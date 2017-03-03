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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7633763476357636
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 07:56

3 марта, 2017

Президент Украины Петр Порошенко считает, что кто-то очень хочет расшатать ситуацию в стране. Об этом он заявил во время визита на Харьковский тракторный завод, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая: "Геть!" Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве", – отметил он.
По его словам, власть не позволит этого сделать. "Нам с такими не по пути", – подчеркнул он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/poro ... 76676.html

А зараз що він робить?

ЗМІ рашки уже в екстазі

Схожесть ещё и в том, что на Украине сейчас, как и в Афганистане летом-осенью 2021 года, разрастается внутриполитическая борьба, которую не обходят вниманием за рубежом. В августе прошлого года руководство ЦРУ выражало слова «дальнейшей поддержки афганским властям», как это делает сейчас в отношении властей Украины.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:14

  Ukrainian написав:А зараз що він робить?

Це неадекватні слуги влаштовують цирк, провокують протистояння. Чи може суспільство повинно було мовчки спостерігати за переслідуванням опозиції і вибірковим правосуддям, як відбувається у наших північних сусідів? Навибирали кротів у владу, тепер відгрібаємо.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:52

Re: Політичні дискусії

https://www.unian.net/politics/rossiya- ... 1633080329

расея вывозит своих дипломатов
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:18

Schmit
Ага - а Порошенко білий і пухнастий ? А чого його тоді ні Свобода , ні Ярош якось так не підтримують ? Та й навіть "Голос" ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:53

  Puente написав:Schmit
Ага - а Порошенко білий і пухнастий ? А чого його тоді ні Свобода , ні Ярош якось так не підтримують ? Та й навіть "Голос" ?

Schmit
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