Президент Украины Петр Порошенко считает, что кто-то очень хочет расшатать ситуацию в стране. Об этом он заявил во время визита на Харьковский тракторный завод, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая: "Геть!" Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве", – отметил он.
По его словам, власть не позволит этого сделать. "Нам с такими не по пути", – подчеркнул он.
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А зараз що він робить?
ЗМІ рашки уже в екстазі
Схожесть ещё и в том, что на Украине сейчас, как и в Афганистане летом-осенью 2021 года, разрастается внутриполитическая борьба, которую не обходят вниманием за рубежом. В августе прошлого года руководство ЦРУ выражало слова «дальнейшей поддержки афганским властям», как это делает сейчас в отношении властей Украины.