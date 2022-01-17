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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7636763776387639>
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:28

  detroytred написав:Schmit
Прогрес: з демагогічного прийому узагальнення на картинки.
А далі?

А що далі - знає тільки Бог.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:50

  lapay написав:
  detroytred написав:Якщо ж спробувати розібратися в питанні, чому тормозиться ракетна програма, то відповідь може бути така:

Перекуємо ракети на дороги. Така відповідь у зелених.
Нам ніхто не продасть сучасні ракети, тим паче Петріоти. Порох не чекав Абрамси, а ремонтував вітчизняний металобрухт. Євреї теж намагаються обходитись своїм озброєням, і цілком очевидно, чому саме.
Ракетна держава може і повинна випускати своє ракетне озброєння, і Раша цього боїться, бо в нас є потенціал. Тільки зелебобіки його нищать.
От такі справи.

Загальне фінансування оборони зменшилося чи ні?
Я не цікавився.

Якщо ні, то про яке відношення доріг до ракет може бути мова?
Тобто навіщо я цитати надав оті?!
По суті може бути, що дійсно латають дірки, як вихід.
На підтримання отих же С-300.
А також на усе інше.

До того партнери незвісно, які умови ставлять по своїм пропозиціям продажу у майбутньому.

Стосовно спису для удару по рашці - хз. Скільки треба коштів та ресурсів для забезпечення цього удару.
В них захист рівня від ударів НАТО...
Тобто нам би у першу чергу забезпечити хоча б свій захист від них.

Ні, простіше спростити на дороги, свідоме нищення.
М'яко кажучи, вже створення засобів удару по рашці пуйло наврядчи буде чекати.
Оті калібри і т.д. по отим заводам і вдарять.
І що робити?

Як я не раз вказував раніше: це Україна одразу не обрала варіант -- воювати, так воювати ... по повній.
Рашка запропонувала варіант гібрідної війни, зелених чоловіків, обмеженої (договірної) війни.
Влада обрала варіант погодитися. На пропозицію. Все в цьому руслі і йде.
І якщо пояснити обивателю й світу тоді, що є напад, тому вперед все для фронта, Україна понад усе -- ще якось можна було б, то перейти на це самим зараз -- складнувато.

Нема там простих відповідей. Тому від мене ніколи не було обвинувачень Турчинову у здачі, зраді та тощо, а тільки констатація обраного варіанту. Обрав, так обрав. Твоя відповідальність. Твій вибір.
А не згоден я був, що він свою відповідальність за свій вибір на військових перекинув.
Да ще коли сам їх і підставив.

Зеля обирає свої підваріанти. І не більше. Його вибір та відповідальність.
Саме підваріанти. Суті обраного варіанту вони не міняють. Да і ситуації за великим рахунком.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:17

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Загальне фінансування оборони зменшилося чи ні?
Я не цікавився.

Мова йшла про ракетну програму. Тут навіть позитивні блогери таке пишуть:
Такий стан справ означає лише одне: у ракетної програми має з’явитися конкретний керманич, який опікуватиметься всіма аспектами її виконання чи не кожного дня. Що б там не казали, але якби екссекретар РНБО Олександр Турчинов особисто не супроводжував перебіг створення ракетного комплексу «Нептун», його не створили б у рекордно короткі терміни – фактично за два з половиною роки.

Наразі відомо, що про фактичний стан реалізації вище згаданої Стратегії щороку публічно звітуватиме Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Однак при цьому існує кілька центрів впливу на український ОПК, і досить часто внаслідок їхніх власних поглядів втрачається синхронність дій. Існують і ризики перерозподілу Генеральним штабом зарезервованих ресурсів – так було донедавна.

Наразі від джерел в уряді відомо, що у планах там є створення саме окремої програми розвитку ракетної техніки. Тож залишається лише сподіватися, що на цей процес не вплинуть ані внутрішні, ані зовнішні чинники.

https://lb.ua/news/2021/08/27/492579_ra ... raini.html
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:25

  pesikot написав:
  Starikan написав: Зато он - "народный президент", за которого опять проголосуют "уставшие и отчаявшиеся" люмпены - а это половина населения и наиболее активные избиратели. У которых Порох имеет огромный антирейтинг.
ИМХО, трошки не так
Люмпены может и недалёкие, но "желудком" понимают, что ЗЕ им пайку не выдал.
И за Зеленского голосовать не будут
А вот проголосуют ли за Порошенко ? Вопрос

Нет, конечно. Зе во втором туре победит любого.
Единственный вариант избрания другого президента (не обязательно По) - не проход Зе во 2 тур.
Впрочем, этот вопрос слишком рано обсуждать.
В многоходовочку, которую предложил detroytred, не верю от слова совсем.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:34

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Зе во втором туре победит любого.

За два роки багато чого зміниться. Фактично, тільки зараз у Зеленського починається реальне президенство, яке у Порошенка було відразу - обвал курса і тарифів. Закінчилась тепла ванна, яку йому залишили попередники і сприятлива кон'юктура, і починається реальне життя.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:34

Lapay
Тоді і зараз.

Тоді оці засоби були потрібні для стримування можливого просування пуйла у рамках гібрідної війни.

Зараз що?
Пуйло досяг мети і зупинився.
Зараз його мета вже не просування гібрідно далі, а недопущення створення військової загрози рашці в Україні. Самій рашці.
Він не хоче НАТО (офіційна його версія) в Україні, а на створення засобів, які здатні дійсно бити по рашці всупротив їх захисту, вважаєте, погодиться?
Це в його баченні одне і теж.
Що НАТІВські сили, що українські потужні ракети для ударів по рашці.
Що чушка, що чучело...

Ще раз: він буде чекати створення нами потужного ракетного озброєння?

Якщо ж хотелкі пуйла Україні до дупи, то що ж заважало Порошенку на порядки збільшити швидкість створення ракет?
Через все для фронту...

Якщо фінансування?
То де тоді і Зеля візьме кошти?
Не на розробку, а на створення бригад та дивізіонів.

Йде договірна війна. Є межі.
І розробка з декількома екземплярами - це одне, а побудова потужних сил - це інше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:41

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Якщо ж хотелкі пуйла Україні до дупи, то що ж заважало Порошенку на порядки збільшити швидкість створення ракет?


Одна жінка здатна народити дитину за 9 місяців.
Чи можуть 9 жінок народити дитину за 1 місяць?

Так само і з ракетною програмою - на все треба час!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:45

  V2 написав:
  detroytred написав:Якщо ж хотелкі пуйла Україні до дупи, то що ж заважало Порошенку на порядки збільшити швидкість створення ракет?


Одна жінка здатна народити дитину за 9 місяців.
Чи можуть 9 жінок народити дитину за 1 місяць?

Так само і з ракетною програмою - на все треба час!

Так он lapay посилання надавав.
Як швидкість розробки навіть лише з пинання Турчиновим підтримувалася.
Тобто вбиранням перешкод.

А те, що коштів та іншого забезпечення було по максимуму для розробників -- не може такого бути.

Швидкість виношування дитини взагалі не підлягає регулюванню.
Приклад, на мій погляд, некоректний овсім.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:51

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Якщо фінансування?
То де тоді і Зеля візьме кошти?
Не на розробку, а на створення бригад та дивізіонів.

Коштів у Зеленського набагато більше, ніж у було у Порошенка. Тільки до грошей ще треба розум, щоб правильно їх використати. А от цього немає, тому в ракетній програмі бардак, як і всюди.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:56

  lapay написав:
  detroytred написав:Якщо фінансування?
То де тоді і Зеля візьме кошти?
Не на розробку, а на створення бригад та дивізіонів.

Коштів у Зеленського набагато більше, ніж у було у Порошенка. Тільки до грошей ще треба розум, щоб правильно їх використати. А от цього немає, тому в ракетній програмі бардак, як і всюди.

З цим згоден.
Я надав своє бачення можливо чому ракетна програма овсім стала, як стверджують.
Для цього не просто бардак, а принципове рішення повинно було з'явитися.
detroytred
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