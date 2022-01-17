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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7636763776387639
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:03

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Для цього не просто бардак, а принципове рішення повинно було з'явитися.

Яке принципове рішення?

"У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України", - наголосив Зеленський.
https://espreso.tv/news/2020/02/15/quot ... _myunkheni

Саме тому і бардак - сьогодні рейтинги піднімуть дороги, значить Велике Будівництво, завтра Путлер стягне зброю - ми попросимо Петріоти.
Це їх реальний план дій.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:50

Война и дефолт - населению.
Кормильцу - нефть и месторождения.
https://hvylya.net/news/245586-zelenski ... fti-nardep

Президент Володимир Зеленський поспішає передати олігарху Ігорю Коломойському контроль над активами державної «Укрнафти» попри загрозу російської агресії і політичної кризи.

Про це заявив нардеп («Європейська солідарність») Олексій Гончаренко, передає Главком.

«Російська армія на кордоні, обвал гривні, переслідування опозиції, політична криза – а Зеленський поспішає завершити чергову схему з Коломойським. Все, аби якомога скоріше віддати своєму офшорному бізнес-партнеру родовища, заправки і заводи Укрнафти», – заявив нардеп. Він наголосив, що засідання загальних зборів акціонерів заплановано на 17 лютого.

«Подарувати улюбленому олігарху третину газового запасу наприкінці минулого року у Зеленського не вийшло, тепер вирішили віддати «Укрнафту», – наголосив Гончаренко. За його словами, цей процес подається як начебто «розлучення з олігархом», але в реальності – це «банальна схема, за якою Коломойський отримає всі прибуткові активи Укрнафти, а держава залишиться зі збитками, боргами і проблемами».

Нагадаємо, влітку державний «Нафтогаз» передав структурам Коломойського 0,7 млрд м3 газу. В грудні 2021 року влада планувала підписати так звану «мирову угоду» з Коломойським, яка передбачала би передачу олігарху ще 3,5 млрд м3. Підписання мирової угоди відклали, ситуацію особисто коментував президент Володимир Зеленський на прес-конференції в кінці листопада 2021.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:30

Американские СМИ пишут, что Блинкен завтра едет в Украину, чтобы поддержать Киев в условиях нарастающей эскалации.

Однако источник в украинских дипломатических кругах сказал, что на Банковой совсем другие ожидания от визита Блинкена.

«Главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации. Но на Банковой крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России - это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договорённостей с Кремлем. Повторяется ситуация февраля 2015 года, когда Запад заставил Порошенко пойти на вторые Минские соглашения, хотя он этого делать не хотел. И пошёл на это только из-за шантажа кредитом МВФ, потому что гривня валилась вниз и другого выхода остановить обвал не было. Зеленский на это идти тоже не хочет. И экономическая ситуация сейчас хоть и тяжёлая, но не такая плохая как в феврале 2015 года. Такой критической зависимости от кредитов МВФ нет. Но благодаря публикациям в западных СМИ о грядущей войне ситуация быстро ухудшается. Иностранцы массово выводят деньги, сбрасывают наши ОВГЗ и еврооблигации, гривня падает. Поэтому на Банковой все в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации. Что касается войны с Россией, то в украинской власти не верят в вероятность крупномасштабного вторжения, а возможную эскалацию на Донбассе не считают настолько большой проблемой, из-за которой стоит идти на уступки России. Другое дело, что если на это наложится крах гривны, то тогда будет реально тяжело. Так что ситуация непростая и пока не очень понятно какое финальное решение примет политическое руководство Украины», - говорит источник.
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