Вероятно не все:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:52
Вероятно не все:
Додано: Суб 22 січ, 2022 00:35
Мои цифры официально подтверждены:
Но это ни в какие ворота...
Додано: Суб 22 січ, 2022 10:15
Эвакуация сотрудников посольства США в Украине, о подготовке которой ранее сообщало агентство Bloomberg, может начаться на следующей неделе. Запрос на разрешение отъезда сотрудников дипмиссии уже поступил в Госдеп, пишет CNN.
"США проинформировали Украину о том, что они "скорее всего, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе", - сообщает канал.
Представитель Госдепартамента заявил, что в настоящее время ему "нечего объявить". По его словам, ведомство проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств.
Кроме того, источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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