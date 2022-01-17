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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 січ, 2022 22:06
wild.tomcat написав: lapay написав: detroytred написав:
Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)
Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.
цікаво, чи зе усвідомлює, що колись і він стане попередником, з усіма наслідкамми цього статусу? чи він сподівається правити вічно?
Нас ожидают грязные следующие выборы.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:09
V2 написав: Вкладчик1234 написав:
я думаю он найдёт себе применение
Як залізничник-лещенко у клоуна?
Люся(Арестович) и так у клоуна работала.
Но вот сбежала крыса от клоуна, чего-то он сцыканул ...
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:15
Kudrjavuy написав:
Нас ожидают грязные следующие выборы.
Кудряша, оставь эти мантры про грязные выборы от Волынца
Грязнями Волынець объявляет любые выборы, где не победила Тимошенко
Но время Тимошенко - прошло
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:17
lapay написав: detroytred написав:
Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)
Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.
Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:28
Starikan написав: lapay написав: detroytred написав:
Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)
Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.
Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг.
ИМХО, трошки не так
Люмпены может и недалёкие, но "желудком" понимают, что ЗЕ им пайку не выдал.
И за Зеленского голосовать не будут
А вот проголосуют ли за Порошенко ? Вопрос
Поэтому я и написал изначально, что detroyted
не выставляет обвинений Зеленскому, но выставляет на основе если то, если это - обвинения Порошенко
Кстати, detroyted
- это такая форма лжи.
Предполагать то, чего может и не быть, но уже заведомо обвинять кого-то, если вдруг такое случиться
Помнится мне, detroyted
обещал приносить извинения за свою ложь
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Додано: Пон 17 січ, 2022 22:43
pesikot написав: detroytred написав:
Не треба розганяти зраду.
Можна припустити таке:
Все за планом.
Пригадуємо:
1. Посол США перед виборами (коли вже Зеля вважається головним кандидатом в переможці) наголошує, що хто б не переміг, він продовжить протистояти рашці.2. Колега Фриз наголошував, що Порошенко зробив усе для перемоги Зе.
3. Зе обрався і нікого з папередників не притягнув до відповідальності, як обіцяв.
Тепер Зе робить усе для підняття рейтингу По, повернення По. А може навіть і більше зробить - достроково Порошенко стане президентом
.
Ніякі бойки і тощо не пройдуть, навіть ЮВТ та іншим з таким піаром Порошенка нічого і близько не світить.
Я ждал это
Повторю для тебя, Зеленский - не послідовник Порошенко, а послідовник Януковича
Те же грабли, те же действия
И, кстати, где freeze
с его предположениями ?
У меня к нему много вопросов
detroytred написав:
Все, як треба...
Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)
А це вообще - агонь
Опять не Зеленский виноват, а будет виноват Порошенко, если он снова станет Президентом и снова никто не понесёт наказание за ... перечисление списка
Зеленский уже виноват
за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності
Но ты не обвиняешь в этом Зеленского, а у тебя снова виноват Порошенко
И не говори, что я опять брешу.
Не обвинение Зеленскому, а обвинение Порошенку - это твои точные цитаты
Госпидя, какая каша у тебя в голове
Коли в голові, як в тебе, нічого не має, то й здається, що в інших каша.
З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...
Що в тебе означає "послідовник"?
Розкритую тобі очевидне:
1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього.
2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив.
І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.
Ну що з тобою можна обговорювати, коли ти навіть після ключового в повідомленні (про, здається, це комедія, вистава) несеш якусь маячню на зміст моєї думки.
Рефлексії...
Рефлексії, які не мають підстави з мого повідомлення.
Відпочивай.
І краще не лізь. Занадто ти слабенький.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:00
pesikot написав: Starikan написав: lapay написав:
Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.
Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг.
ИМХО, трошки не так
Люмпены может и недалёкие, но "желудком" понимают, что ЗЕ им пайку не выдал.
И за Зеленского голосовать не будут
А вот проголосуют ли за Порошенко ? Вопрос
Поэтому я и написал изначально, что detroyted
не выставляет обвинений Зеленскому, но выставляет на основе если то, если это - обвинения Порошенко
Кстати, detroyted
- это такая форма лжи.
Предполагать то, чего может и не быть, но уже заведомо обвинять кого-то, если вдруг такое случиться
Помнится мне, detroyted
обещал приносить извинения за свою ложь
Якщо тобі ну прям дуже хочеться так принципово підійти до використання мною в цей раз припущення, щоб вважати його брехнею, то ніяких проблем.
Я можу вибачитися.
Перед паном Порошенко за те, що зробив таке припущення на грані брехні.
Звиняйте, пане Порошенко. Вибачаюся.
А тепер два моменти:
1. Я зробив це у обговоренні. По предмету дискусії. Моє припущення може бути правдою, може бути ні. І я одразу визначив, що побачимо через час, коли Порошенко стане президентом.
Подивись у яку брехню я макав тебе.
У пряму.
Часто на особисту адресу.
Різницю бачиш?
2. Знайди усі свої навіть не припущення на адресу Зеленського.
І прокоментуй КОЖНУ свою брехню.
Визнай і вибачайся за кожну.
Ти в ній утопаєш...
Так що, як бачиш, ти знов зашкварився по вуха.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:06
lapay написав: detroytred написав:
Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)
Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.
Да чув я колись про "руки відрубаю" і т.д.
Ви впевнені, а я вважаю, що треба почекати і подивитись.
Стоп. Так Зелі закидають, що повспливали бандюковичі.
Мабуть ті, яких Порошенко покарав))
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:07
detroytred написав:
З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...
Що в тебе означає "послідовник"?
Розкритую тобі очевидне:
1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього.
2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив.
І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.
Как я рад, что тебя пропёрло
Зеля - последователь Януковича по делам, а не после кого-то. Ты этого не видишь
Зеля - вышел с лозунгами "прыйде весна - саджати будемо", помнишь это ?
Пытается посадить Порошенко, но ты опять этого не видишь
Как и не видишь, что Зеля пытался посадить Риффмастера и генералов, которые причастны к созданию десантных кораблей
Зеля узурпирует свою власть, ты это опять не видишь
Ну и про Коломойского. Зеля работает на него
Так что, включи остатки своего мозга и посмотри реально
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:11
detroytred написав:
Стоп. Так Зелі закидають, що повспливали бандюковичі.
Мабуть ті, яких Порошенко покарав))
Ты убогое
Это Порошенко Портнова вернул в Украину ?
Это Порошенко Татарова назначил в ОП ?
Нет, это Зеленский сделал ... И к нему за это претензии
А ты включил клоуна
так что, начинай извинятся за своё враньё .. ты ведь обещал, честный ты наш
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