Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:Будем бить прямо с диванов... пока инет не отключат... Будем отстреливаться до последнего мегабита))) Или я что-то напутал и у нас кто-то таки рискнет вооружить население?
В Украине около миллиона официально зарегистрированного оружия, плюс неофициального в несколько раз больше с учетом того, что несколько сот тысяч человек уже воевали с рашкой. Создана тероборона, уже 70% состава из 10 000 укомплектовано. Желающих больше, чем есть вакансий. Если введут военное положение, то численность теробороны возрастет до 400 000. Например, лично я никуда уезжать не собираюсь, даже не смотря на то, что имею недвижимость и бизнес на западе и есть куда уехать, но буду отстреливать бурятов до последнего патрона. Людей с такой позицией, как у меня поверьте, много. Наши предки в свое время просрали независимость и государство, поэтому получили гулаг и голодомор. Я не хочу, чтобы мои дети были рабами в "русском мире" Да, и забыл самое главное. По последним опросам каждый третий украинец готовый с оружием в руках защищать свою страну! Сложно будет пу завоевать страну, в которой каждый третий Бандеровец!
Если ствол останется стоять дома, то за ним придут. Списки людей с разрешением и адресом пребывания ствола есть. То, что клерк их продаст ещё до начала агрессии - бесспорно. Подумайте о том, где его перепрятать.
antey1969 написав:Будем бить прямо с диванов... пока инет не отключат... Будем отстреливаться до последнего мегабита))) Или я что-то напутал и у нас кто-то таки рискнет вооружить население?
В Украине около миллиона официально зарегистрированного оружия, плюс неофициального в несколько раз больше с учетом того, что несколько сот тысяч человек уже воевали с рашкой. Создана тероборона, уже 70% состава из 10 000 укомплектовано. Желающих больше, чем есть вакансий. Если введут военное положение, то численность теробороны возрастет до 400 000. Например, лично я никуда уезжать не собираюсь, даже не смотря на то, что имею недвижимость и бизнес на западе и есть куда уехать, но буду отстреливать бурятов до последнего патрона. Людей с такой позицией, как у меня поверьте, много. Наши предки в свое время просрали независимость и государство, поэтому получили гулаг и голодомор. Я не хочу, чтобы мои дети были рабами в "русском мире" Да, и забыл самое главное. По последним опросам каждый третий украинец готовый с оружием в руках защищать свою страну! Сложно будет пу завоевать страну, в которой каждый третий Бандеровец!
холява написав:ОХ ОХ ОХ , как же я забыл написать ..... У НАС ОТКРЫЛИ ПРОЕЗД МОСТАМИ ! Был Зеленский В. А. ,народные депутаты , лица которых не залазили в объектив. Все старались быть ближе к микрофонам , чтобы сказать народу о личных стараниях . (как будто , они платили за все с своего кармана ) Транспорт без проблем перебирается с правого берега на левый . Решена самая крупная проблема Запорожья , после выбросов промышленных предприятий . Так что все таки ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ присутствует в большой мере !
Добрый вечер ! После просмотра ТВ ,Приехал домой , пересел на другое авто . (с более красивой эмблемой ) Странное чувство величия обняло меня . Сделал важное лицо и поехал прокатиться по новому мосту с женой .
По встречке не захотел заезжать на мост , стояло авто полиции ., На спуске было много гуляющих по проезжей части людей . Странно, сказала жена ,почему их так много . Я и глазом не повел и поехал заезжать на мост со стороны о. Хортица . Несчастная женщина ,подумал Я.Только и знает вопросы задавать , как в школе . Проезжая на против ,по старому мосту , я увидел автобус ТВ на Новом . ПАРЯДАК .... Подъехав к подьему на новую эстакаду, я обнаружил невероятное количество бойцов НГ. О УДАЧА . Из под надбровной дуги , некий питекантроп , с прикрученным знаком НГ к сраниуму (игривое названи черепа на латыни cranium) соответствующим голосом потребовал от меня проехать "отсюдова на до селе невидимое расстояние " , пока на мне не испытали презервативы новой модификации . Ну , Слава Богу , что открыли мост . На этом ,мое величественное путешествие закончилось .
Зачем я перед поездкой побрил голову ? Это первое, что подумал Я . На обменках встречался один и тот же курс 28.20-28.40.
Обнаружил в запасах калгановку .Пойду потревожу тестостерон
В результате, перед разогретым в Славянске Гиркиным и вооруженной бандой лежал лежал мирный город. Осталось им только поделить, ещё тёплые постели...
Тут не надо путать 2014-й. Когда в сознании многих были ещё действительно "братья" (в моем никогда не были). Но за эти годы многое случилось, включая позорное поведение после сбивания МН17. У кого хоть немного работает голова, давно поняли, что это за люди там. По крайней мере какими они стали на сегодняшний день, после обработки останкинской иглой.
Потому у большинства есть ненависть и моральная готовность выпиливать нечисть.
холява написав:ОХ ОХ ОХ , как же я забыл написать ..... У НАС ОТКРЫЛИ ПРОЕЗД МОСТАМИ ! Был Зеленский В. А. ,народные депутаты , лица которых не залазили в объектив. Все старались быть ближе к микрофонам , чтобы сказать народу о личных стараниях . (как будто , они платили за все с своего кармана ) Транспорт без проблем перебирается с правого берега на левый . Решена самая крупная проблема Запорожья , после выбросов промышленных предприятий . Так что все таки ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ присутствует в большой мере !
Добрый вечер ! После просмотра ТВ ,Приехал домой , пересел на другое авто . (с более красивой эмблемой ) Странное чувство величия обняло меня . Сделал важное лицо и поехал прокатиться по новому мосту с женой .
По встречке не захотел заезжать на мост , стояло авто полиции ., На спуске было много гуляющих по проезжей части людей . Странно, сказала жена ,почему их так много . Я и глазом не повел и поехал заезжать на мост со стороны о. Хортица . Несчастная женщина ,подумал Я.Только и знает вопросы задавать , как в школе . Проезжая на против ,по старому мосту , я увидел автобус ТВ на Новом . ПАРЯДАК .... Подъехав к подьему на новую эстакаду, я обнаружил невероятное количество бойцов НГ. О УДАЧА . Из под надбровной дуги , некий питекантроп , с прикрученным знаком НГ к сраниуму (игривое названи черепа на латыни cranium) соответствующим голосом потребовал от меня проехать "отсюдова на до селе невидимое расстояние " , пока на мне не испытали презервативы новой модификации . Ну , Слава Богу , что открыли мост . На этом ,мое величественное путешествие закончилось .
Зачем я перед поездкой побрил голову ? Это первое, что подумал Я . На обменках встречался один и тот же курс 28.20-28.40.
Обнаружил в запасах калгановку .Пойду потревожу тестостерон
Мост в первую очередь для ТВ и лопающихся от жира Нацгвардейских(мусорских) харь с ушками. Остальным с трепетом ждать, пока Слуги за средства госбюджета напиарятся всласть и дадут барственную отмашку
Вкладчик1234 написав:Эвакуация сотрудников посольства США в Украине
Что-то рупор в показаниях путается. То иронизировал "а то питун нападьот", теперь своими же "новостями" сам же и пугает, что таки угроза не выдуманная. Что там, не прислали единую линию?
коли була новина про евакуацію рашанських дипломатів, то цей ватан від всіх пруфи вимагав, надані йому все не такі були, як він хотів, а от коли новина про американських дипломатів, то якась передруківка невідомо звідки (напевно з правильного телеграмканалу ), нібито з посиланням на снн. тільки реального посилання на снн чомусь немає