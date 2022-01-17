Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав: З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...
Що в тебе означає "послідовник"? Розкритую тобі очевидне: 1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього. 2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив. І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.
Как я рад, что тебя пропёрло
Зеля - последователь Януковича по делам, а не после кого-то. Ты этого не видишь
Зеля - вышел с лозунгами "прыйде весна - саджати будемо", помнишь это ? Пытается посадить Порошенко, но ты опять этого не видишь Как и не видишь, что Зеля пытался посадить Риффмастера и генералов, которые причастны к созданию десантных кораблей
Зеля узурпирует свою власть, ты это опять не видишь
Ну и про Коломойского. Зеля работает на него
Так что, включи остатки своего мозга и посмотри реально
Що означає "проперло"???? Мені це невідомо. Надай перелік ознак і критерій. Перевіримо для об'єктивності твого дурного твердження. І підстави твоєї "радості".
Мені не цікаві твої рефлексії. Ти інтерв'ю рифмайстера слухав? Де він таким дурним, як ти, практично прямо вказав, хто і чому його посадив. Кому було це потрібно.
Включи залишки мозку. Тоді побачиш різницю між "пытался посадить" і посадив.
detroytred написав:Стоп. Так Зелі закидають, що повспливали бандюковичі. Мабуть ті, яких Порошенко покарав))
Ты убогое
Это Порошенко Портнова вернул в Украину ? Это Порошенко Татарова назначил в ОП ?
Нет, это Зеленский сделал ... И к нему за это претензии
А ты включил клоуна так что, начинай извинятся за своё враньё .. ты ведь обещал, честный ты наш
Знов дурнувато рефлексуєш.
Ознайомся з усією статтею (я маю надію, що ти розумієш Луценко - Порошенко):
Генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на повернення в Україну колишнього заступника глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрія Портнова. У коментарях під постом у Facebook зі зверненням до нього виконавчого директора Українського інституту майбутнього Віктора Андрусіва, Луценко запитав, чи має хтось докази, що Портнов вчинив злочин. Андрусів, зокрема, звинуватив Генпрокурора у бездіяльності, завдяки чому, на його думку, Портнов спокійно повернувся в Україну після 5 років перебування за кордоном. "Юрію Луценку, я правильно розумію, що ви все ще на посаді Генерального прокурора? І саме за вашої бездіяльності сьогодні прилетів Портнов і пішов вільно гуляти?", - зазначив Андрусів.
Pesikot Коротше: чекаю від тебе не знов генерування нової маячні з брехнею (прикриванням старої новою), а відповідей: 1. Вибачень про ТВОЇ навіть не припущення, а прямі твердження у бік Зелі і т.д. 2. Пояснень "поперло" з переліком ознак і критерієв. Подивлюсь з чого ти радієш. Може виявиться, що "поперло" саме тебе. Може, що ти знов брешеш (що мене "поперло").
І про Портнова по буквах почитай бачення Луценка. І рифмайстера послухай.
Розвивайся... Бо рефлексії занадто дурні.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 січ, 2022 23:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...
Що в тебе означає "послідовник"? Розкритую тобі очевидне: 1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього. 2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив. І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.
Как я рад, что тебя пропёрло
Зеля - последователь Януковича по делам, а не после кого-то. Ты этого не видишь
Зеля - вышел с лозунгами "прыйде весна - саджати будемо", помнишь это ? Пытается посадить Порошенко, но ты опять этого не видишь Как и не видишь, что Зеля пытался посадить Риффмастера и генералов, которые причастны к созданию десантных кораблей
Зеля узурпирует свою власть, ты это опять не видишь
Ну и про Коломойского. Зеля работает на него
Так что, включи остатки своего мозга и посмотри реально
Що означає "проперло"???? Мені це невідомо. Надай перелік ознак і критерій. Перевіримо для об'єктивності твого дурного твердження. І підстави твоєї "радості".
Мені не цікаві твої рефлексії. Ти інтерв'ю рифмайстера слухав? Де він таким дурним, як ти, практично прямо вказав, хто і чому його посадив. Кому було це потрібно.
Включи залишки мозку. Тоді побачиш різницю між "пытался посадить" і посадив.
Ты запросил критерии ? Ты уже проиграл
И тебе так обидно, что хотели посадить, но не посадили Так если нет доказательств, так почему полностью не освобождают Риффмастера ? Почему не снимают с него обвинения ?
Почему не снимают обвинения с генералов за десантные корабли ? Или опять, ты будешь говорить про "пытались посадить" и посадили - это другое Давай, говори
Ведь, полностью оправдали и "держат под арестом" - тоже разное
Так же, бухти, как Зеленский, не Янукович и борется с Коломойским Ведь ты сам утверждал, Янукович
реально конкурентів олігархів відтискав
Так и Зеля сейчас на Татарина бычит. Или ты этого не знаешь ?
detroytred написав:Pesikot Коротше: чекаю від тебе не знов генерування нової маячні з брехнею (прикриванням старої новою), а відповідей: 1. Вибачень про ТВОЇ навіть не припущення, а прямі твердження у бік Зелі і т.д.
detroytred написав:Pesikot Коротше: чекаю від тебе не знов генерування нової маячні з брехнею (прикриванням старої новою), а відповідей: 1. Вибачень про ТВОЇ навіть не припущення, а прямі твердження у бік Зелі і т.д.
Как ты Зелю защищаешь
Контрольный вопрос
Татарова кто назначил ? Порошенко или Зеленский ?
Во! Як я й передбачав раніше -- ти перекрутиш на наче захищаю Зелю. Тобто збрешеш. І ти збрехав. Тому що мова не про Зелю, а конкретно про твою пряму брехню у бік Зелі. Раз ти вже навіть отаке моє припущення (навіть з умовою!!!) до брехні прирівняв.
Зеля призначив Татарова. Того, якого не покарав хто? На Портнова навіть справ не зробив хто? І нагло заявляє... "Генпрокурор відповів так: "А у вас є докази про скоєний ним (Портновим - ред.) злочин?".
ТОБІ! ЧИТАЙ! УСВІДОМЛЮЙ! По буквах.
Ти на мої питання надай відповіді. Але ти не відповідаєш. Тільки дурнувато рефлексиш.