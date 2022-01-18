Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Саме тому і бардак - сьогодні рейтинги піднімуть дороги, значить Велике Будівництво, завтра Путлер стягне зброю - ми попросимо Петріоти. Це їх реальний план дій.
Это лозунг Кравчука - "рынок разрешит всё". К чему это привело знают все, кроме молодых. "грабь награбленное ибо сосед украдёт". Как давно, это высравший могу сказать одно, не смотря на говорильню ликвидация Украины, как Государства - только форсируется. Чужими словами, но только о внутреннем состоянии Украины: https://skeptik.com.ua/omelyan-ekonomic ... elenskogo/
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 січ, 2022 00:18, всього редагувалось 3 разів.
Tegularius написав:А мне кажется, что наоборот (могу ошибаться). Британия и Штаты все время толкали и сейчас толкают Украину на ужесточение позиции. Публично они могут заявлять другое, но это дипломатическое лукавство. Зеленский, может, был бы рад пойти на компромисс и прийти к решению, но его отговаривают. Обещают помощь, одновременно угрожают ему в случае, если не будет выполнять их хотелки. Зеленский боится вовсе не радикалов, как говорит роспропаганда, а англо-американских покровителей, которые в том числе контролируют и большинство тех радикалов.
Вы еще про наколотые апельсины и печеньки расскажите
xaos_22 написав:Starikan ИМХО идут торги. Например, при при отсутствии гарантий невступления в НАТО, РФ будет добиваться реализации Минских и формулы Штайнмайера, уповая на то, что ОРДЛО заблокирует движение страны в НАТО.
Никакого реального вступления в НАТО никогда не будет - заблокирует не какое-то там ордло, а старая Европа, которой выгодна дружба с РФ. Трудно предположить, что кремль этого не понимает.
Кремль требует гораздо большего - отказа Украины от любого военного сотрудничества с "коллективным Западом" и превращения Восточной Европы и стран бывшего Союза в "пояс безопасности" РФ.
ЛАД написав:такими действиями будут "удивлены" многие даже в России. Очень многие.
Подавляющее большинство быдломассы там считает, что все проблемы у них из-за Украины, а также "очень устали" слышать, как Украина издевается над братским народом дамбаса и этому народу растя должна помочь. Так что скушают вполне. Как скушали санкции за Крым и не закашлялись.
Не берусь спорить, но в первой фразе сильно сомневаюсь. Думаю, что большинству уже давно надоели разговоры об Украине. "Братский народ дамбаса" это одно, а неспровоцированные ракетные обстрелы (авиабомбардировки, ...) территории Украины совсем другое. Крым они не "скушали", а в большинстве "горячо одобрили". Но Крым Россияне изначально рассматривали как российский и считали несправедливо доставшимся Украине.
Schmit написав:..... Таким образом 73%, своим выбором сделали Украину безоружной, по этому в случае чего должны первыми бежать в военкоматы, а не штурмовать польскую границу.
2014 показал, что на практике "штурмовали польскую границу" по большей части западноукраинские "патриоты". А те, которые "не штурмовали", очень часто рассказывали, что "пусть за Донбасс воюют жители Донбасса". Конечно, не все. Так что хватит Вам пургу гнать о 73% и "зелебобиках".