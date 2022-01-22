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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7649765076517652> Додано: Суб 22 січ, 2022 17:41 reus написав: antey1969 написав: Будем бить прямо с диванов... пока инет не отключат...

Будем отстреливаться до последнего мегабита)))

Или я что-то напутал и у нас кто-то таки рискнет вооружить население? Будем бить прямо с диванов... пока инет не отключат...Будем отстреливаться до последнего мегабита)))Или я что-то напутал и у нас кто-то таки рискнет вооружить население?

В Украине около миллиона официально зарегистрированного оружия, плюс неофициального в несколько раз больше с учетом того, что несколько сот тысяч человек уже воевали с рашкой. Создана тероборона, уже 70% состава из 10 000 укомплектовано. Желающих больше, чем есть вакансий. Если введут военное положение, то численность теробороны возрастет до 400 000. Например, лично я никуда уезжать не собираюсь, даже не смотря на то, что имею недвижимость и бизнес на западе и есть куда уехать, но буду отстреливать бурятов до последнего патрона. Людей с такой позицией, как у меня поверьте, много. Наши предки в свое время просрали независимость и государство, поэтому получили гулаг и голодомор. Я не хочу, чтобы мои дети были рабами в "русском мире" Да, и забыл самое главное. По последним опросам каждый третий украинец готовый с оружием в руках защищать свою страну! Сложно будет пу завоевать страну, в которой каждый третий Бандеровец!





Мой ствол. В Украине около миллиона официально зарегистрированного оружия, плюс неофициального в несколько раз больше с учетом того, что несколько сот тысяч человек уже воевали с рашкой. Создана тероборона, уже 70% состава из 10 000 укомплектовано. Желающих больше, чем есть вакансий. Если введут военное положение, то численность теробороны возрастет до 400 000. Например, лично я никуда уезжать не собираюсь, даже не смотря на то, что имею недвижимость и бизнес на западе и есть куда уехать, но буду отстреливать бурятов до последнего патрона. Людей с такой позицией, как у меня поверьте, много. Наши предки в свое время просрали независимость и государство, поэтому получили гулаг и голодомор. Я не хочу, чтобы мои дети были рабами в "русском мире" Да, и забыл самое главное. По последним опросам каждый третий украинец готовый с оружием в руках защищать свою страну! Сложно будет пу завоевать страну, в которой каждый третий Бандеровец!Мой ствол. Ukrainian

Повідомлень: 10551 З нами з: 18.06.08 Подякував: 43 раз. Подякували: 741 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 17:45 Если ствол останется стоять дома, то за ним придут. Списки людей с разрешением и адресом пребывания ствола есть. То, что клерк их продаст ещё до начала агрессии - бесспорно. Подумайте о том, где его перепрятать. Hotab

Повідомлень: 6702 З нами з: 15.02.09 Подякував: 451 раз. Подякували: 1650 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 17:55



Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin





https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7132920/ Немцы запретили прибалтам дать нам немецкое оружие. Но не немецкое они нам таки дадут. Вкладчик, не огорчайся.Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin Hotab

Повідомлень: 6702 З нами з: 15.02.09 Подякував: 451 раз. Подякували: 1650 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 17:56 reus написав: antey1969 написав: Будем бить прямо с диванов... пока инет не отключат...

Будем отстреливаться до последнего мегабита)))

Или я что-то напутал и у нас кто-то таки рискнет вооружить население? Будем бить прямо с диванов... пока инет не отключат...Будем отстреливаться до последнего мегабита)))Или я что-то напутал и у нас кто-то таки рискнет вооружить население?

В Украине около миллиона официально зарегистрированного оружия, плюс неофициального в несколько раз больше с учетом того, что несколько сот тысяч человек уже воевали с рашкой. Создана тероборона, уже 70% состава из 10 000 укомплектовано. Желающих больше, чем есть вакансий. Если введут военное положение, то численность теробороны возрастет до 400 000. Например, лично я никуда уезжать не собираюсь, даже не смотря на то, что имею недвижимость и бизнес на западе и есть куда уехать, но буду отстреливать бурятов до последнего патрона. Людей с такой позицией, как у меня поверьте, много. Наши предки в свое время просрали независимость и государство, поэтому получили гулаг и голодомор. Я не хочу, чтобы мои дети были рабами в "русском мире" Да, и забыл самое главное. По последним опросам каждый третий украинец готовый с оружием в руках защищать свою страну! Сложно будет пу завоевать страну, в которой каждый третий Бандеровец!





Мой ствол. В Украине около миллиона официально зарегистрированного оружия, плюс неофициального в несколько раз больше с учетом того, что несколько сот тысяч человек уже воевали с рашкой. Создана тероборона, уже 70% состава из 10 000 укомплектовано. Желающих больше, чем есть вакансий. Если введут военное положение, то численность теробороны возрастет до 400 000. Например, лично я никуда уезжать не собираюсь, даже не смотря на то, что имею недвижимость и бизнес на западе и есть куда уехать, но буду отстреливать бурятов до последнего патрона. Людей с такой позицией, как у меня поверьте, много. Наши предки в свое время просрали независимость и государство, поэтому получили гулаг и голодомор. Я не хочу, чтобы мои дети были рабами в "русском мире" Да, и забыл самое главное. По последним опросам каждый третий украинец готовый с оружием в руках защищать свою страну! Сложно будет пу завоевать страну, в которой каждый третий Бандеровец!Мой ствол.

да встретим как надо...

мой сын, в бронежилете...



да встретим как надо...мой сын, в бронежилете... edvardd

Повідомлень: 6748 З нами з: 20.11.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 1743 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 18:26 холява написав: ОХ ОХ ОХ , как же я забыл написать .....

У НАС ОТКРЫЛИ ПРОЕЗД МОСТАМИ !

Был Зеленский В. А. ,народные депутаты , лица которых не залазили в объектив.

Все старались быть ближе к микрофонам , чтобы сказать народу о личных стараниях .

(как будто , они платили за все с своего кармана )

Транспорт без проблем перебирается с правого берега на левый .

Решена самая крупная проблема Запорожья , после выбросов промышленных предприятий .

Так что все таки ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ присутствует в большой мере ! ОХ ОХ ОХ , как же я забыл написать .....У НАС ОТКРЫЛИ ПРОЕЗД МОСТАМИ !Был Зеленский В. А. ,народные депутаты , лица которых не залазили в объектив.Все старались быть ближе к микрофонам , чтобы сказать народу о личных стараниях .(как будто , они платили за все с своего кармана )Транспорт без проблем перебирается с правого берега на левый .Решена самая крупная проблема Запорожья , после выбросов промышленных предприятий .Так что все таки ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ присутствует в большой мере !



Добрый вечер !

После просмотра ТВ ,Приехал домой , пересел на другое авто .

(с более красивой эмблемой )

Странное чувство величия обняло меня .

Сделал важное лицо и поехал прокатиться по новому мосту с женой .



По встречке не захотел заезжать на мост , стояло авто полиции ., На спуске было много гуляющих по проезжей части людей .

Странно, сказала жена ,почему их так много .

Я и глазом не повел и поехал заезжать на мост со стороны о. Хортица .

Несчастная женщина ,подумал Я.Только и знает вопросы задавать , как в школе .

Проезжая на против ,по старому мосту , я увидел автобус ТВ на Новом .

ПАРЯДАК ....

Подъехав к подьему на новую эстакаду, я обнаружил невероятное количество бойцов НГ.

О УДАЧА .

Из под надбровной дуги , некий питекантроп , с прикрученным знаком НГ к сраниуму (игривое названи черепа на латыни cranium) соответствующим голосом потребовал от меня проехать "отсюдова на до селе невидимое расстояние " , пока на мне не испытали презервативы новой модификации .

Ну , Слава Богу , что открыли мост .

На этом ,мое величественное путешествие закончилось .



Зачем я перед поездкой побрил голову ?

Это первое, что подумал Я .

На обменках встречался один и тот же курс 28.20-28.40.



Обнаружил в запасах калгановку .Пойду потревожу тестостерон Добрый вечер !После просмотра ТВ ,Приехал домой , пересел на другое авто .(с более красивой эмблемой )Странное чувство величия обняло меня .Сделал важное лицо и поехал прокатиться по новому мосту с женой .По встречке не захотел заезжать на мост , стояло авто полиции ., На спуске было много гуляющих по проезжей части людей .Странно, сказала жена ,почему их так много .Я и глазом не повел и поехал заезжать на мост со стороны о. Хортица .Несчастная женщина ,подумал Я.Только и знает вопросы задавать , как в школе .Проезжая на против ,по старому мосту , я увидел автобус ТВ на Новом .ПАРЯДАК ....Подъехав к подьему на новую эстакаду, я обнаружил невероятное количество бойцов НГ.О УДАЧА .Из под надбровной дуги , некий питекантроп , с прикрученным знаком НГ к сраниуму (игривое названи черепа на латыни cranium) соответствующим голосом потребовал от меня проехать "отсюдова на до селе невидимое расстояние " , пока на мне не испытали презервативы новой модификации .Ну , Слава Богу , что открыли мост .На этом ,мое величественное путешествие закончилось .Зачем я перед поездкой побрил голову ?Это первое, что подумал Я .На обменках встречался один и тот же курс 28.20-28.40.Обнаружил в запасах калгановку .Пойду потревожу тестостерон холява 2 Повідомлень: 3465 З нами з: 27.09.12 Подякував: 3594 раз. Подякували: 3536 раз. Профіль 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 18:39 Kudrjavuy написав: edvardd написав: да встретим как надо...

да встретим как надо...

В результате, перед разогретым в Славянске Гиркиным и вооруженной бандой лежал лежал мирный город.

Осталось им только поделить, ещё тёплые постели... В результате, перед разогретым в Славянске Гиркиным и вооруженной бандой лежал лежал мирный город.Осталось им только поделить, ещё тёплые постели...

Тут не надо путать 2014-й. Когда в сознании многих были ещё действительно "братья" (в моем никогда не были). Но за эти годы многое случилось, включая позорное поведение после сбивания МН17. У кого хоть немного работает голова, давно поняли, что это за люди там. По крайней мере какими они стали на сегодняшний день, после обработки останкинской иглой.



Потому у большинства есть ненависть и моральная готовность выпиливать нечисть. Тут не надо путать 2014-й. Когда в сознании многих были ещё действительно "братья" (в моем никогда не были). Но за эти годы многое случилось, включая позорное поведение после сбивания МН17. У кого хоть немного работает голова, давно поняли, что это за люди там. По крайней мере какими они стали на сегодняшний день, после обработки останкинской иглой.Потому у большинства есть ненависть и моральная готовность выпиливать нечисть. Hotab

Повідомлень: 6702 З нами з: 15.02.09 Подякував: 451 раз. Подякували: 1650 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 18:41

https://reibert.info/threads/instrukcij ... v.1319639/ Инструкция по стрельбе из гранатомета NLAW.Для чайников. Ukrainian

Повідомлень: 10551 З нами з: 18.06.08 Подякував: 43 раз. Подякували: 741 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 18:45 холява написав: холява написав: ОХ ОХ ОХ , как же я забыл написать .....

У НАС ОТКРЫЛИ ПРОЕЗД МОСТАМИ !

Был Зеленский В. А. ,народные депутаты , лица которых не залазили в объектив.

Все старались быть ближе к микрофонам , чтобы сказать народу о личных стараниях .

(как будто , они платили за все с своего кармана )

Транспорт без проблем перебирается с правого берега на левый .

Решена самая крупная проблема Запорожья , после выбросов промышленных предприятий .

Так что все таки ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ присутствует в большой мере ! ОХ ОХ ОХ , как же я забыл написать .....У НАС ОТКРЫЛИ ПРОЕЗД МОСТАМИ !Был Зеленский В. А. ,народные депутаты , лица которых не залазили в объектив.Все старались быть ближе к микрофонам , чтобы сказать народу о личных стараниях .(как будто , они платили за все с своего кармана )Транспорт без проблем перебирается с правого берега на левый .Решена самая крупная проблема Запорожья , после выбросов промышленных предприятий .Так что все таки ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ присутствует в большой мере !



Добрый вечер !

После просмотра ТВ ,Приехал домой , пересел на другое авто .

(с более красивой эмблемой )

Странное чувство величия обняло меня .

Сделал важное лицо и поехал прокатиться по новому мосту с женой .



По встречке не захотел заезжать на мост , стояло авто полиции ., На спуске было много гуляющих по проезжей части людей .

Странно, сказала жена ,почему их так много .

Я и глазом не повел и поехал заезжать на мост со стороны о. Хортица .

Несчастная женщина ,подумал Я.Только и знает вопросы задавать , как в школе .

Проезжая на против ,по старому мосту , я увидел автобус ТВ на Новом .

ПАРЯДАК ....

Подъехав к подьему на новую эстакаду, я обнаружил невероятное количество бойцов НГ.

О УДАЧА .

Из под надбровной дуги , некий питекантроп , с прикрученным знаком НГ к сраниуму (игривое названи черепа на латыни cranium) соответствующим голосом потребовал от меня проехать "отсюдова на до селе невидимое расстояние " , пока на мне не испытали презервативы новой модификации .

Ну , Слава Богу , что открыли мост .

На этом ,мое величественное путешествие закончилось .



Зачем я перед поездкой побрил голову ?

Это первое, что подумал Я .

На обменках встречался один и тот же курс 28.20-28.40.



Обнаружил в запасах калгановку .Пойду потревожу тестостерон Добрый вечер !После просмотра ТВ ,Приехал домой , пересел на другое авто .(с более красивой эмблемой )Странное чувство величия обняло меня .Сделал важное лицо и поехал прокатиться по новому мосту с женой .По встречке не захотел заезжать на мост , стояло авто полиции ., На спуске было много гуляющих по проезжей части людей .Странно, сказала жена ,почему их так много .Я и глазом не повел и поехал заезжать на мост со стороны о. Хортица .Несчастная женщина ,подумал Я.Только и знает вопросы задавать , как в школе .Проезжая на против ,по старому мосту , я увидел автобус ТВ на Новом .ПАРЯДАК ....Подъехав к подьему на новую эстакаду, я обнаружил невероятное количество бойцов НГ.О УДАЧА .Из под надбровной дуги , некий питекантроп , с прикрученным знаком НГ к сраниуму (игривое названи черепа на латыни cranium) соответствующим голосом потребовал от меня проехать "отсюдова на до селе невидимое расстояние " , пока на мне не испытали презервативы новой модификации .Ну , Слава Богу , что открыли мост .На этом ,мое величественное путешествие закончилось .Зачем я перед поездкой побрил голову ?Это первое, что подумал Я .На обменках встречался один и тот же курс 28.20-28.40.Обнаружил в запасах калгановку .Пойду потревожу тестостерон

Мост в первую очередь для ТВ и лопающихся от жира Нацгвардейских(мусорских) харь с ушками.

Остальным с трепетом ждать, пока Слуги за средства госбюджета напиарятся всласть и дадут барственную отмашку Мост в первую очередь для ТВ и лопающихся от жира Нацгвардейских(мусорских) харь с ушками.Остальным с трепетом ждать, пока Слуги за средства госбюджета напиарятся всласть и дадут барственную отмашку antey1969 1

Повідомлень: 11071 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1482 раз. Подякували: 3262 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 20:30 Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Эвакуация сотрудников посольства США в Украине Эвакуация сотрудников посольства США в Украине

Что-то рупор в показаниях путается. То иронизировал "а то питун нападьот", теперь своими же "новостями" сам же и пугает, что таки угроза не выдуманная.

Что там, не прислали единую линию? Что-то рупор в показаниях путается. То иронизировал "а то питун нападьот", теперь своими же "новостями" сам же и пугает, что таки угроза не выдуманная.Что там, не прислали единую линию?



коли була новина про евакуацію рашанських дипломатів, то цей ватан від всіх пруфи вимагав, надані йому все не такі були, як він хотів, а от коли новина про американських дипломатів, то якась передруківка невідомо звідки (напевно з правильного телеграмканалу ), нібито з посиланням на снн. тільки реального посилання на снн чомусь немає коли була новина про евакуацію рашанських дипломатів, то цей ватан від всіх пруфи вимагав, надані йому все не такі були, як він хотів, а от коли новина про американських дипломатів, то якась передруківка невідомо звідки (напевно з правильного телеграмканалу), нібито з посиланням на снн. тільки реального посилання на снн чомусь немає wild.tomcat Повідомлень: 1130 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 січ, 2022 20:32 Re: Політичні дискусії wild.tomcat написав: передруківка невідомо звідки передруківка невідомо звідки

Он постоянно на рашистских помойках подъедается. Причем по всем тематикам, не только политика. Потому от него всегда об Украине только негатив и высмеивание государства. Он постоянно на рашистских помойках подъедается. Причем по всем тематикам, не только политика. Потому от него всегда об Украине только негатив и высмеивание государства. Hotab

Повідомлень: 6702 З нами з: 15.02.09 Подякував: 451 раз. Подякували: 1650 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7649765076517652> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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