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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7632763376347635> Додано: Пон 17 січ, 2022 22:06 wild.tomcat написав: lapay написав: detroytred написав: Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с) Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)

Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей. Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.



цікаво, чи зе усвідомлює, що колись і він стане попередником, з усіма наслідкамми цього статусу? чи він сподівається правити вічно? цікаво, чи зе усвідомлює, що колись і він стане попередником, з усіма наслідкамми цього статусу? чи він сподівається правити вічно?

Нас ожидают грязные следующие выборы. Нас ожидают грязные следующие выборы. Kudrjavuy

Повідомлень: 9252 З нами з: 20.09.12 Подякував: 740 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 22:09 V2 написав: Вкладчик1234 написав: я думаю он найдёт себе применение я думаю он найдёт себе применение



Як залізничник-лещенко у клоуна? Як залізничник-лещенко у клоуна?

Люся(Арестович) и так у клоуна работала.



Но вот сбежала крыса от клоуна, чего-то он сцыканул ... Люся(Арестович) и так у клоуна работала.Но вот сбежала крыса от клоуна, чего-то он сцыканул ... pesikot

Повідомлень: 6443 З нами з: 31.08.09 Подякував: 456 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 22:15 Kudrjavuy написав: Нас ожидают грязные следующие выборы. Нас ожидают грязные следующие выборы.

Кудряша, оставь эти мантры про грязные выборы от Волынца



Грязнями Волынець объявляет любые выборы, где не победила Тимошенко

Но время Тимошенко - прошло Кудряша, оставь эти мантры про грязные выборы от ВолынцаГрязнями Волынець объявляет любые выборы, где не победила ТимошенкоНо время Тимошенко - прошло pesikot

Повідомлень: 6443 З нами з: 31.08.09 Подякував: 456 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 22:17 lapay написав: detroytred написав: Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с) Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с) Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей. Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.

Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг. Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг. Starikan 2 Повідомлень: 18522 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2406 раз. Подякували: 3035 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 22:28 Starikan написав: lapay написав: detroytred написав: Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с) Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с) Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей. Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.

Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг. Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг.

ИМХО, трошки не так

Люмпены может и недалёкие, но "желудком" понимают, что ЗЕ им пайку не выдал.

И за Зеленского голосовать не будут



А вот проголосуют ли за Порошенко ? Вопрос



Поэтому я и написал изначально, что detroyted не выставляет обвинений Зеленскому, но выставляет на основе если то, если это - обвинения Порошенко



Кстати, detroyted - это такая форма лжи.

Предполагать то, чего может и не быть, но уже заведомо обвинять кого-то, если вдруг такое случиться



Помнится мне, detroyted обещал приносить извинения за свою ложь ИМХО, трошки не такЛюмпены может и недалёкие, но "желудком" понимают, что ЗЕ им пайку не выдал.И за Зеленского голосовать не будутА вот проголосуют ли за Порошенко ? ВопросПоэтому я и написал изначально, чтоне выставляет обвинений Зеленскому, но выставляет на основе если то, если это - обвинения ПорошенкоКстати,- это такая форма лжи.Предполагать то, чего может и не быть, но уже заведомо обвинять кого-то, если вдруг такое случитьсяПомнится мне,обещал приносить извинения за свою ложь pesikot

Повідомлень: 6443 З нами з: 31.08.09 Подякував: 456 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 22:43 pesikot написав: detroytred написав: Не треба розганяти зраду.



Можна припустити таке:

Все за планом.

Пригадуємо:

1. Посол США перед виборами (коли вже Зеля вважається головним кандидатом в переможці) наголошує, що хто б не переміг, він продовжить протистояти рашці.

2. Колега Фриз наголошував, що Порошенко зробив усе для перемоги Зе.

3. Зе обрався і нікого з папередників не притягнув до відповідальності, як обіцяв.



Тепер Зе робить усе для підняття рейтингу По, повернення По. А може навіть і більше зробить - достроково Порошенко стане президентом.



Ніякі бойки і тощо не пройдуть, навіть ЮВТ та іншим з таким піаром Порошенка нічого і близько не світить.



Не треба розганяти зраду.Можна припустити таке:Все за планом.Пригадуємо:1. Посол США перед виборами (коли вже Зеля вважається головним кандидатом в переможці) наголошує, що хто б не переміг, він продовжить протистояти рашці.Ніякі бойки і тощо не пройдуть, навіть ЮВТ та іншим з таким піаром Порошенка нічого і близько не світить.

Я ждал это



Повторю для тебя, Зеленский - не послідовник Порошенко, а послідовник Януковича

Те же грабли, те же действия



И, кстати, где freeze с его предположениями ?

У меня к нему много вопросов



detroytred написав: Все, як треба...

Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)

Все, як треба...Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)

А це вообще - агонь



Опять не Зеленский виноват, а будет виноват Порошенко, если он снова станет Президентом и снова никто не понесёт наказание за ... перечисление списка



Зеленский уже виноват

за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності

Но ты не обвиняешь в этом Зеленского, а у тебя снова виноват Порошенко



И не говори, что я опять брешу.

Не обвинение Зеленскому, а обвинение Порошенку - это твои точные цитаты



Госпидя, какая каша у тебя в голове Я ждал этоПовторю для тебя, Зеленский - не послідовник Порошенко, а послідовник ЯнуковичаТе же грабли, те же действияИ, кстати, гдес его предположениями ?У меня к нему много вопросовА це вообще - агоньОпять не Зеленский виноват, а будет виноват Порошенко, если он снова станет Президентом и снова никто не понесёт наказание за ... перечисление спискаЗеленский уже виноватНо ты не обвиняешь в этом Зеленского, а у тебя снова виноват ПорошенкоИ не говори, что я опять брешу.Не обвинение Зеленскому, а обвинение Порошенку - это твои точные цитатыГоспидя, какая каша у тебя в голове

Коли в голові, як в тебе, нічого не має, то й здається, що в інших каша.



З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...



Що в тебе означає "послідовник"?

Розкритую тобі очевидне:

1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього.

2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив.

І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.



Ну що з тобою можна обговорювати, коли ти навіть після ключового в повідомленні (про, здається, це комедія, вистава) несеш якусь маячню на зміст моєї думки.

Рефлексії...

Рефлексії, які не мають підстави з мого повідомлення.



Відпочивай.

І краще не лізь. Занадто ти слабенький. Коли в голові, як в тебе, нічого не має, то й здається, що в інших каша.З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...Що в тебе означає "послідовник"?Розкритую тобі очевидне:1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього.2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив.І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.Ну що з тобою можна обговорювати, коли ти навіть після ключового в повідомленні (про, здається, це комедія, вистава) несеш якусь маячню на зміст моєї думки.Рефлексії...Рефлексії, які не мають підстави з мого повідомлення.Відпочивай.І краще не лізь. Занадто ти слабенький. detroytred

Повідомлень: 24957 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2102 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 23:00 pesikot написав: Starikan написав: lapay написав: Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей. Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.

Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг. Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг.

ИМХО, трошки не так

Люмпены может и недалёкие, но "желудком" понимают, что ЗЕ им пайку не выдал.

И за Зеленского голосовать не будут



А вот проголосуют ли за Порошенко ? Вопрос



Поэтому я и написал изначально, что detroyted не выставляет обвинений Зеленскому, но выставляет на основе если то, если это - обвинения Порошенко



Кстати, detroyted - это такая форма лжи.

Предполагать то, чего может и не быть, но уже заведомо обвинять кого-то, если вдруг такое случиться



Помнится мне, detroyted обещал приносить извинения за свою ложь ИМХО, трошки не такЛюмпены может и недалёкие, но "желудком" понимают, что ЗЕ им пайку не выдал.И за Зеленского голосовать не будутА вот проголосуют ли за Порошенко ? ВопросПоэтому я и написал изначально, чтоне выставляет обвинений Зеленскому, но выставляет на основе если то, если это - обвинения ПорошенкоКстати,- это такая форма лжи.Предполагать то, чего может и не быть, но уже заведомо обвинять кого-то, если вдруг такое случитьсяПомнится мне,обещал приносить извинения за свою ложь

Якщо тобі ну прям дуже хочеться так принципово підійти до використання мною в цей раз припущення, щоб вважати його брехнею, то ніяких проблем.

Я можу вибачитися.

Перед паном Порошенко за те, що зробив таке припущення на грані брехні.

Звиняйте, пане Порошенко. Вибачаюся.



А тепер два моменти:

1. Я зробив це у обговоренні. По предмету дискусії. Моє припущення може бути правдою, може бути ні. І я одразу визначив, що побачимо через час, коли Порошенко стане президентом.

Подивись у яку брехню я макав тебе.

У пряму.

Часто на особисту адресу.

Різницю бачиш?



2. Знайди усі свої навіть не припущення на адресу Зеленського.

І прокоментуй КОЖНУ свою брехню.

Визнай і вибачайся за кожну.

Ти в ній утопаєш...



Так що, як бачиш, ти знов зашкварився по вуха. Якщо тобі ну прям дуже хочеться так принципово підійти до використання мною в цей раз припущення, щоб вважати його брехнею, то ніяких проблем.Я можу вибачитися.Перед паном Порошенко за те, що зробив таке припущення на грані брехні.Звиняйте, пане Порошенко. Вибачаюся.А тепер два моменти:1. Я зробив це у обговоренні. По предмету дискусії. Моє припущення може бути правдою, може бути ні. І я одразу визначив, що побачимо через час, коли Порошенко стане президентом.Подивись у яку брехню я макав тебе.У пряму.Часто на особисту адресу.Різницю бачиш?2. Знайди усі свої навіть не припущення на адресу Зеленського.І прокоментуй КОЖНУ свою брехню.Визнай і вибачайся за кожну.Ти в ній утопаєш...Так що, як бачиш, ти знов зашкварився по вуха. detroytred

Повідомлень: 24957 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2102 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 23:06 lapay написав: detroytred написав: Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с) Коли Порошенко стане президентом і ніхто не понесе відповідальність за зашквари з справою Шеремета, вагнерівцями, проваленням оборонзаказу, зменшенням обороноздатності і т!д., і тщ (все, що закидають Зе, його оточенню), то тоді вже можна буде впевнено визнати -- "це була комедія, сер" (с)

Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей. Зашкварів так багато, від вагнергейта до щомісячних відпусток і неоформлених секретарок без допусків, (і це без крадівництва), що реальний строк забезпечен і йому, і найближсому оточенню, як і для бандюковичей.

Да чув я колись про "руки відрубаю" і т.д.

Ви впевнені, а я вважаю, що треба почекати і подивитись.



Стоп. Так Зелі закидають, що повспливали бандюковичі.

Мабуть ті, яких Порошенко покарав)) Да чув я колись про "руки відрубаю" і т.д.Ви впевнені, а я вважаю, що треба почекати і подивитись.Стоп. Так Зелі закидають, що повспливали бандюковичі.Мабуть ті, яких Порошенко покарав)) detroytred

Повідомлень: 24957 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2102 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 23:07 detroytred написав:

З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...



Що в тебе означає "послідовник"?

Розкритую тобі очевидне:

1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього.

2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив.

І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав. З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...Що в тебе означає "послідовник"?Розкритую тобі очевидне:1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього.2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив.І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.

Как я рад, что тебя пропёрло



Зеля - последователь Януковича по делам, а не после кого-то. Ты этого не видишь



Зеля - вышел с лозунгами "прыйде весна - саджати будемо", помнишь это ?

Пытается посадить Порошенко, но ты опять этого не видишь

Как и не видишь, что Зеля пытался посадить Риффмастера и генералов, которые причастны к созданию десантных кораблей



Зеля узурпирует свою власть, ты это опять не видишь



Ну и про Коломойского. Зеля работает на него



Так что, включи остатки своего мозга и посмотри реально Как я рад, что тебя пропёрлоЗеля - последователь Януковича по делам, а не после кого-то. Ты этого не видишьЗеля - вышел с лозунгами "прыйде весна - саджати будемо", помнишь это ?Пытается посадить Порошенко, но ты опять этого не видишьКак и не видишь, что Зеля пытался посадить Риффмастера и генералов, которые причастны к созданию десантных кораблейЗеля узурпирует свою власть, ты это опять не видишьНу и про Коломойского. Зеля работает на негоТак что, включи остатки своего мозга и посмотри реально pesikot

Повідомлень: 6443 З нами з: 31.08.09 Подякував: 456 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 січ, 2022 23:11 detroytred написав: Стоп. Так Зелі закидають, що повспливали бандюковичі.

Мабуть ті, яких Порошенко покарав)) Стоп. Так Зелі закидають, що повспливали бандюковичі.Мабуть ті, яких Порошенко покарав))

Ты убогое



Это Порошенко Портнова вернул в Украину ?

Это Порошенко Татарова назначил в ОП ?



Нет, это Зеленский сделал ... И к нему за это претензии



А ты включил клоуна

так что, начинай извинятся за своё враньё .. ты ведь обещал, честный ты наш Ты убогоеЭто Порошенко Портнова вернул в Украину ?Это Порошенко Татарова назначил в ОП ?Нет, это Зеленский сделал ... И к нему за это претензииА ты включил клоунатак что, начинай извинятся за своё враньё .. ты ведь обещал, честный ты наш pesikot

Повідомлень: 6443 З нами з: 31.08.09 Подякував: 456 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7632763376347635> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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