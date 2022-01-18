Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Володимир Зеленський поспішає передати олігарху Ігорю Коломойському контроль над активами державної «Укрнафти» попри загрозу російської агресії і політичної кризи.
Про це заявив нардеп («Європейська солідарність») Олексій Гончаренко, передає Главком.
«Російська армія на кордоні, обвал гривні, переслідування опозиції, політична криза – а Зеленський поспішає завершити чергову схему з Коломойським. Все, аби якомога скоріше віддати своєму офшорному бізнес-партнеру родовища, заправки і заводи Укрнафти», – заявив нардеп. Він наголосив, що засідання загальних зборів акціонерів заплановано на 17 лютого.
«Подарувати улюбленому олігарху третину газового запасу наприкінці минулого року у Зеленського не вийшло, тепер вирішили віддати «Укрнафту», – наголосив Гончаренко. За його словами, цей процес подається як начебто «розлучення з олігархом», але в реальності – це «банальна схема, за якою Коломойський отримає всі прибуткові активи Укрнафти, а держава залишиться зі збитками, боргами і проблемами».
Нагадаємо, влітку державний «Нафтогаз» передав структурам Коломойського 0,7 млрд м3 газу. В грудні 2021 року влада планувала підписати так звану «мирову угоду» з Коломойським, яка передбачала би передачу олігарху ще 3,5 млрд м3. Підписання мирової угоди відклали, ситуацію особисто коментував президент Володимир Зеленський на прес-конференції в кінці листопада 2021.
Американские СМИ пишут, что Блинкен завтра едет в Украину, чтобы поддержать Киев в условиях нарастающей эскалации.
Однако источник в украинских дипломатических кругах сказал, что на Банковой совсем другие ожидания от визита Блинкена.
«Главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации. Но на Банковой крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России - это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договорённостей с Кремлем. Повторяется ситуация февраля 2015 года, когда Запад заставил Порошенко пойти на вторые Минские соглашения, хотя он этого делать не хотел. И пошёл на это только из-за шантажа кредитом МВФ, потому что гривня валилась вниз и другого выхода остановить обвал не было. Зеленский на это идти тоже не хочет. И экономическая ситуация сейчас хоть и тяжёлая, но не такая плохая как в феврале 2015 года. Такой критической зависимости от кредитов МВФ нет. Но благодаря публикациям в западных СМИ о грядущей войне ситуация быстро ухудшается. Иностранцы массово выводят деньги, сбрасывают наши ОВГЗ и еврооблигации, гривня падает. Поэтому на Банковой все в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации. Что касается войны с Россией, то в украинской власти не верят в вероятность крупномасштабного вторжения, а возможную эскалацию на Донбассе не считают настолько большой проблемой, из-за которой стоит идти на уступки России. Другое дело, что если на это наложится крах гривны, то тогда будет реально тяжело. Так что ситуация непростая и пока не очень понятно какое финальное решение примет политическое руководство Украины», - говорит источник.
А мне кажется, что наоборот (могу ошибаться). Британия и Штаты все время толкали и сейчас толкают Украину на ужесточение позиции. Публично они могут заявлять другое, но это дипломатическое лукавство. Зеленский, может, был бы рад пойти на компромисс и прийти к решению, но его отговаривают. Обещают помощь, одновременно угрожают ему в случае, если не будет выполнять их хотелки. Зеленский боится вовсе не радикалов, как говорит роспропаганда, а англо-американских покровителей, которые в том числе контролируют и большинство тех радикалов.
Американские СМИ пишут, что Блинкен завтра едет в Украину, чтобы поддержать Киев в условиях нарастающей эскалации.
Однако источник в украинских дипломатических кругах сказал, что на Банковой совсем другие ожидания от визита Блинкена.
«Главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации. Но на Банковой крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России - это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договорённостей с Кремлем. Повторяется ситуация февраля 2015 года, когда Запад заставил Порошенко пойти на вторые Минские соглашения, хотя он этого делать не хотел. И пошёл на это только из-за шантажа кредитом МВФ, потому что гривня валилась вниз и другого выхода остановить обвал не было. Зеленский на это идти тоже не хочет. И экономическая ситуация сейчас хоть и тяжёлая, но не такая плохая как в феврале 2015 года. Такой критической зависимости от кредитов МВФ нет. Но благодаря публикациям в западных СМИ о грядущей войне ситуация быстро ухудшается. Иностранцы массово выводят деньги, сбрасывают наши ОВГЗ и еврооблигации, гривня падает. Поэтому на Банковой все в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации. Что касается войны с Россией, то в украинской власти не верят в вероятность крупномасштабного вторжения, а возможную эскалацию на Донбассе не считают настолько большой проблемой, из-за которой стоит идти на уступки России. Другое дело, что если на это наложится крах гривны, то тогда будет реально тяжело. Так что ситуация непростая и пока не очень понятно какое финальное решение примет политическое руководство Украины», - говорит источник.
Американские СМИ пишут, что Блинкен завтра едет в Украину, чтобы поддержать Киев в условиях нарастающей эскалации.
Однако источник в украинских дипломатических кругах сказал, что на Банковой совсем другие ожидания от визита Блинкена.
«Главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации... », - говорит источник.
Это нереально. Думаю, что это понимают все.
И вообще непонятно, какое отношение имеет поднятый рашкованами основной вопрос о (не)вступлении в НАТО экс-советских стран (и вообще "собирания манаток" (с) до состояния 1997 года) к соглашениям об урегулировании локального конфликта на востоке Украины.
Starikan ИМХО идут торги. Например, при при отсутствии гарантий невступления в НАТО, РФ будет добиваться реализации Минских и формулы Штайнмайера, уповая на то, что ОРДЛО заблокирует движение страны в НАТО.