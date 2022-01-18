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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7637763876397640
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:35

Tegularius
ИМХО, если не договорятся, вероятность признания непризнанных высока. Потом могут состряпать договора про взаимопомощь и на их основе разместить там воен. базы.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:10

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:41

  Schmit написав:
  detroytred написав:Schmit
З мене, як виборця слуг, уточніть, будь ласка.

Є різниця між підбадьорювати та вводити в оману. Те, що і як запевняв Порошенко -- це не підбадьорювати.

І саме це не сходиться.
Те, що при Зелі програми стала тормозитися, я поки не заперечував.

Добре, нехай буде, Порошенко вводив вас в оману (і знову Порошенко у всьому винен).

  Schmit написав:
  detroytred написав:Schmit
Прогрес: з демагогічного прийому узагальнення на картинки.
А далі?

А що далі - знає тільки Бог.

Ключевым был пост:
"У Зеленского нет никакой стратегии и видения перспектив - сегодня, есть проблемы - их и решаем".
  lapay написав:
  detroytred написав:Для цього не просто бардак, а принципове рішення повинно було з'явитися.

Яке принципове рішення?

"У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України", - наголосив Зеленський.
https://espreso.tv/news/2020/02/15/quot ... _myunkheni

Саме тому і бардак - сьогодні рейтинги піднімуть дороги, значить Велике Будівництво, завтра Путлер стягне зброю - ми попросимо Петріоти.
Це їх реальний план дій.

Это лозунг Кравчука - "рынок разрешит всё".
К чему это привело знают все, кроме молодых.
"грабь награбленное ибо сосед украдёт".
Как давно, это высравший могу сказать одно, не смотря на говорильню ликвидация Украины, как Государства - только форсируется.
Чужими словами, но только о внутреннем состоянии Украины: https://skeptik.com.ua/omelyan-ekonomic ... elenskogo/
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 січ, 2022 00:18, всього редагувалось 3 разів.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 00:00

  Tegularius написав:А мне кажется, что наоборот (могу ошибаться). Британия и Штаты все время толкали и сейчас толкают Украину на ужесточение позиции. Публично они могут заявлять другое, но это дипломатическое лукавство.
Зеленский, может, был бы рад пойти на компромисс и прийти к решению, но его отговаривают. Обещают помощь, одновременно угрожают ему в случае, если не будет выполнять их хотелки.
Зеленский боится вовсе не радикалов, как говорит роспропаганда, а англо-американских покровителей, которые в том числе контролируют и большинство тех радикалов.

Вы еще про наколотые апельсины и печеньки расскажите :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 00:13

  xaos_22 написав:Starikan
ИМХО идут торги. Например, при при отсутствии гарантий невступления в НАТО, РФ будет добиваться реализации Минских и формулы Штайнмайера, уповая на то, что ОРДЛО заблокирует движение страны в НАТО.

Никакого реального вступления в НАТО никогда не будет - заблокирует не какое-то там ордло, а старая Европа, которой выгодна дружба с РФ. Трудно предположить, что кремль этого не понимает.

Кремль требует гораздо большего - отказа Украины от любого военного сотрудничества с "коллективным Западом" и превращения Восточной Европы и стран бывшего Союза в "пояс безопасности" РФ.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 00:16

Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 03:13

  Hotab написав:
  ЛАД написав:такими действиями будут "удивлены" многие даже в России. Очень многие.


Подавляющее большинство быдломассы там считает, что все проблемы у них из-за Украины, а также "очень устали" слышать, как Украина издевается над братским народом дамбаса и этому народу растя должна помочь. Так что скушают вполне. Как скушали санкции за Крым и не закашлялись.

Не берусь спорить, но в первой фразе сильно сомневаюсь.
Думаю, что большинству уже давно надоели разговоры об Украине.
"Братский народ дамбаса" это одно, а неспровоцированные ракетные обстрелы (авиабомбардировки, ...) территории Украины совсем другое.
Крым они не "скушали", а в большинстве "горячо одобрили". Но Крым Россияне изначально рассматривали как российский и считали несправедливо доставшимся Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 03:18

  Schmit написав:..... Таким образом 73%, своим выбором сделали Украину безоружной, по этому в случае чего должны первыми бежать в военкоматы, а не штурмовать польскую границу.

2014 показал, что на практике "штурмовали польскую границу" по большей части западноукраинские "патриоты". А те, которые "не штурмовали", очень часто рассказывали, что "пусть за Донбасс воюют жители Донбасса".
Конечно, не все.
Так что хватит Вам пургу гнать о 73% и "зелебобиках".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 03:26

  akido написав:
  Zebra написав:Тоже самое, если бы вместо лендлиза и второго фронта, Гитлеру ответили санкциями против его окружения, продолжая при этом с ним торговлю и все остальное.

Якщо хочете паралелей з WW2, то порівнювати нас можна з Австро-Угорщиною, Чехословаччиною або Польщею. Треба бути реалістами (с)

Прежде, чем высказывать мнение по геополитическим вопросам надо хотя бы минимально знать историю.
Перед WW2 уже давно не было Австро-Венгрии.
ЛАД
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  #<1 ... 7637763876397640
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