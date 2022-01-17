А що далі - знає тільки Бог.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 січ, 2022 13:28
Додано: Вів 18 січ, 2022 13:50
Загальне фінансування оборони зменшилося чи ні?
Я не цікавився.
Якщо ні, то про яке відношення доріг до ракет може бути мова?
Тобто навіщо я цитати надав оті?!
По суті може бути, що дійсно латають дірки, як вихід.
На підтримання отих же С-300.
А також на усе інше.
До того партнери незвісно, які умови ставлять по своїм пропозиціям продажу у майбутньому.
Стосовно спису для удару по рашці - хз. Скільки треба коштів та ресурсів для забезпечення цього удару.
В них захист рівня від ударів НАТО...
Тобто нам би у першу чергу забезпечити хоча б свій захист від них.
Ні, простіше спростити на дороги, свідоме нищення.
М'яко кажучи, вже створення засобів удару по рашці пуйло наврядчи буде чекати.
Оті калібри і т.д. по отим заводам і вдарять.
І що робити?
Як я не раз вказував раніше: це Україна одразу не обрала варіант -- воювати, так воювати ... по повній.
Рашка запропонувала варіант гібрідної війни, зелених чоловіків, обмеженої (договірної) війни.
Влада обрала варіант погодитися. На пропозицію. Все в цьому руслі і йде.
І якщо пояснити обивателю й світу тоді, що є напад, тому вперед все для фронта, Україна понад усе -- ще якось можна було б, то перейти на це самим зараз -- складнувато.
Нема там простих відповідей. Тому від мене ніколи не було обвинувачень Турчинову у здачі, зраді та тощо, а тільки констатація обраного варіанту. Обрав, так обрав. Твоя відповідальність. Твій вибір.
А не згоден я був, що він свою відповідальність за свій вибір на військових перекинув.
Да ще коли сам їх і підставив.
Зеля обирає свої підваріанти. І не більше. Його вибір та відповідальність.
Саме підваріанти. Суті обраного варіанту вони не міняють. Да і ситуації за великим рахунком.
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:17
Re: Політичні дискусії
Мова йшла про ракетну програму. Тут навіть позитивні блогери таке пишуть:
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:25
Нет, конечно. Зе во втором туре победит любого.
Единственный вариант избрания другого президента (не обязательно По) - не проход Зе во 2 тур.
Впрочем, этот вопрос слишком рано обсуждать.
В многоходовочку, которую предложил detroytred, не верю от слова совсем.
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:34
Re: Політичні дискусії
За два роки багато чого зміниться. Фактично, тільки зараз у Зеленського починається реальне президенство, яке у Порошенка було відразу - обвал курса і тарифів. Закінчилась тепла ванна, яку йому залишили попередники і сприятлива кон'юктура, і починається реальне життя.
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:34
Lapay
Тоді і зараз.
Тоді оці засоби були потрібні для стримування можливого просування пуйла у рамках гібрідної війни.
Зараз що?
Пуйло досяг мети і зупинився.
Зараз його мета вже не просування гібрідно далі, а недопущення створення військової загрози рашці в Україні. Самій рашці.
Він не хоче НАТО (офіційна його версія) в Україні, а на створення засобів, які здатні дійсно бити по рашці всупротив їх захисту, вважаєте, погодиться?
Це в його баченні одне і теж.
Що НАТІВські сили, що українські потужні ракети для ударів по рашці.
Що чушка, що чучело...
Ще раз: він буде чекати створення нами потужного ракетного озброєння?
Якщо ж хотелкі пуйла Україні до дупи, то що ж заважало Порошенку на порядки збільшити швидкість створення ракет?
Через все для фронту...
Якщо фінансування?
То де тоді і Зеля візьме кошти?
Не на розробку, а на створення бригад та дивізіонів.
Йде договірна війна. Є межі.
І розробка з декількома екземплярами - це одне, а побудова потужних сил - це інше.
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:41
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:45
Так он lapay посилання надавав.
Як швидкість розробки навіть лише з пинання Турчиновим підтримувалася.
Тобто вбиранням перешкод.
А те, що коштів та іншого забезпечення було по максимуму для розробників -- не може такого бути.
Швидкість виношування дитини взагалі не підлягає регулюванню.
Приклад, на мій погляд, некоректний овсім.
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:51
Re: Політичні дискусії
Коштів у Зеленського набагато більше, ніж у було у Порошенка. Тільки до грошей ще треба розум, щоб правильно їх використати. А от цього немає, тому в ракетній програмі бардак, як і всюди.
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:56
З цим згоден.
Я надав своє бачення можливо чому ракетна програма овсім стала, як стверджують.
Для цього не просто бардак, а принципове рішення повинно було з'явитися.
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