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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7632763376347635
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:19

  pesikot написав:
  detroytred написав:
З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...

Що в тебе означає "послідовник"?
Розкритую тобі очевидне:
1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього.
2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив.
І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.

Как я рад, что тебя пропёрло :)

Зеля - последователь Януковича по делам, а не после кого-то. Ты этого не видишь

Зеля - вышел с лозунгами "прыйде весна - саджати будемо", помнишь это ?
Пытается посадить Порошенко, но ты опять этого не видишь
Как и не видишь, что Зеля пытался посадить Риффмастера и генералов, которые причастны к созданию десантных кораблей

Зеля узурпирует свою власть, ты это опять не видишь

Ну и про Коломойского. Зеля работает на него

Так что, включи остатки своего мозга и посмотри реально

Що означає "проперло"????
Мені це невідомо.
Надай перелік ознак і критерій.
Перевіримо для об'єктивності твого дурного твердження.
І підстави твоєї "радості".

Мені не цікаві твої рефлексії.
Ти інтерв'ю рифмайстера слухав?
Де він таким дурним, як ти, практично прямо вказав, хто і чому його посадив. Кому було це потрібно.

Включи залишки мозку.
Тоді побачиш різницю між "пытался посадить" і посадив.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:28

  pesikot написав:
  detroytred написав:Стоп. Так Зелі закидають, що повспливали бандюковичі.
Мабуть ті, яких Порошенко покарав))

Ты убогое

Это Порошенко Портнова вернул в Украину ?
Это Порошенко Татарова назначил в ОП ?

Нет, это Зеленский сделал ... И к нему за это претензии

А ты включил клоуна
так что, начинай извинятся за своё враньё .. ты ведь обещал, честный ты наш

Знов дурнувато рефлексуєш.

Ознайомся з усією статтею (я маю надію, що ти розумієш Луценко - Порошенко):

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на повернення в Україну колишнього заступника глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрія Портнова.
У коментарях під постом у Facebook зі зверненням до нього виконавчого директора Українського інституту майбутнього Віктора Андрусіва, Луценко запитав, чи має хтось докази, що Портнов вчинив злочин.
Андрусів, зокрема, звинуватив Генпрокурора у бездіяльності, завдяки чому, на його думку, Портнов спокійно повернувся в Україну після 5 років перебування за кордоном. "Юрію Луценку, я правильно розумію, що ви все ще на посаді Генерального прокурора? І саме за вашої бездіяльності сьогодні прилетів Портнов і пішов вільно гуляти?", - зазначив Андрусів.

У коментарях до цього посту Генпрокурор відповів так: "А у вас є докази про скоєний ним (Портновим - ред.) злочин?".
.....
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... locin.html

Татаров з тюрьми після Порошенко випирнув при Зелі?

І що там по твоїм вибаченням стосовно отих ТВОЇХ прямих брехеньок по Зе?
Навіть без припущень, прямо ліпив Зелі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:36

Pesikot
Коротше: чекаю від тебе не знов генерування нової маячні з брехнею (прикриванням старої новою), а відповідей:
1. Вибачень про ТВОЇ навіть не припущення, а прямі твердження у бік Зелі і т.д.
2. Пояснень "поперло" з переліком ознак і критерієв.
Подивлюсь з чого ти радієш.
Може виявиться, що "поперло" саме тебе.
Може, що ти знов брешеш (що мене "поперло").

І про Портнова по буквах почитай бачення Луценка.
І рифмайстера послухай.

Розвивайся...
Бо рефлексії занадто дурні.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 січ, 2022 23:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:37

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:
З категоріями "винуватий не винуватий" йди в дітячий садочок. Там тобі з твоїм рівнем і місце...

Що в тебе означає "послідовник"?
Розкритую тобі очевидне:
1. Зеля послідовник Порошенка -- став президентом після нього.
2. Зеля не послідовник Яника, бо Яник Тимошенко і Луценка посадив.
І головне -- владу свою він на відміну від Зелі реально почав узурповувати, реально конкурентів відтискав, реально конкурентів олігархів відтискав.

Как я рад, что тебя пропёрло :)

Зеля - последователь Януковича по делам, а не после кого-то. Ты этого не видишь

Зеля - вышел с лозунгами "прыйде весна - саджати будемо", помнишь это ?
Пытается посадить Порошенко, но ты опять этого не видишь
Как и не видишь, что Зеля пытался посадить Риффмастера и генералов, которые причастны к созданию десантных кораблей

Зеля узурпирует свою власть, ты это опять не видишь

Ну и про Коломойского. Зеля работает на него

Так что, включи остатки своего мозга и посмотри реально

Що означає "проперло"????
Мені це невідомо.
Надай перелік ознак і критерій.
Перевіримо для об'єктивності твого дурного твердження.
І підстави твоєї "радості".

Мені не цікаві твої рефлексії.
Ти інтерв'ю рифмайстера слухав?
Де він таким дурним, як ти, практично прямо вказав, хто і чому його посадив. Кому було це потрібно.

Включи залишки мозку.
Тоді побачиш різницю між "пытался посадить" і посадив.

Ты запросил критерии ? Ты уже проиграл

И тебе так обидно, что хотели посадить, но не посадили
Так если нет доказательств, так почему полностью не освобождают Риффмастера ?
Почему не снимают с него обвинения ?

Почему не снимают обвинения с генералов за десантные корабли ?
Или опять, ты будешь говорить про "пытались посадить" и посадили - это другое
Давай, говори

Ведь, полностью оправдали и "держат под арестом" - тоже разное

Так же, бухти, как Зеленский, не Янукович и борется с Коломойским
Ведь ты сам утверждал, Янукович
реально конкурентів олігархів відтискав

Так и Зеля сейчас на Татарина бычит.
Или ты этого не знаешь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:42

  detroytred написав:Pesikot
Коротше: чекаю від тебе не знов генерування нової маячні з брехнею (прикриванням старої новою), а відповідей:
1. Вибачень про ТВОЇ навіть не припущення, а прямі твердження у бік Зелі і т.д.

Как ты Зелю защищаешь

Контрольный вопрос

Татарова кто назначил ? Порошенко или Зеленский ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:45

  Вкладчик1234 написав:
  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:я думаю он найдёт себе применение


Як залізничник-лещенко у клоуна? :)

Как и регионал Лёша Гончаренко у кондитера :)


А хто один із засновників ПР? :mrgreen:
Тому, паралель з Гончаренком - не зовсім вдала! ;)
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:46

Pesikot
Не перекривай брехнею (програв; обидно, що не посадили; і т.д.).

Ти різницю побач:
- між Йулею за гратами і ... всего лишь рифмайстера і то вже поновлений у ЗСУ, чергове звання отримав...
- між тим, як через Курченка Яник віджимав і всего лишь бикує на РЛА.

Коротше: закінчуй нову дурню генерити. Дай відповідь на мої питання вище.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:50

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Так и Зеля сейчас на Татарина бычит.


Так це тільки для лехторату на Г+Г :)

Український мільярдер Рінат Ахметов за 2021 рік майже вдвічі збільшив свої статки та тепер володіє $11,7 млрд.
https://chas.news/news/ahmetov-za-rik-m ... -bloomberg

Суд скасував вимогу до Метінвесту Ахметова сплатити 422 млн грн податків
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/n ... rn-nalogov
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:51

  pesikot написав:
  detroytred написав:Pesikot
Коротше: чекаю від тебе не знов генерування нової маячні з брехнею (прикриванням старої новою), а відповідей:
1. Вибачень про ТВОЇ навіть не припущення, а прямі твердження у бік Зелі і т.д.

Как ты Зелю защищаешь

Контрольный вопрос

Татарова кто назначил ? Порошенко или Зеленский ?

Во!
Як я й передбачав раніше -- ти перекрутиш на наче захищаю Зелю.
Тобто збрешеш.
І ти збрехав. Тому що мова не про Зелю, а конкретно про твою пряму брехню у бік Зелі.
Раз ти вже навіть отаке моє припущення (навіть з умовою!!!) до брехні прирівняв.

Зеля призначив Татарова.
Того, якого не покарав хто?
На Портнова навіть справ не зробив хто? І нагло заявляє... "Генпрокурор відповів так: "А у вас є докази про скоєний ним (Портновим - ред.) злочин?".

ТОБІ! ЧИТАЙ! УСВІДОМЛЮЙ! По буквах.

Ти на мої питання надай відповіді.
Але ти не відповідаєш.
Тільки дурнувато рефлексиш.
detroytred
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