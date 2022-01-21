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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7642764376447645
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:52

  pesikot написав:Вкладчик1234
Значит, таки ваши эвакуировались :)

Вероятно не все: https://focus.ua/ukraine/502986-nakoli- ... tive-video

https://skeptik.com.ua/sayenko-neprofes ... -po-svitu/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:36

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 00:35

Мои цифры официально подтверждены: https://gordonua.com/news/war/burba-otv ... 91852.html

Но это ни в какие ворота... https://patrioty.org.ua/politic/sluha-n ... 07487.html
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:15

Эвакуация сотрудников посольства США в Украине, о подготовке которой ранее сообщало агентство Bloomberg, может начаться на следующей неделе. Запрос на разрешение отъезда сотрудников дипмиссии уже поступил в Госдеп, пишет CNN.

"США проинформировали Украину о том, что они "скорее всего, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе", - сообщает канал.

Представитель Госдепартамента заявил, что в настоящее время ему "нечего объявить". По его словам, ведомство проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

Кроме того, источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Вкладчик1234
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  #<1 ... 7642764376447645
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