робить усе для підняття рейтингу По, повернення По. А може навіть і більше зробить - достроково Порошенко стане президентом.

Ніякі бойки і тощо не пройдуть, навіть ЮВТ та іншим з таким піаром Порошенка нічого і близько не світить.


Я ждал это :)

Повторю для тебя, Зеленский - не послідовник Порошенко, а послідовник Януковича
Те же грабли, те же действия

И, кстати, где freeze с его предположениями ? :)
У меня к нему много вопросов

  detroytred написав:Все, як треба...
Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)

А це вообще - агонь :)

Опять не Зеленский виноват, а будет виноват Порошенко, если он снова станет Президентом и снова никто не понесёт наказание за ... перечисление списка

Зеленский уже виноват
за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності

Но ты не обвиняешь в этом Зеленского, а у тебя снова виноват Порошенко

И не говори, что я опять брешу.
Не обвинение Зеленскому, а обвинение Порошенку - это твои точные цитаты :)

Госпидя, какая каша у тебя в голове

Коли в голові, як в тебе, нічого не має, то й здається, що в інших каша.

З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...

Що в тебе означає "послідовник"?
Розкритую тобі очевидне:
1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього.
2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив.
І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.

Ну що з тобою можна обговорювати, коли ти навіть після ключового в повідомленні (про, здається, це комедія, вистава) несеш якусь маячню на зміст моєї думки.
Рефлексії...
Рефлексії, які не мають підстави з мого повідомлення.

Відпочивай.
І краще не лізь. Занадто ти слабенький.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:00

  pesikot написав:
  Starikan написав:
  lapay написав: Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.

Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг.

ИМХО, трошки не так
Люмпены может и недалёкие, но "желудком" понимают, что ЗЕ им пайку не выдал.
И за Зеленского голосовать не будут

А вот проголосуют ли за Порошенко ? Вопрос

Поэтому я и написал изначально, что detroyted не выставляет обвинений Зеленскому, но выставляет на основе если то, если это - обвинения Порошенко

Кстати, detroyted - это такая форма лжи.
Предполагать то, чего может и не быть, но уже заведомо обвинять кого-то, если вдруг такое случиться

Помнится мне, detroyted обещал приносить извинения за свою ложь :)

Якщо тобі ну прям дуже хочеться так принципово підійти до використання мною в цей раз припущення, щоб вважати його брехнею, то ніяких проблем.
Я можу вибачитися.
Перед паном Порошенко за те, що зробив таке припущення на грані брехні.
Звиняйте, пане Порошенко. Вибачаюся.

А тепер два моменти:
1. Я зробив це у обговоренні. По предмету дискусії. Моє припущення може бути правдою, може бути ні. І я одразу визначив, що побачимо через час, коли Порошенко стане президентом.
Подивись у яку брехню я макав тебе.
У пряму.
Часто на особисту адресу.
Різницю бачиш?

2. Знайди усі свої навіть не припущення на адресу Зеленського.
І прокоментуй КОЖНУ свою брехню.
Визнай і вибачайся за кожну.
Ти в ній утопаєш...

Так що, як бачиш, ти знов зашкварився по вуха.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:06

  lapay написав:
  detroytred написав:Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)

Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.

Да чув я колись про "руки відрубаю" і т.д.
Ви впевнені, а я вважаю, що треба почекати і подивитись.

Стоп. Так Зелі закидають, що повспливали бандюковичі.
Мабуть ті, яких Порошенко покарав))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:07

  detroytred написав:
З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...

Що в тебе означає "послідовник"?
Розкритую тобі очевидне:
1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього.
2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив.
І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.

Как я рад, что тебя пропёрло :)

Зеля - последователь Януковича по делам, а не после кого-то. Ты этого не видишь

Зеля - вышел с лозунгами "прыйде весна - саджати будемо", помнишь это ?
Пытается посадить Порошенко, но ты опять этого не видишь
Как и не видишь, что Зеля пытался посадить Риффмастера и генералов, которые причастны к созданию десантных кораблей

Зеля узурпирует свою власть, ты это опять не видишь

Ну и про Коломойского. Зеля работает на него

Так что, включи остатки своего мозга и посмотри реально
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:11

  detroytred написав:Стоп. Так Зелі закидають, що повспливали бандюковичі.
Мабуть ті, яких Порошенко покарав))

Ты убогое

Это Порошенко Портнова вернул в Украину ?
Это Порошенко Татарова назначил в ОП ?

Нет, это Зеленский сделал ... И к нему за это претензии

А ты включил клоуна
так что, начинай извинятся за своё враньё .. ты ведь обещал, честный ты наш
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