Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Саме тому і бардак - сьогодні рейтинги піднімуть дороги, значить Велике Будівництво, завтра Путлер стягне зброю - ми попросимо Петріоти. Це їх реальний план дій.
Это лозунг Кравчука - "рынок разрешит всё". К чему это привело знают все, кроме молодых. "грабь награбленное ибо сосед украдёт". Как давно, это высравший могу сказать одно, не смотря на говорильню ликвидация Украины, как Государства - только форсируется. Чужими словами, но только о внутреннем состоянии Украины: https://skeptik.com.ua/omelyan-ekonomic ... elenskogo/
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 січ, 2022 00:18, всього редагувалось 3 разів.
Tegularius написав:А мне кажется, что наоборот (могу ошибаться). Британия и Штаты все время толкали и сейчас толкают Украину на ужесточение позиции. Публично они могут заявлять другое, но это дипломатическое лукавство. Зеленский, может, был бы рад пойти на компромисс и прийти к решению, но его отговаривают. Обещают помощь, одновременно угрожают ему в случае, если не будет выполнять их хотелки. Зеленский боится вовсе не радикалов, как говорит роспропаганда, а англо-американских покровителей, которые в том числе контролируют и большинство тех радикалов.
Вы еще про наколотые апельсины и печеньки расскажите
xaos_22 написав:Starikan ИМХО идут торги. Например, при при отсутствии гарантий невступления в НАТО, РФ будет добиваться реализации Минских и формулы Штайнмайера, уповая на то, что ОРДЛО заблокирует движение страны в НАТО.
Никакого реального вступления в НАТО никогда не будет - заблокирует не какое-то там ордло, а старая Европа, которой выгодна дружба с РФ. Трудно предположить, что кремль этого не понимает.
Кремль требует гораздо большего - отказа Украины от любого военного сотрудничества с "коллективным Западом" и превращения Восточной Европы и стран бывшего Союза в "пояс безопасности" РФ.