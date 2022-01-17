Додано: Вів 18 січ, 2022 13:50

lapay написав: detroytred написав: Якщо ж спробувати розібратися в питанні, чому тормозиться ракетна програма, то відповідь може бути така: Якщо ж спробувати розібратися в питанні, чому тормозиться ракетна програма, то відповідь може бути така:

Перекуємо ракети на дороги. Така відповідь у зелених.

Нам ніхто не продасть сучасні ракети, тим паче Петріоти. Порох не чекав Абрамси, а ремонтував вітчизняний металобрухт. Євреї теж намагаються обходитись своїм озброєням, і цілком очевидно, чому саме.

Ракетна держава може і повинна випускати своє ракетне озброєння, і Раша цього боїться, бо в нас є потенціал. Тільки зелебобіки його нищать.

От такі справи. Перекуємо ракети на дороги. Така відповідь у зелених.Нам ніхто не продасть сучасні ракети, тим паче Петріоти. Порох не чекав Абрамси, а ремонтував вітчизняний металобрухт. Євреї теж намагаються обходитись своїм озброєням, і цілком очевидно, чому саме.Ракетна держава може і повинна випускати своє ракетне озброєння, і Раша цього боїться, бо в нас є потенціал. Тільки зелебобіки його нищать.От такі справи.

Загальне фінансування оборони зменшилося чи ні?Я не цікавився.Якщо ні, то про яке відношення доріг до ракет може бути мова?Тобто навіщо я цитати надав оті?!По суті може бути, що дійсно латають дірки, як вихід.На підтримання отих же С-300.А також на усе інше.До того партнери незвісно, які умови ставлять по своїм пропозиціям продажу у майбутньому.Стосовно спису для удару по рашці - хз. Скільки треба коштів та ресурсів для забезпечення цього удару.В них захист рівня від ударів НАТО...Тобто нам би у першу чергу забезпечити хоча б свій захист від них.Ні, простіше спростити на дороги, свідоме нищення.М'яко кажучи, вже створення засобів удару по рашці пуйло наврядчи буде чекати.Оті калібри і т.д. по отим заводам і вдарять.І що робити?Як я не раз вказував раніше: це Україна одразу не обрала варіант -- воювати, так воювати ... по повній.Рашка запропонувала варіант гібрідної війни, зелених чоловіків, обмеженої (договірної) війни.Влада обрала варіант погодитися. На пропозицію. Все в цьому руслі і йде.І якщо пояснити обивателю й світу тоді, що є напад, тому вперед все для фронта, Україна понад усе -- ще якось можна було б, то перейти на це самим зараз -- складнувато.Нема там простих відповідей. Тому від мене ніколи не було обвинувачень Турчинову у здачі, зраді та тощо, а тільки констатація обраного варіанту. Обрав, так обрав. Твоя відповідальність. Твій вибір.А не згоден я був, що він свою відповідальність за свій вибір на військових перекинув.Да ще коли сам їх і підставив.Зеля обирає свої підваріанти. І не більше. Його вибір та відповідальність.Саме підваріанти. Суті обраного варіанту вони не міняють. Да і ситуації за великим рахунком.