Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Федеральне міністерство закордонних справ працює над планом евакуації родичів співробітників німецького посольства в Україні. Про це повідомляє Bild.
Видання уточнює, що план евакуації буде реалізовано "у разі подальшого погіршення ситуації". Йдеться про нарощування російської військової присутності поблизу українських кордонів і на окупованих територіях та ймовірну агресію РФ проти України.
Украина просит у Германии прежде всего 100 000 касок и бронежилетов для добровольцев и военнообязанных запаса, которые готовы вместе с ВСУ защищать страну в случае нового вторжения российских войск. Об этом в комментарии Handelsblatt сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. https://news.liga.net/politics/news/ukr ... sol-melnik
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 січ, 2022 21:16, всього редагувалось 2 разів.
........................................................................... Многие годы плотно сотрудничал с Сивковичем нынешний “слуга народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он был помощником-консультантом нардепа Сивковича все три каденции его депутатства.
Правда, затем их жизненны пути, по утверждению Гетманцева, разошлись. Но когда видишь утверждение минфина США о том, что Сивкович работал над тем, чтобы нынешняя украинская власть согласилась передать Крым России, сразу вспоминается, как летом 2019-го, еще в статусе советника президента Зеленского, Гетманцев активно пиарил идею подачи в Крым днепровской воды.
Директор центра “Миротворец” Роман Зайцев сообщил: “Американцы работы “Миротворцу” подбросили. Начали обрабатывать их материалы, осуществлять свою доразведку — и даже не удивились, когда вышли на Даниила Гетманцева, как на связь российских агентов”.
Добавим, что кремлевские и прокремлевские медиаресурсы отреагировали на новую четверку фигурантов санкций США насмешками: ах-ах-ах, какой смешной список. Но, как видим, “пешкам ФСБ” и их креатурам в Украине совсем не до смеха.
Вкладчик1234 написав:Эвакуация сотрудников посольства США в Украине
Что-то рупор в показаниях путается. То иронизировал "а то питун нападьот", теперь своими же "новостями" сам же и пугает, что таки угроза не выдуманная. Что там, не прислали единую линию?
коли була новина про евакуацію рашанських дипломатів, то цей ватан від всіх пруфи вимагав, надані йому все не такі були, як він хотів, а от коли новина про американських дипломатів, то якась передруківка невідомо звідки (напевно з правильного телеграмканалу ), нібито з посиланням на снн. тільки реального посилання на снн чомусь немає
А у этого катрюлеголового были пруфы? Или украинский МИД не опроверг этот фейк?