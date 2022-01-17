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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7636763776387639 Додано: Вів 18 січ, 2022 15:03 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Для цього не просто бардак, а принципове рішення повинно було з'явитися. Для цього не просто бардак, а принципове рішення повинно було з'явитися.

Яке принципове рішення?



"У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України", - наголосив Зеленський.

https://espreso.tv/news/2020/02/15/quot ... _myunkheni



Саме тому і бардак - сьогодні рейтинги піднімуть дороги, значить Велике Будівництво, завтра Путлер стягне зброю - ми попросимо Петріоти.

Це їх реальний план дій. Яке принципове рішення?"У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України", - наголосив Зеленський.Саме тому і бардак - сьогодні рейтинги піднімуть дороги, значить Велике Будівництво, завтра Путлер стягне зброю - ми попросимо Петріоти.Це їх реальний план дій. lapay Повідомлень: 12619 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1195 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 січ, 2022 16:50

Кормильцу - нефть и месторождения.

https://hvylya.net/news/245586-zelenski ... fti-nardep



Президент Володимир Зеленський поспішає передати олігарху Ігорю Коломойському контроль над активами державної «Укрнафти» попри загрозу російської агресії і політичної кризи.



Про це заявив нардеп («Європейська солідарність») Олексій Гончаренко, передає Главком.



«Російська армія на кордоні, обвал гривні, переслідування опозиції, політична криза – а Зеленський поспішає завершити чергову схему з Коломойським. Все, аби якомога скоріше віддати своєму офшорному бізнес-партнеру родовища, заправки і заводи Укрнафти», – заявив нардеп. Він наголосив, що засідання загальних зборів акціонерів заплановано на 17 лютого.



«Подарувати улюбленому олігарху третину газового запасу наприкінці минулого року у Зеленського не вийшло, тепер вирішили віддати «Укрнафту», – наголосив Гончаренко. За його словами, цей процес подається як начебто «розлучення з олігархом», але в реальності – це «банальна схема, за якою Коломойський отримає всі прибуткові активи Укрнафти, а держава залишиться зі збитками, боргами і проблемами».



Нагадаємо, влітку державний «Нафтогаз» передав структурам Коломойського 0,7 млрд м3 газу. В грудні 2021 року влада планувала підписати так звану «мирову угоду» з Коломойським, яка передбачала би передачу олігарху ще 3,5 млрд м3. Підписання мирової угоди відклали, ситуацію особисто коментував президент Володимир Зеленський на прес-конференції в кінці листопада 2021. Про це заявив нардеп («Європейська солідарність») Олексій Гончаренко, передає Главком.«Російська армія на кордоні, обвал гривні, переслідування опозиції, політична криза – а Зеленський поспішає завершити чергову схему з Коломойським. Все, аби якомога скоріше віддати своєму офшорному бізнес-партнеру родовища, заправки і заводи Укрнафти», – заявив нардеп. Він наголосив, що засідання загальних зборів акціонерів заплановано на 17 лютого.«Подарувати улюбленому олігарху третину газового запасу наприкінці минулого року у Зеленського не вийшло, тепер вирішили віддати «Укрнафту», – наголосив Гончаренко. За його словами, цей процес подається як начебто «розлучення з олігархом», але в реальності – це «банальна схема, за якою Коломойський отримає всі прибуткові активи Укрнафти, а держава залишиться зі збитками, боргами і проблемами».Нагадаємо, влітку державний «Нафтогаз» передав структурам Коломойського 0,7 млрд м3 газу. В грудні 2021 року влада планувала підписати так звану «мирову угоду» з Коломойським, яка передбачала би передачу олігарху ще 3,5 млрд м3. Підписання мирової угоди відклали, ситуацію особисто коментував президент Володимир Зеленський на прес-конференції в кінці листопада 2021. Война и дефолт - населению.Кормильцу - нефть и месторождения. Kudrjavuy

Повідомлень: 9255 З нами з: 20.09.12 Подякував: 740 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 січ, 2022 18:30 Американские СМИ пишут, что Блинкен завтра едет в Украину, чтобы поддержать Киев в условиях нарастающей эскалации.



Однако источник в украинских дипломатических кругах сказал, что на Банковой совсем другие ожидания от визита Блинкена.



«Главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации. Но на Банковой крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России - это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договорённостей с Кремлем. Повторяется ситуация февраля 2015 года, когда Запад заставил Порошенко пойти на вторые Минские соглашения, хотя он этого делать не хотел. И пошёл на это только из-за шантажа кредитом МВФ, потому что гривня валилась вниз и другого выхода остановить обвал не было. Зеленский на это идти тоже не хочет. И экономическая ситуация сейчас хоть и тяжёлая, но не такая плохая как в феврале 2015 года. Такой критической зависимости от кредитов МВФ нет. Но благодаря публикациям в западных СМИ о грядущей войне ситуация быстро ухудшается. Иностранцы массово выводят деньги, сбрасывают наши ОВГЗ и еврооблигации, гривня падает. Поэтому на Банковой все в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации. Что касается войны с Россией, то в украинской власти не верят в вероятность крупномасштабного вторжения, а возможную эскалацию на Донбассе не считают настолько большой проблемой, из-за которой стоит идти на уступки России. Другое дело, что если на это наложится крах гривны, то тогда будет реально тяжело. Так что ситуация непростая и пока не очень понятно какое финальное решение примет политическое руководство Украины», - говорит источник. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15878 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9129 раз. Подякували: 4363 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7636763776387639 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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